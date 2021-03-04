Принц Филипп перенес процедуру на сердце. Он проведет в клинике еще несколько дней
Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский успешно "перенес процедуру" в связи с выявленной у него ранее кардиологической проблемой.
В сообщении говорится, что 99-летний принц Филипп останется в клинике еще на несколько дней. Он уже провел там 16 суток.
Процедура была проведена в среду.
В 2011 году принц Филипп был доставлен вертолетом в клинику из королевского поместья Сандрингем, когда семья готовилась встречать Рождество.
В Папуортском госпитале в графстве Кембриджшир ему было сделано аортокоронарное шунтирование.
16 февраля этого года герцога Эдинбургского, которому в июне исполнится 100 лет, отвезли на автомобиле из Виндзорского замка в госпиталь Эдуарда VII в районе Мэрилебон в центральном Лондоне, как было объявлено, в качестве меры предосторожности в связи с легким недомоганием.
Конкретная причина не сообщалось, было лишь сказано, что она не имела отношения к коронавирусу.
1 марта Букингемский дворец проинформировал о переводе принца в лондонский госпиталь святого Варфоломея, куда его доставила машина "скорой помощи".
Персонал закрывал от журналистов карету скорой помощи большими зонтами.
Госпиталь святого Варфоломея известен самым большим в Европе кардиологическим отделением с 10 операционными. Это также старейшая больница Британии, которой в 2023 году исполнится 900 лет.
Принц Уэльский Чарльз навестил отца в клинике Эдуарда VII в первые выходные после его госпитализации.
В среду супруга принца Чарльза герцогиня Корнуолльская, приехав в центр вакцинации от Covid-19 в Кройдоне, ответила на вопрос одного из волонтеров о самочувствии ее свекра.
"Сегодня нам сообщили, что ему чуть лучше. Так что новости хорошие. Держим пальцы скрещенными", - сказала она.
В 2012 году принц Филипп прошел лечение в связи с инфекцией в мочевом пузыре, а в июне 2013-го - операцию на брюшной полости. С 2017 года он не исполняет официальных обязанностей члена королевской семьи.
В начале января герцог Эдинбургский и королева Елизавета II, которой 94 года, прошли вакцинацию от коронавируса.
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