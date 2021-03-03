Каким ровер "Персеверанс" увидел Марс. Самые яркие фотографии

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Одна из фотографий, которую использовали для панорамы, на ней видна изъеденная ветром марсианская скала. Снимок показывает, как много деталей можно заметить на новых снимках с Марса. Это изображение ученые прозвали "морской котик в заливе" - по понятным причинам.