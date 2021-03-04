Отпечатков пальцев нет, нравственные страдания - есть. Какие доказательства собрало следствие по делу Любови Соболь?

Анастасия Голубева, Елизавета Фохт

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

В Москве начался судебный процесс по уголовному делу юриста ФБК* Любови Соболь. Предварительные слушания продолжались несколько минут, по существу суд начнет рассматривать дело позже. Соболь обвиняют во вторжении в квартиру матери предполагаемого сотрудника ФСБ из расследования об отравлении Алексея Навального. Би-би-си рассказывает, в чем суть дела и какие доказательства против Соболь собрало следствие.

*Фонд борьбы с коррупцией признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента.

С чего началось дело?

21 декабря 2020 года Алексей Навальный опубликовал видео, на котором был записан его разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ, военным химиком Константин Кудрявцевым. Навальный и расследовательская группа Bellingcat до этого заявили, что Кудрявцев и еще семь сотрудников ФСБ могут быть причастны к его отравлению в Томске летом 2020 года.

На этом видео Навальный звонит человеку, которого он называет Кудрявцевым, представляется помощником директора ФСБ и просит рассказать детали своего отправления. Собеседник Навального признается, что удалял следы отравляющего вещества с нижнего белья оппозиционера.

В тот же день, после публикации расследования, Любовь Соболь поехала к дому, где живет Кудрявцев, чтобы поговорить с ним. На место событий приехала полиция, Соболь и двух ее помощников задержали.

После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище по заявлению Галины Субботтиной, которую в ФБК называют тещей Кудрявцева.

Согласно документам, опубликаовнным ФБК, Кудрявцеву принадлежат две квартиры на одном этаже в доме, куда пришла Соболь - их объединяет общий тамбур. Одну из них его теща Субботина снимает по "договору найма", подтвердил Би-би-си адвокат Соболь Владимир Воронов. По версии следствия, именно туда и вошла юрист ФБК.

Следственный комитет заявил, что Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", для чего использовала форму сотрудника Роспотребнадзора.

После неудавшихся попыток, Соболь якобы обманула курьера доставки, представившись "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. "Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - заявили в СК.

В день инцидента Соболь она вела прямые эфиры и снимала видео около дома Кудрявцева. Из опубликованных ей видео не следует, что она заходила в чью-либо квартиру.

Но на одной из записей в "Твиттере", которая сделана в машине каршеринга, которой пользовалась Соболь, она говорит: "Я сейчас приходила к нему [Кудрявцеву] домой и разговаривала, предполагаю, с его мамой. Она мне не открыла дверь, но мне удалось зайти к ней в квартиру, в соседнюю квартиру с той, где они закрылись с доставщиком пиццы. Они вызвали полицейских".

15 января в телеграм-канале LIfeShot появилось видео, на котором якобы снято, как Соболь "отталкивает жительницу квартиры и вламывается в нее". Издание не объяснило, откуда взялся этот ролик, уточнив лишь, что его прислали через приложение LiveCorr.

Сама запись снята от первого лица, лица Соболь на ней не видно. Женщина, голос которой действительно похож на голос Соболь, требует у пожилой женщины дать ей "поговорить" с Кудрявцевым.

Из видео следует, что его автор действительно зашла в одну из квартир тамбура и прошлась по пустым комнатам, в которых шел ремонт. При этом хозяйка обращается к ней словами "на выход", грозит вызывать полицию и говорит, что не знает, кто такой Кудрявцев.

В начале февраля Соболь предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК - "Незаконное проникновение в жилище с применением насилия или с угрозой его применения". Максимальная санкция по этой статье - два года колонии.

Была ли Соболь в квартире и что ее защита говорит о видео?

Сама Соболь, если не считать эфира в ее собственном "Твиттере", никогда прямо не отвечала на вопрос о том, заходила ли она в чью-либо квартиру 21 декабря. Сейчас юрист ФБК находится под домашним арестом по "санитарному делу" и из-за ограничений, которые наложил на нее суд, не может общаться со СМИ.

По словам адвоката Владимира Воронина, на процессе позиция защиты будет заключаться в том, что Соболь преступления не совершала: "Наша позиция простая, -того что вменяет нам следствие, не происходило. Не было ни насилия, ни чего-либо иного".

