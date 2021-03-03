Вышел на свободу "скопинский маньяк" Виктор Мохов. Он сидел за похищение девушек и сексуальное рабство

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктора Мохова задержали в 2004 году

Виктор Мохов, получивший известность как "скопинский маньяк", провел в колонии строгого режима почти 17 лет. Как установил суд, он похитил двух несовершеннолетних девушек, удерживал их в своем подвале под Рязанью и насиловал в течение трех с половиной лет.

Как следует из материалов Пугачевского районного суда, в колонии Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, вину в преступлении признал частично, "на путь исправления не встал", сообщает РИА Новости.

В течение шести лет Мохову на свободе запрещено посещать массовые мероприятия, покидать без разрешения Скопинский район и не ночевать дома. Дважды в месяц 70-летний бывший заключенный должен отмечаться в полиции.

Кадры выхода Мохова на свободу опубликовал телеграм-канал "Честный детектив". Женский голос за кадром спрашивает у мужчины, понимает ли он, что испортил своим пленницам жизнь. "Ну так, да... Я свою вину осознал, искренне раскаялся", - отвечает Мохов. В разговоре он также признает, что отправил из колонии письмо одной из своих жертв.

Как девушки оказались в подвале

30 сентября 2020 года в Рязани пропали школьница Екатерина Мартынова и однокурсница ее старшей сестры Елена Самохина. В тот день в Рязани был бесплатный концерт в День веры, надежды и любви. Вечером 14-летняя Екатерина и ее 17-летняя приятельница Елена должны были вернуться с дискотеки, но до дома не дошли.

По дороге рядом с девушками затормозила машина. Водитель, мужчина 50 лет, представился Виктором и предложил подвезти их домой. Девушки сели в автомобиль. В салоне находился еще один пассажир. Молодой человек представился Алексеем и предложил выпить.

Как оказалось впоследствии, напарником Мохова в этот вечер была его приятельница Елена Бадукина: она коротко стриглась и выдавала себя за парня.

Екатерина вспоминает, что пить алкоголь ни она, ни ее подруга не хотели, но от потери контроля над происходящим их это не спасло.

"Мы пригубили спиртное, пить не стали, потому что это горько, невкусно. Потом нам дали воду, которую мы запивали. Вода была уже в машине, там оказалось снотворное. И мы так в какое-то полунебытие впали и не заметили, как приехали туда, в Скопин", - рассказала спустя 20 лет Екатерина телеграм-каналу "Mash".

По ее словам, когда девушки очнулись, "Алексей" сказал, что у них разбилась фара, нужно заехать на участок к Виктору и заменить ее, пока неполадку не заметили полицейские на дороге. "Мы думали, что мы в Рязани, не видели в этом ничего плохого", - вспоминает Екатерина.

Но на участке все моментально изменилось. "Алексей" заявил, что он член местной ОПГ, и стал угрожать девушкам, принуждая их к сексу с 50-летним напарником. Сначала "скопинский маньяк" Мохов изнасиловал 14-летнюю Катю и отправил ее в подвал. Затем туда же спустили и 17-летнюю Лену. Под землей они провели следующие три года и семь месяцев.

Бункер под гаражом

Бункер под гаражом на приусадебном участке Мохов начал строить еще в середине 90-х. Металлообработчик по специальности, он во время обучения часто спускался в шахты. Полученный в это время практический и теоретический опыт пригодился Мохову во время сооружения подземных конструкций, считало следствие.

Личная жизнь мужчины не складывалась. Он был женат, но семья не сложилась и брак распался через несколько месяцев после свадьбы. Мохов жил в Скопине со своей матерью.

Первоначально помещение под гаражом, по всей видимости, должно было выполнять хозяйственные функции - например, использоваться для хранения на зиму овощей. Но вскоре после начала строительства Мохов решил использовать подвал для других целей. Судя по всему, эта мысль пришла ему в голову после того, как он увидел по телевизору сюжет о громком уголовном деле о рабстве.

Автор фото, Ekaterina Martynova Подпись к фото, Одна из пленниц Мохова написала книгу о случившемся

Дмитрий Плоткин, работавший в 2000-е следователем по особо важным делам, вспоминает, что тогда по телевидению показали фильм из цикла "Криминальная Россия", который назывался "Кооператив "Узник". В сюжете рассказывалось о похитителе женщин, который организовал в подвале подпольный цех и заставлял своих жертв шить там дешевую одежду на продажу.

По словам следователя, Мохов зацепился за эту идею: "И, как он объяснял, у него возникла мысль, почему бы ему не пойти таким образом… У него возникла мысль сделать такой же подвал, найти одну или двух девушек, поместить туда их - и у него будет постоянная наложница. Помоложе. Как он говорил, в 25 лет девушка уже старушка, хотя ему было 50", - рассказывает бывший следователь Плоткин.

Спустя много лет, сам Мохов объяснит свое преступление так: "Безответная любовь. Девки не любили, вот взял этих и посадил туда… Встречался с разными, но, знаете, ухаживаешь-ухаживаешь, а отдачи нет - односторонняя любовь", - цитировал мужчину "Московский комсомолец", изучивший аудиозаписи его разговоров с сотрудниками колонии.

"Способ-то такой изощренный как на ум пришел?" - "Чисто случайно получилось, другие убивают своих жертв, а я вот их оставил себе", - объяснил тогда "скопинский маньяк".

