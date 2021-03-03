В России 62-летний кузнец из Крыма получил пять лет. Его обвиняли в подготовке взрывов

Автор фото, SOUTHERN DISTRICT MILITARY COURT

В Ростове-на-Дону военный суд приговорил к пяти годам колонии 62-летнего кузнеца из Крыма (аннексирован Россией в 2014 году) Олега Приходько. ФСБ подозревала его в попытке совершить взрыв в административном здании.

"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме со штрафом в размере 110 тысяч рублей", - сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Гособвинение требовало приговорить Приходько к 11 годам. Он не признал вину, а защита просила суд вынести оправдательный приговор.

Кузнеца обвиняли по ч.1 статьи 30 и ч.1 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч.1 статьи 222 ("Приобретение и хранение взрывчатых веществ") и ч.1 статьи 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ").

Дело Олега Приходько

В октябре 2019 года ФСБ сообщила о задержании в Крыму члена "украинских экстремистских организаций" по подозрению в попытке совершить взрыв в административном здании.

В сообщении спецслужбы говорилось, что в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько найдено самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Мужчину задержали.

Крымчанин утверждал, что взрывчатку ему подбросили.

Изначально Приходько обвинялся по двум статьям: "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта". В декабре 2019 года к ним добавилось "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ".

А в феврале 2020 года выяснилось, что в деле появился еще один эпизод, - приготовление к поджогу генконсульства России в украинском Львове летом 2019-го.

В ФСБ описывали мужчину как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины и говорит, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявлял также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах.