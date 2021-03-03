Каким ровер "Персеверанс" увидел Марс. Самые яркие фотографии

Этот снимок был сделан 1 марта с помощью правой навигационной камеры, которая находится на выдвижной мачте ровера "Персеверанс".

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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Этот снимок был сделан 1 марта с помощью правой навигационной камеры, которая находится на выдвижной мачте ровера "Персеверанс".

18 февраля Американское космическое агентство НАСА посадило аппарат "Персеверанс" (Perseverance) на Марсе после почти семи месяцев полета. Марсоход уже начал передавать на Землю новые изображения Красной планеты, сделанные в районе кратера Езеро.

Древний кратер шириной 49 километров находится около марсианского экватора. НАСА надеется, что в расположенных здесь скалах могли сохраниться признаки бактериальной жизни - конечно, если она когда-то вообще существовала на Красной планете.

Мы собрали самые яркие фотографии, которые сделал "Персеверанс" за первые дни своей работы.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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Это первая цветная фотография Марса в высоком разрешении, которую ровер прислал на Землю. Сразу после посадки ее сделали камеры, установленные на нижней части аппарата.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/UArizona

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На этом снимке, сделанном Марсианским разведывательным спутником, видна точка, на которой "Персеверанс" опустился на поверхность Марса. По обеим сторонам ровера есть яркие зоны - это грунт, выжженный двигателями аппарата при посадке.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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На ровере "Персеверанс" установлена научная аппаратура, которая собирает информацию о геологии Марса, атмосфере планеты и ее среде. Камера, которая сделала эту фотографию, находится на выдвижной мачте аппарата и помогает передвигаться по поверхности Марса.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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Так выглядит верхняя панель ровера, на которой расположены важные измерительные инструменты. В правой верхней части снимка виден прибор под названием PIXL (рентгеновский спектрометр для изучения химического состава пород).

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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PIXL также оснащен камерой, которая может крупным планом фотографировать марсианские камни и поверхность планеты. Впрочем, этот снимок сделал не PIXL, а правая навигационная камера ровера.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS

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Это первая круговая панорама, присланная двумя камерами Mastcam-Z, которые установлены на мачте "Персеверанс" и способны менять фокусное расстояние. Снимок был составлен учеными НАСА из 142 кадров, сделанных на Марсе.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSS

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Одна из фотографий, которую использовали для панорамы, на ней видна изъеденная ветром марсианская скала. Снимок показывает, как много деталей можно заметить на новых снимках с Марса. Это изображение ученые прозвали "морской котик в заливе" - по понятным причинам.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS

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Еще одна фотография из марсианской панорамы, на которой виден гребень кратера Езеро. Длина гребня составляет несколько километров.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU

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Эта фотография была сделана "левым глазом" пары камер Mastcam-Z. Обе камеры направлены в одном направлении и позволяют создавать стереоизображения.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU

Подпись к фото,

Еще один снимок поверхности Марса, сделанный той же камерой. Посетители сайта НАСА назвали его "фотографией недели" в течение второй недели работы "Персеверанс"

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/ASU

Подпись к фото,

На этой фотографии одна из камер Mastcam-Z сосредоточилась на древней дельте в кратере Езеро. Предполагается, что это возвышение появилось из-за эрозии почвы. Изучение слоев отложений в дельте - одна из главных задач ровера "Персеверанс" в поисках следов биологической жизни.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech

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Самый первый снимок, сделанный на Марсе. Это момент посадки "Персеверанс" на Красную планету, марсоход спускается на трех нейлоновых тросах, он соединен кабелем с посадочным модулем.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

Подпись к фото,

Еще одна фотография, сделанная во время спуска на Марс. Парашют раскрылся в момент, когда аппарат находится на высоте 11 километров над поверхностью.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech

Подпись к фото,

Так выглядела поверхность Марса за несколько секунд до посадки "Персеверанс". На фотографии видны потоки марсианской пыли, которые раздувают в стороны выхлопные газы спускаемого аппарата.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech

Подпись к фото,

Снимок кратера Езеро, сделанный во время спуска на Марс. "Персеверанс" оказался в районе, расположенном слева от кратера (в центре фотографии). Справа видны следы древней дельты, которую, как предполагают ученые, сформировала река, впадавшая в озеро на месте кратера Езеро. Образцы почвы и камней, взятые в кратере, будут помещены в капсулы, которые в будущем планируется доставить на Землю.