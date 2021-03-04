В Вашингтоне усиливают меры безопасности, опасаясь нового штурма Капитолия

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция Капитолия заявила, что восприняла данные разведки крайне серьезно

Меры безопасности в здании Конгресса в Вашингтоне усилены из-за полученной оперативной информации, что некая группа планирует 4 марта снова напасть на него.

Служба охраны объявила об укреплении "физической инфраструктуры" и размещении дополнительных сотрудников.

Палата представителей отменила свою сессию в четверг, но Сенат решил работать как обычно.

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта назвал тревогу перестраховкой, пояснив, что для спецслужб это нормально..

6 января, когда Конгресс официально утверждал итоги президентских выборов, воинствующие сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий. Тогда погибли пять человек, в том числе офицер подразделения полиции по охране Конгресса.

До 1933 года инаугурация американских президентов проводилась 4 марта. Наиболее радикальные сторонники Дональда Трампа верят, что в этот день он возвратится к власти.

"В конце февраля неустановленная экстремистская группа обсуждала план захватить Капитолий 4 марта и разогнать законодателей-демократов, предварительно сагитировав тысячи своих сторонников отправиться в Вашингтон для участия в этом", - говорится в заявлении ФБР и министерства внутренней безопасности.

Власти не называют конкретных подозреваемых, но СМИ связывают информацию со сторонниками QAnon - конспирологической теории о том, что Дональд Трамп якобы возглавляет тайную войну против секты сатанистов-педофилов, окопавшейся в американском правительстве, бизнесе и масс-медиа.

В конце февраля исполняющий обязанности начальника охраны Капитолия Йогананда Питтман говорил, что сторонники Трампа якобы хотят взорвать Конгресс и убить законодателей.

Тогда же представитель ФБР заявил газете "Вашингтон пост", что ведомство в курсе обсуждения даты 4 марта в социальных сетях, но не имеет достоверной информации о заговоре или готовящемся насилии.

Почему QAnon так одержимы идеей 4 марта?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп спасет мир от сатанистов-педофилов. Во что верят сторонники движения QAnon?

Идея родилась из убеждения некоторых последователей QAnon в том, что Соединенные Штаты превратились из государства в корпорацию после принятия Конгрессом так называемого Органического закона об округе Колумбия (District of Columbia Organic Act) в 1871 году.

Отдельные сторонники QAnon утверждают, что все президенты США, законы и поправки, принятые после 1871 года, нелегитимны.

Эта теория позаимствована у крайних либертарианцев, выступающих против федеральных законов, общего налогообложения и даже американской валюты на том основании, что они ограничивают индивидуальные права.

Однако она основана на ложной интерпретации Органического закона, который просто превратил округ Колумбия в "муниципальную корпорацию", более известную как местный орган управления, и не имеет никакого отношения к президенту или США в целом.

В 1871 году Конгресс отменил отдельные хартии городов Вашингтон и Джорджтаун и объединил их с округом Вашингтон, создав единое территориальное правительство для всего округа Колумбия. А в 1874 году муниципальное правительство вообще упразднили, и Конгресс напрямую назначал управляющих округом вплоть до принятия спустя сто лет Закона об управлении округом Колумбия.

Но почему именно 4 марта?

Принятая в 1933 году 20-я поправка к Конституции США перенесла сроки приведения к присяге президента и Конгресса на январь. До этого американские лидеры вступали в должность как раз 4 марта.

Именно поэтому последователи QAnon ухватились за эту дату - якобы именно 4 марта президент Трамп сможет "на законных основаниях" вернуться в президентский офис и и стать 19-м (после Улисса Гранта, занимавшего пост с 1869 по 1877 годы) президентом США.

Автор фото, EPA Подпись к фото, По словам экс-директра ЦРУ, задача силовиков - проявлять бдительность

Бывший директор ЦРУ и министр обороны Леон Панетта заявил Би-би-си, что силовики на всякий случай демонстрируют бдительность.

"Они обязаны постоянно получать информацию о внутренних террористах и отслеживать их деятельность. Я думаю, то, что мы наблюдаем сейчас, - это избыточная предосторожность, демонстрация высокой готовности", - сказал он.

После нападения 6 января начальник охраны Капитолия был уволен.