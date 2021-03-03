Умер российский спортивный комментатор Юрий Розанов

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Известный спортивный комментатор и журналист Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал в "Твиттере" комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

В январе 2019 года у Розанова был диагностирован рак. В ноябре того же года комментатор вернулся к работе, продолжая проходить лечение, пишет ТАСС.

В июне прошлого года в день своего 59-летия он сообщил, что не собирается уходить из профессии из-за болезни, отмечает РИА Новости.

Работу на телевидении Розанов начал в 1996 году. В качестве спортивного комментатора он стал известен на российском канале "НТВ-Плюс".

Комментировал футбол, в том числе чемпионаты мира и Европы, Лигу чемпионов, национальные первенства России, Англии, Италии, Испании. Розанов также комментировал хоккейные матчи.

В 2012 году вместе с коллегой Сергеем Крабу Розанов получили телевизионную премию "ТЭФИ" в номинации "Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы" - за репортаж с финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными Канады и России.

Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Розанове, сообщили в пресс-службе РПЛ.

Континентальная хоккейная лига также выражает соболезнования родным и близким журналиста. "Юрий Розанов внес большой вклад в популяризацию хоккея в нашей стране", - говорится в заявлении КХЛ.