Воронин при этом сказал, что юрист ФБК "действительно была" в "межквартирном пространстве" (тамбуре), но "ни в какие квартиры не заходила".

Защитник прямо не ответил на вопрос о том, действительно ли на ролике LifeShot снята Соболь, но подтвердил, что анонимное видео приобщено к материалам дела. Воронин рассказал, что защита намерена оспорить само использование записи неясного происхождения как вещественного доказательства по делу.

"Помоечный анонимный телеграм-канал размещает видео. Следствие бодро это запихивает в материалы. Мы пытаемся ставить простые вопросы - откуда это видео? Есть ли на нем признаки монтажа, где, когда и кем оно было снято?" - пояснил он.

По словам главы штаба Соболь Ольги Ключниковой, ее защита требовала провести экспертизу этого видео на предмет его происхождения и монтажных склеек. Но адвокату в экспертизе отказали.

О словах Соболь, сказанных в "Твиттере" еще в день инцидента, нужно спрашивать у нее самой, сказал Воронин: "Меня там не было, я не знаю, что она имела в виду [когда сказала, что была в квартире Кудрявцева]. Они сидели в машине каршеринга, их обступила полиция - почему она так сказала, я не знаю".

Воронин обратил внимание Би-би-си на то, что в объемных материалах дела, по мнению защиты, нет никаких реальных доказательств проникновения Соболь в квартиру. Следствие намеревалось доказать, что она совершила преступление, с помощью экспертиз ДНК и отпечатков пальцев. Биологические следы соратницы Навального искали на дверных ручках, глазках, свитере Субботиной - все они оказались отрицательными, сообщил Воронин.

Доставщик пиццы, главный свидетель в деле, в своих показаниях тоже заявил, что не видел, чтобы Соболь заходила в квартиру.

Адвокат рассказал Би-би-си, что из багажника машины каршенига, на которой приехала Соболь, изъяли белые халаты, респираторы и перчатки - предположительно, на этом и основывалась фраза из пресс-релиза СК о том, что она якобы притворилась сотрудницей Роспотребнадзора.

Воронин подчеркнул, что в итоговом обвинительном заключении об этом нет ни слова, а по итогам экспертиз средств защиты следов Соболь на них не обнаружили: "То есть в пресс-релизе были желания следствия. Никто Любовь ни в каком в халате не видел". Сама Соболь тоже отрицала, что когда-либо надевала форму сотрудников Роспотребнадзора.

При этом в материалах дела есть и отпечатки пальцев из соседней квартиры, где предположительно живет сам Кудрявцев. В ней якобы нашли отпечатки пальцев Ольги Ключниковой, главы штаба Соболь, которая была с ней в тот день, следует из материалов дела, которые публиковал ФБК.

Сама Ключникова находится в статусе свидетеля по этому делу, рассказала она Би-би-си. "Ни в квартире 37, ни в квартире 38 (обе принадлежат Кудрявцеву - Би-би-си) моих отпечатков пальцев быть никак не могло - я не подходила близко даже к дверям этих квартир. Думаю, изначально у следствия была задача сделать группу соучастников, поэтому начали лепить такие экспертизы, потом задача поменялась, а экспертизы в деле уже были", - полагает глава штаба Соболь.

"Нравственные страдания"

Еще один ключевой вопрос в деле - применяла ли Соболь насилие к предполагаемой теще Кудрявцева. На странице Соболь в "фейсбуке" рассказывается что Субботина в своих первых показаниях не говорила о том, что к ней применялось насилие. "Материальный и физический вред мне не причинены", - говорилось в первых показаниях Субботиной.

Как рассказал Воронин, Субботина начала говорить о насилии со стороны Соболь через месяц после возбуждения дела.

В материалах дела, которые выкладывались на странице Соболь, говорится, что, по версии следствия, юристка якобы схватила Субботину за руку и оттолкнула ее. Из-за этого Субботина ощутила "нравственные страдания и физическую боль".

Воронин рассказал, что за два месяца следствие провело две экспертизы, чтобы доказать "сдавление мягких тканей" у пожилой женщины. Первая из них ничего не показала. В ней также говорится, что вреда здоровью Субботиной причинено не было (экспертизы есть в распоряжении Би-би-си).

