Выборы по-пекински: Китай перекраивает избирательную систему Гонконга

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тысячи законодателей прибыли на съезд ВСНП, открывшийся в пятницу в Пекине

На открывшейся в пятницу в Пекине недельной сессии Всекитайского собрания народных представителей предполагается утвердить новую систему формирования Законодательного совета Гонконга, стопроцентно гарантирующую доминирование в нем "патриотов".

Предыдущая сессия ВСНР в июне прошлого года ознаменовалась принятием нового закона о безопасности Гонконга, объявившего "подрывной деятельностью" не только прямые призывы к независимости, но и "разжигание вражды к властям" и апеллирование к мировому общественному мнению.

Изменение избирательного законодательства уводит Гонконг еще дальше от принципа "одна страна - две системы", который Пекин при передаче ему в 1997 году бывшей британской колонии обязался соблюдать в течение 50 лет.

Суть нововведений

Как сообщил в пятницу заместитель председателя ВСНП Ван Чен, речь идет о расширении полномочий контролируемого Пекином избирательного комитета Гонконга, который сможет проверять выдвигаемых кандидатов и напрямую назначать "сравнительно большое" количество членов Законодательного совета.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлые выходные в Гонкноге за "подрывную деятельность" было арестовано 47 продемократических активистов

Сейчас совет состоит из 70 человек, половина из которых назначается, а половина избирается гражданами.

Китайские СМИ пишут, что численность совета планируется увеличить, при этом все дополнительные депутаты будут назначаться избирательным комитетом.

Таким образом, новый порядок гарантирует проверенным "патриотам" прочное большинство независимо от итогов голосования.

Ван Чен назвал это устранением пробелов в законодательстве. В прошлом году, продвигая закон о безопасности, официальные лица в Пекине тоже рассуждали о "пробелах".

На прошлой неделе 47 жителям Гонконга были предъявлены обвинения в "подрывной деятельности".

Все оппозиционные депутаты городского совета в прошлом году ушли в отставку в знак протеста против закона о безопасности, а оппозиционные организации объявили о прекращении своей деятельности.

"В 2019 году демократические силы добились больших успехов. Это встревожило Компартию, убедившуюся, что ее риторика не работает. И они решили заглушить голоса, которые им не хочется слышать", - заявил Би-би-си профессор политологии Сингапурского университета Ян Чун.

Анализ

Стивен Макдоннелл, корреспондент Би-би-си в Китае

На первый взгляд, непонятно, зачем понадобилось менять систему, и без того уже имеющую сильный перекос в пользу пропекинских сил.

Вероятно, Компартию напугала трепка, полученная лояльными ей кандидатами на выборах в районные советы в 2019 году. Все эти советы, кроме одного, оказались под контролем реформистов.

Теперь в Гонконге не остается даже видимости демократических выборов.

Поскольку избирательный комитет будет напрямую назначать большинство депутатов и предварительно проверять на лояльность остальных, крайне маловероятно, чтобы хоть один оппозиционер сумел куда-либо пробиться. И это именно то, что импонирует китайскому руководству.

Что еще обсуждают на сессии ВСНП?

Премьер Ли Кэцян во вступительной речи предложил принять целевую цифру роста ВВП на 2021 год в 6%.

В прошлом году КНР впервые в истории не утверждала этого показателя из-за пандемии Covid-19.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские законодатели обсуждают идею вакцинных паспортов

Ли Кэцян также сообщил, что страна планирует достигнуть максимума эмиссии углекислого газа к 2030 году, а затем начать постепенно снижать ее, чтобы к 2060 году выйти на нулевой уровень.

По сообщению агентства Рейтер, правительство также намерено сосредоточить усилия на предотвращении новых эпидемий и разработке вакцин.

Сессии предстоит формально утвердить очередной пятилетний план, основные показатели которого были обнародованы в конце прошлого года.

КНР регулярно принимает пятилетние планы развития экономики с 1953 года и остается единственной страной в мире, которая это делает.

Основной идеей новой пятилетки является переход к "двойной циркуляции" - расширению внутреннего спроса при продолжении стимулирования экспорта.