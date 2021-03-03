Каким ровер "Персеверанс" увидел Марс. Самые яркие фотографии
18 февраля Американское космическое агентство НАСА посадило аппарат "Персеверанс" (Perseverance) на Марсе после почти семи месяцев полета. Марсоход уже начал передавать на Землю новые изображения Красной планеты, сделанные в районе кратера Езеро.
Древний кратер шириной 49 километров находится около марсианского экватора. НАСА надеется, что в расположенных здесь скалах могли сохраниться признаки бактериальной жизни - конечно, если она когда-то вообще существовала на Красной планете.
Мы собрали самые яркие фотографии, которые сделал "Персеверанс" за первые дни своей работы.
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