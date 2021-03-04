"Увековечивание лжи": герцогиня Сассекская обвиняет Букингемский дворец

Автор фото, Harpo Productions - Joe Pugliese Подпись к фото, Интервью с четой Сассексов выйдет в США в воскресенье

Герцогиня Сассекская заявила, что Букингемскому дворцу вряд ли стоило ожидать, что она и принц Гарри будут молчать, если "о нас увековечивают ложь".

В отрывке из интервью, которое пара дала американской телеведущей Опре Уинфри, Меган спросили, как она отнесется к тому, что скажут во дворце по поводу их интервью.

Меган продолжила: "Если это связано с риском что-то потерять, ... что ж, уже многое потеряно".

Букингемский дворец расследует заявления о том, что герцогиня издевалась над персоналом.

Ожидается, что интервью с Уинфри, которое выйдет в эфир в США в воскресенье, а в Великобритании в понедельник, подробно расскажет о коротком периоде жизни Гарри и Меган в качестве членов королевской семьи до их отставки и отъезда в США.

В 30-секундном тизере, выпущенном CBS, Уинфри спрашивает герцогиню: "Как вы относитесь к дворцу, который слышит, как вы сегодня рассказываете свою историю?"

Меган отвечает: "Я не знаю, как они могли ожидать, что по прошествии всего этого времени мы все равно будем молчать, при том, что Фирма играет активную роль в увековечивании лжи о нас".

Герцог и герцогиня Сассекские оставили свои полномочия высокопоставленных членов королевской семьи в марте 2020 года и сейчас живут в Калифорнии.

Жалобы на издевательства

Обвинения в адрес Меган в издевательствах над сотрудниками были обнародованы после записи интервью с Уинфри.

В статье в газете Times в среду утверждалось, что на герцогиню жаловались еще в то время, когда она формально считалась высокопоставленным членом королевской семьи.

Автор фото, PA Media

Статья утверждает, что это было в октябре 2018 года, когда герцог и герцогиня жили в Кенсингтонском дворце после свадьбы, состоявшейся в мае того же года.

В электронном письме от одного из сотрудников, к которому получила доступ газета, утверждается, что Меган выгнала двух личных помощников из дворца и причинила моральную травму третьему.

Позднее в заявлении Букингемского дворца (отвечающего за найм королевского персонала) была выражена обеспокоенность обвинениями в Times. Представитель королевской семьи заявил, что отдел кадров рассмотрит обстоятельства, изложенные в статье.

"Королевская семья придерживается политики "Достоинство на рабочем месте" в течение многих лет и не потерпит издевательств или притеснений на рабочем месте", - говорится в заявлении.

Анализ

Джонни Даймонд, корреспондент по делам королевской семьи

Вряд ли стоило рассчитывать, что принц Гарри и Меган собираются ограничить свои критические высказывания британскими СМИ, которые они явно недолюбливают. "Фирма" - то есть королевская семья и ее сотрудники - тоже попала под прицел.

Здесь дело касается не непосредственно обвинений Меган и, в меньшей степени, Гарри в издевательствах. Они были обнародованы уже после записи интервью. Однако пара рассматривает обвинения как пример того, как некоторые во дворце выступают против них.

Нам придется подождать самого интервью, чтобы понять, какую именно "ложь", по мнению пары, распространял Букингемский дворец. Обвинения в издевательствах, которые Гарри и Меган решительно отвергают, расследуются.

Но уже понятно: перчатки сброшены. Семейные узы не сдерживают чету Сассексов, когда они излагают свою точку зрения.

В рамках расследования бывшим и нынешним дворцовым служащим будет предложено конфиденциально рассказать о своем опыте работы на Меган.

Чета Сассексов отвергает эти обвинения.

Автор фото, Harpo Productions/Joe Pugliese Подпись к фото, Герцог и герцогиня Сассекские сегодня живут в Калифорнии

В заявлении, опубликованном представителем Меган в ответ на статью в Times, говорится: "Герцогиня опечалена этой последней личной нападкой на нее еще и потому, что сама она была жертвой издевательств и всецело поддерживает тех, кто пережил подобную боль и травму. Она намерена и далее прилагать усилия к тому, чтобы в мире царило сострадание, и будет стараться быть примером в том, как творить правильные и добрые дела".

Принц Гарри ранее заявлял, что принял решение оставить королевские обязанности, чтобы защитить себя и свою семью от прессы.

Герцог и герцогиня Сессекские сложили с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи еще в марте 2020 года и сейчас живут в Калифорнии.

В феврале Букингемский дворец объявил, что они не вернутся к исполнению своих церемониальных обязанностей.

Двухчасовое интервью Меган и принца Гарри выйдет в эфир в США на канале CBS в воскресенье вечером 7 марта, а в Британии в 9 вечера по Лондону в понедельник 8 марта на канале ITV.

В анонсе CBS говорится, что в интервью Меган расскажет о своем замужестве, о том, как она вошла в королевскую семью, о материнстве, а также о том, как ей живется под таким сильным общественным давлением.

Затем к ней присоединится принц Гарри, и уже вместе они расскажут, как в прошлом году приняли решение переехать в США и о своих дальнейших планах.