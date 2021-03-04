Международный уголовный суд начал расследование действий Израиля в Газе

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В феврале ICC постановил, что его юрисдикция распространяется на палестинские территории

Международный уголовный суд в Гааге (ICC) объявил о начале официального расследования предполагаемых военных преступлений на территории Палестинской автономии.

По словам прокурора Фату Бенсуды, расследование коснется событий, происходивших на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме начиная с июня 2014 года.

В феврале суд постановил, что его юрисдикция распространяется на палестинские территории.

Израиль отверг решение Бенсуды, в то время как палестинские представители приветствовали его.

ICC наделен полномочиями вести уголовные расследования против обвиняемых в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях на территори государств-участников Римского статута.

Хотя Израиль не ратифицировал Римский статут, суд постановил, что может проводить расследование, поскольку Генсек ООН в 2015 году подтвердил вступление в этот договор палестинцев.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фату Бенсуда говорит, что во главе угла расследования стоят интересы жертв военных преступлений

Какова реакция на решение суда?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение ICC - это апофеоз антисемитизма и лицемерия.

"Суд решил, что наши храбрые и морально чистые солдаты, которые сражаются с самыми жестокими террористами на земле - это и есть военные преступники, - отметил он. - Тот самый суд, который был учрежден, чтобы не допустить повторения ужасных вещей, совершенных нацистами против еврейского народа, теперь сам обернулся против еврейского государства".

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также подверг критике решение суда.

"Мы твердо возражаем и разочарованы объявлением прокурора ICC о начале расследования ситуации с палестинцами", - заявил он, добавив, что США продолжат помогать Израилю в укреплении его безопасности и будут противодествовать всем акциям, несправедливо направленным против Ийзраиля.

"Продолжающиеся, систематические и широкораспространенные преступления, совершаемые руководителями израильских оккупантов против палестинского народа, делают это расследование необходимым и актуальным", - заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Палестинской автономии Риад Малики.

Боевики "Хамас", контролирующие Газу, также приветствовали решение суда как "шаг на пути к достижению справедливости", упомянув при этом, что их действия всегда были "законным сопротивлением".

В правозащитной организации Human Rights Watch отметили, что все внимание теперь будет приковано к прокурору Кариму Кану, который вскоре должен сменть Бенсуду, и что "страны-участницы ICC должны быть готовы к тому, чтобы активно защитить работу суда от политического давления".

Какие преступления намерен расследовать суд?

Расследование, судя по всему, будет сконцентрировано на военных операциях израильской армии в Газе и строительстве еврейских поселений на Западном берегу.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По словам прокурора Бенсуды, уголовное преследование может грозить и палестинским боевикам, нападающим на мирное израильское население

Подавая заявку на присоединение к Римскому статуту, палестинцы тем самым признали начало действия юрисдикции уголовного суда с 13 июня 2014 года.

Через месяц начались боевые действия между палестинскими боевиками в Газе и израильскими военными, в результате которых погибло свыше двух тысяч палестинцев и более 70 израильтян - как военных, так и гражданских лиц.

По мнению прокурора Бенсуды, есть веские основания полагать, что в контексте военных действий были совершены и военные преступления, поэтому против личного состава Армии обороны Израиля, а также членов Хамаса и иных вооруженных палестиских группировок могут быть заведены уголовные дела.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, ICC намерен, в частности, расследовать длившийся 50 дней конфликт между израильской армией и паллетинскими боевиками в Газе в 2014 году