Страны ОПЕК+, кроме России и Казахстана, не стали увеличивать добычу нефти. Цены сразу пошли вверх
Нефтедобывающие государства, входящие в ОПЕК+, вопреки прогнозам договорились сохранить ограничения на добычу нефти. Послабление сделано только для России и Казахстана - они смогут нарастить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.
В масштабах альянса увеличение нефтедобычи на 150 тысяч баррелей в сутки оказалось намного ниже ожидаемого. Предполагалось, что страны ОПЕК+ решат увеличить добычу нефти в апреле на 0,5 млн баррелей в сутки, и еще 1 млн баррелей добычи нарастит Саудовская Аравия, которая ранее добровольно взяла на себя дополнительные ограничения.
Рост цен на нефть после новостей о решении ОПЕК+ сразу резко усилился. По данным РИА Новости, по состоянию на 19:03 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,06% - до 67,31 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 5,08%, до 64,34 доллара за баррель. Ранее в четверг рост цен не превышал 2%.
Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 апреля, говорится в коммюнике по итогам переговоров.
Как появилась ОПЕК+ и насколько она эффективна?
Альянс ОПЕК+ образовался в конце декабря 2016 года. Тогда страны ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих государств, в числе которых была Россия, договорились сократить добычу нефти.
Это была первая такая договоренность за восемь лет. На такой шаг производители пошли, чтобы повысить цены на нефть.
Котировки на сырьевом рынке в начале 2016 года опускались до 30 долларов за баррель нефти Brent. При этом еще летом 2014 года баррель Brent стоил 115 долларов. Такой обвал произошел в связи с ростом производства в США, где бизнес успешно освоил добычу сланцевой нефти.
Первая договоренность ОПЕК+ оказалась результативной. В последующие годы цены находились на уровне в 50-60 долларов и временами даже превышали 80 долларов за баррель.
Участники альянса периодически встречались, чтобы обсудить ситуацию на рынке и дальнейшие действия. На одной из таких встреч в марте 2020 года участникам дискуссии не удалось договориться.
Коронавирусные ограничения
К этому времени уже было ясно, что пандемия коронавируса серьезно повлияет на рынок энергоносителей. Спрос на топливо начал падать из-за карантинных ограничений на передвижения.
Саудовская Аравия хотела сохранить действовавшие на тот момент ограничения и даже еще больше сократить добычу. Россия хотела лишь продлить действующие ограничения.
В итоге сделка сорвалась, и цены на Brent за несколько дней обвалились с 50 до 32 долларов за баррель. Между Саудовской Аравией и Россией фактически началась ценовая война.
К концу марта цены на Brent приблизились к отметке в 20 долларов. Уже в начале апреля участники ОПЕК+ снова сели за стол переговоров.
Результатом этой встречи стало новое соглашение о сокращении добычи. Участники альянса договорились снизить производство на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (около 10% глобального спроса).
Это соглашение действовало с мая по июль. С августа по декабрь объемы сокращения были установлены на уровне 7,7 млн баррелей в сутки.
С 1 января 2021 года планировалось нарастить объемы добычи сразу на 2 млн баррелей, но вторая волна коронавируса вынудила ОПЕК+ пересмотреть эти планы и увеличить добычу лишь на 0,5 млн баррелей.
Таким образом, с 1 января 2021 года ограничение добычи составляет 7,2 млн баррелей.
Что будет дальше со спросом и ценами?
Стратегия ОПЕК+ оказалась успешной. К марту 2021 года цена Brent вернулась на "доковидный" уровень. На торгах 3 марта баррель Brent торговался по 63 доллара.
Как отмечает Bloomberg, ситуация на рынках показывает, что потребители полностью готовы к росту добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.
Спрос на топливо в Китае восстановился. Также к наращиванию добычи призывает еще один крупный покупатель нефти - Индия, которой не нравятся высокие цены.
Еще один важный индикатор - запасы нефти в США - вернулся на уровень годичной давности. Спрос на авиационное топливо не восстановился полностью, но закупки бензина и других нефтепродуктов резко возросли.
В начале февраля Goldman Sachs прогнозировал, что по итогам первой половины 2021 года на рынке образуется дефицит в размере 0,9 млн баррелей в сутки. Банк считает, что если не увеличить добычу, то к третьему кварталу стоимость Brent может вырасти до 75 долларов.
Глава минэнерго России Александр Новак заявил в середине февраля, что рынок нефти сейчас сбалансирован.
ОПЕК прогнозирует, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки до 96 млн баррелей в сутки. Но это все еще меньше, чем было в 2019 году - около 100 млн баррелей в сутки.
Некоторые аналитики считают, что спрос еще недостаточно стабильный. Во многих странах мира существует риск третьей волны Covid-19, а вакцинация населения продвигается недостаточно быстро.
На долгосрочную перспективу ОПЕК прогнозирует снижение спроса на сырье. К 2030 году потребление нефти вырастет до 107 млн баррелей, после чего начнет снижаться. Аналитики картеля считают, что на спрос повлияют последствия пандемии - в частности, переход части сотрудников на удаленную работу. Также потребление будет снижаться по мере усиления борьбы с глобальным потеплением и переходом на электрические автомобили.
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