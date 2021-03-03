Нападение в Швеции: восемь раненых, полиция говорит о теракте
Вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек в муниципалитете Ветланда на юге Швеции.
Нападавший, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, был обезврежен полицией: по одним данным, он был застрелен полицией, по другим - ранен, арестован и отправлен в больницу.
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Полиция уже охарактеризовала это нападение как террористическое. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.
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