Три с половиной года насилия

"Первая неделя в плену была чудовищной, - рассказывала агентству РИА Новости Екатерина. - Мы кричали до хрипоты, стучали по стенам - никто не слышал. Я надеялась, что милиция нас найдет. Уже потом я узнала, что не было ни одного свидетеля - у Мохова действительно получилось идеальное преступление".

Женщина вспоминает, что в подвале было два этажа. На нижнем они с подругой жили. На верхнем Мохов по очереди регулярно насиловал одну из них.

"Купались мы в небольшом пластиковом тазике примерно раз в две недели. Для этого наш мучитель приносил четыре канистры: две с чистой водой и две пустые - вместо слива. Шампунь и мыло старались расходовать экономно, так как Мохов постоянно упрекал нас в расточительстве", - вспоминает Екатерина.

Вскоре старшая подруга Екатерины Лена забеременела. Сначала они понадеялись, что это поможет им оказаться на свободе, но вскоре Мохов принес в бункер пособие по акушерству. Роды принимала Екатерина - дважды за время плена. На момент освобождения в 2004 году Лена была беременна в третий раз.

Детей Мохов оба раза подкинул в подъезды жилых домов. В первый раз он забрал ребенка ночью, пока школьницы спали. Мать не хотела его отдавать, поэтому, по мнению Екатерины, мужчина добавил им в воду снотворное и беспрепятственно забрал малыша. Во второй раз девушки отдали младенца сами - "потому что понимали, что мальчик не выживет [в подвале]", рассказывала одна из них.

Роды сильно ослабили здоровье Екатерины, вспоминает ее подруга. "Она себя очень плохо чувствовала. С каждой беременностью - все хуже. Просто даже если у нее ручка падала, то ей трудно было за ней дотянуться. Мохов никак не реагировал на то, что она беременна. Он ее не жалел, то есть также ее насиловал все эти месяцы, когда она носила его ребенка".

"Отцовские чувства"

В апреле 2004 года Мохов неожиданно сообщил своим пленницам, что намерен подселить к ним третью девушку.

Ею должна была стать студентка местного медучилища, которая снимала комнату в его доме. Мохов планировал устроить посиделки с вином и подсыпать в спиртное снотворное. Чтобы новая девушка не заподозрила опасность, мужчина взял с собой Екатерину, которую представил приехавшей в гости племянницей.

Екатерина вспоминает, что план Мохова с самого начала дал сбой. Студентка явно была не рада гостям и отказалась от вина. Но пока Мохов шутил и рассказывал анекдоты, стараясь завязать разговор, Екатерина смогла спрятать в попавшемся под руку футляре от аудиокассеты заранее приготовленную записку.

"Виктор мне не дядя. Он нас держит в подвале с сентября 2000 года. Он нас и тебя может убить. Отнеси записку в милицию" - цитирует текст "Mash".

Так и не добившись своего, Мохов ушел вместе со своей якобы племянницей, а для Екатерины и Елены начались дни ожидания.

"4 мая [2004 года] утром, мы услышали шаги, такие незнакомые звуки, и люк потом открылся, и там было лицо незнакомого мужчины. Он говорит: "Мы скоро вас спасем, подождите немного". И захлопнулся люк. Закрылся тоже на все замки. И они ушли часов, наверное, на семь-восемь. Мы сидели и ждали, когда же нас спасут. И вот за эти семь-восемь часов мы испытали все эмоции. Мы были выжаты. И уже когда пришли понятые, когда пришла камера, оперативная съемка, у нас уже не было никаких мыслей, эмоций", - рассказывает Екатерина.

Обнаружившая записку с просьбой о помощи студентка явилась в милицию и рассказала о соседе-маньяке. Сначала Мохов все отрицал, но во время допросов у него сдали нервы и он все же сознался.

Вскоре после задержания Мохова следователи нашли и его соучастницу - ту самую женщину, которая при знакомстве с будущими пленницами выдала себя за парня по имени "Алексей". Ею оказалась на тот момент 25-летняя знакомая Мохова Елена Бадукина, у которой уже была одна судимость.

По мнению следствия, Бадукина решила помочь мужчине в похищении из-за личной жестокости, которую она с детства проявляла к девушкам. Например, подростком она избивала одноклассниц. На допросах Бадукина уверяла, что целью было только изнасилование, а не плен, рассказывал РИА Новостям бывший следователь Плоткин.

Бадукиной дали пять лет колонии. Мохова признали полностью вменяемым и приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы.

"Мохова воспитывала жесткая, авторитарная мать. Он очень слабовольный и забитый, с ярко выраженным комплексом неполноценности. Не сумев создать семью, Мохов организовал себе своеобразный суррогат любви "в союзе" с двумя пленницами. Причем искренне верил, что заботится о них, называл "мои кролики", - говорит бывший следователь Плоткин.

Сам "скопинский маньяк" в колонии рассказывал о своем отношении к истязаемым днвушкам так: "Я их любил. Вообще-то девочки хорошие... Были чувства отцовские."

Расследовавший дело о сексуальном рабстве Плоткин уверен, что 70-летний Мохов больше не представляет опасности для общества. Жертва насильника Екатерина уверена в обратном.

Оказавшись на свободе, она через некоторое время поступила в институт и завела семью. Четыре года назад Екатерина написала книгу о трех с половиной годах рабства. "Хотелось, чтобы люди поняли: ни я, ни Лена ни в чем не виноваты", - объясняет она.