"Во второй - вывод вероятностного характера. Перед экспертом поставили вопрос - могла ли такая-то травма появиться у человека при таких-то обстоятельствах. Ответ - могла при таких, а могла и при других", - говорит адвокат. При этом экспертизу провели через полтора месяца после того, как Соболь пришла к квартире Субботиной.

Задать собственные вопросы следствию защите Соболь не позволили.

Адвокат Соболь просил следствие, чтобы Субботина прошла проверку на полиграфе, но ему в ходатайстве отказали.

Кроме слов Субботиной доказательств применения к ней насилия в деле нет, подтверждает Ольга Ключникова. По ее словам, доставщик пиццы, который стоял в это время в подъезде - еще один свидетель в деле - на очной ставке заявил, что "была сутолока, но насилия и угроз насилия со стороны Соболь не было".

Дело ведется без Кудрявцева

Если в начале расследования дела потерпевшей значилась только Галина Субботина, то в середине февраля в деле появились новые фигуранты: жена и сын Кудрявцева тоже стали потерпевшими. При этом жена и сын предполагаемого сотрудника ФСБ не прописаны в этой квартире и не были в ней 21 декабря.

В материалах дела говорится, что жена и сын Кудрявцева потерпели "моральный вред" из-за того, что Соболь якобы причинила насилие Субботиной.

Квартира, куда по версии следствия вошла Соболь, формально принадлежит Кудрявцеву, но сдается Субботиной "по договору найма", рассказал Воронин. Этот документ есть в материалах дела, но его подлинность вызывает у защиты вопросы - близкие родственники нечасто подходят к отношениям с такой формальностью.

При этом жена и сын Кудрявцева, с юридической точки зрения, вообще не имеют никакого отношения к его квартирам, объяснил адвокат: "Мы не понимаем, почему они потерпевшие".

Кудрявцев до сих пор не был допрошен по делу. В деле содержится рапорт о том, что следователи занимаются его поиском. Но, по словам Воронина, пока успехом этот поиск не увенчался.

Адвокат рассказал Би-би-си, что на процессе защита будет добиваться вызова Кудрявцева в суд:

"Может, Кудрявцев и хотел бы поговорить с Соболь, может, он дал бы согласие, чтобы она прошла в квартиру. Следствие должно проверить эту версию, найти Кудрявцева, допросить его. Понять - возможно, он тоже потерпевший? Это, на наш взгляд, ключевой человек в этом деле, которые должен быть допрошен - если не тогда, то сейчас. И ответить на вопрос - он, как собственник, давал разрешение Соболь или нет".

Что грозит Соболь?

Преступления по статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), по которой будут судить Соболь, относятся к проступкам небольшой тяжести.

Вторая часть статьи (именно ее и вменяют юристке ФБК) позволяет назначить подсудимому штраф до 200 тысяч рублей, назначить ему исправительные или принудительные работы на срок до двух лет или отправить его в колонию на такой же срок.

Но по закону людей, которые совершили преступления небольшой тяжести впервые, можно лишать свободы только при наличии отягчающих обстоятельств. Адвокат Воронин сказал Би-би-си, что в материалах дела данных такие обстоятельства не упомянуты. Он усомнился в том, что Соболь могут назначить реальный срок.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Любовь Соболь на акции в поддержку Алексея Навального 23 января

Адвокат отметил, что часть материалов дела Соболь выделена в отдельное производство - следователи будут искать организаторов преступления, а саму юристку ФБК считают "исполнителем".

Пока неясно, как процесс по делу Соболь отразится на ее планах участвовать в выборах в Госдуму. По закону об основных гарантиях избирательных прав, быть кандидатами не могут содержащиеся в местах лишения свободы, а также осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Дело Соболь к таким категориям не относится.

Воронин обратил внимание Би-би-си на то, что дело было передано в суд в рекордные сроки - прямо в день утверждения обвинительного заключения. Он предположил, что процесс по делу Соболь хотят провести как можно быстрее, до снятия коронавирусных ограничений, чтобы ограничить доступ прессы в суд.