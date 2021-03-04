Прототип корабля Starship Илона Маска впервые сел. Но потом взорвался

Автор фото, SPACEX Подпись к фото, Маск хочет, чтобы Starship летал не только на Марс, но и на Луну

Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, совершил успешную посадку в Техасе после двух пусков, закончившихся неудачно. Но после посадки загорелся и через несколько минут взорвался.

Компании SpaceX впервые за время испытаний удалось посадить один из своих прототипов Starship.

Starship SN10 (то есть десятый серийный испытательный аппарат) совершил суборбитальный полет и - в отличие от своих предшественников SN8 и SN9 - после этого смог вертикально приземлиться рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (Техас).

Триумф был недолгим, пишет Рейтер. Слегка наклонившись в сторону, когда автоматическая система пожаротушения направила поток воды на пламя в основании ракеты, космический корабль примерно через восемь минут после приземления взорвался.

В остальном полет Starship, продолжавшийся шесть с половиной минут, был успешным.

Автор фото, SPACEX Подпись к фото, Момент приземления Starship SN10

В рамках испытания он безупречно стартовал с полигона в Бока-Чика, вышел на высоту 10 километров с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой вертикальной посадкой на стартовую площадку.

Корабль разработан SpaceX для перевозки астронавтов и 100 тонн груза для будущих миссий на Луну и Марс.

Первый орбитальный полет Starship запланирован на конец этого года.

Автор фото, SPACEX Подпись к фото, Прототип корабля вертикально приземлился, затем наклонился и взорвался

Для миллиардера Маска, основателя SpaceX, который также возглавляет компанию по производству электромобилей Tesla, результаты этого испытания можно считать неоднозначными, ведь Starship SN10 смог совершить достаточно мягкую посадку и был намного ближе к безопасному вертикальному приземлению, чем две предыдущие модели, отмечает Рейтер.

Сам Маск написал в "Твиттере": "Starship SN10 приземлился в целости и сохранности. Покойся с миром, SN10, почетная отставка".

Видеотрансляция SpaceX на канале компании в YouTube прервалась вскоре после приземления. Момент взрыва в нее не попал. Некоторые поклонники Маска там же в YouTube тем не менее показали кадры того, как у основания ракеты произошел взрыв, который подбросил SN10 в воздух, после чего прототип корабля упал на землю и был охвачен пламенем.

Первые испытания Starship проводились в декабре 2020 года. Вторые испытания компания Маска провела в начале февраля. Тогда SN9 успешно взлетел с космодрома в Техасе и совершил серию маневров в воздухе, однако затем начал снижаться слишком быстро и взорвался при посадке.

"Мы провели еще один отличный полет, - говорил тогда представитель SpaceX во время трансляции. - Нам только надо еще немного поработать над посадкой".