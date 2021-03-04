Дайджест: США сделали ставку на дипломатию, Starship успешно сел и взорвался

Белый дом будет полагаться на дипломатию

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Белый дом в среду объявил о некоторых положениях стратегии национальной безопасности.

В частности, администрация Джо Байдена обещает опираться на дипломатию, и считает, что Россия играет в мировой политике деструктивную роль, а единственным реальным конкурентом США является Китай.

В 24-страничном документе новая администрация пообещала прибегать к военной силе за пределами страны только в тех случаях, когда другие способы разрешения конфликтов будут исчерпаны.

США также намерены закончить "бесконечные войны" - такие, как война в Афганистане. Пентагону рекомендовано отказаться от устаревших военных систем и инвестировать ресурсы в создание новейших вооружений. Также приоритетом названо создание эффективных средств защиты от кибератак.

В Вашингтоне собираются продолжить сотрудничество с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем, в области ядерного разоружения, но при этом обещают, что внешнеполитические усилия США будут направлены на сдерживание устремлений Москвы и Пекина.

"Китай демонстрирует все большую уверенность в своих силах, и является единственным конкурентом [США], способным бросить серьезный вызов стабильности и открытости мировой системы, - говорится в документе. - Россия собирается и дальше расширять свое влияние, и играть деструктивную роль на мировой арене".

Полноценную стратегию национальной безопасности администрация Байдена представит позднее.

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ОПЕК+ в четерг решит, увеличивать ли альянсу стран-экспортеров нефти добычу и на сколько.

Накануне состоялось заседание монитрингового комитета ОПЕК+, однако по его итогам никаких официальных рекомендаций обнародовано не было.

Из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, в прошлом году было принято решение сократить добычц нефти на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (около 10% глобального спроса).

С 1 января 2021 года планировалось нарастить объемы добычи сразу на 2 млн баррелей, но вторая волна коронавируса вынудила ОПЕК+ пересмотреть эти планы и увеличить добычу лишь на 0,5 млн баррелей.

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Cуд в Красноярске проведет предварительное слушание по делу бизнесмена и политика Анатолия Быкова, который обвиняется в организации двойного убийства.

Дело будет рассматривать коллегия присяжных. Быков свою вину отрицает.

Успешная посадка

Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска совершил успешную посадку в Техасе после двух пусков, закончившихся неудачно.

Примерно через 10 минут после посадки прототип под названием SN10 загорелся и взорвался.

Несмотря на это, SpaceX довольная испытаниями и тем фактом, что прототип успешно выполнил полетные маневры и сумел совершить мягкую посадку - это придаст дополнительную уверенность в успешной реализации амбициозного плана компании.

Starship разрабатывается для дальних космических полетов, в том числе к Луне и Марсу.

Вашингтон снова готовится к беспорядкам

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Лидеры демократов в Конгрессе США вечером в среду призвали всех законодателей прекратить работу и покинуть Капитолийский холм до утра пятницы.

Причиной стали предупреждения ФБР и Департамента внутренней безопасности о возможных беспорядках в американской столице.

В последние месяцы последователи конспирологического движения QAnon распространяли информацию о том, что 4 марта Дональд Трамп, покинувший Вашингтон в день вступления в должность своего преемника, вновь вернется в Белый дом в качестве президента. Именно в этот день вплоть до 1933 года проводилась инаугурация президентов США.

Представители нескольких радикальных групп также пообещали, что 4 марта в Вашингтон приедут тысячи их сторонников.

В центре американской столицы продолжают сохраняться усиленные меры безопасности. Капитолийский холм, где находятся здания Конгресса и Сената, по-прежнему окружен трехметровым забором, и охраняется вооруженными подразделениями Национальной гвардии.

При этом, в отличие от своих коллег по Палате представителей, члены Сената США не намерены прерывать работу, и в четверг соберутся на плановое заседание.

Спасательная операция

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На лондонском вокзале Юстон поезд не смог отправиться в Манчестер из-за того, что на крыше состава обнаружили кошку.

Животное спокойно сидело на крыше головного вагона скоростного поезда Pendolino и даже не думало слезать - сотрудникам вокзала понадобилось два с половиной часа, чтобы убедить кошку спуститься (чтобы ей было удобнее, к поезду подогнали мусорный бак).

Сотрудники железнодорожной компании National Rail говорят, что если бы кошка оставалась на крыше во время движения, ей могла грозить смертельная опасность - поезд развивает скорость до 200 км/ч, а провод контактной сети над ним находится под напряжением в 25 тысяч вольт.

"К счастью, любопытство эту кошку не погубило, и мы рады, что она не израсходовала одну из своих девяти жизней", - сказал дежурный по станции Джо Хендри.

Как кошка оказалась на крыше, неизвестно.

Пассажиров отправили в Манчестер на резервном составе - он прибыл в пункт назначения примерно в тот момент, когда кошка слезла с крыши.

Фальшивые вакцины

Автор фото, Anadolu Agency

Полиция в Китае и ЮАР конфисковала тысячи доз фальшивых вакцин от коронавируса и обнаружила целую преступную сеть, распространявшую поддельные препараты, сообщает Financial Times.

Как сообщает Интерпол, в ходе спецоперации на востоке Китая было обнаружено более 3 тысяч поддельных вакцин. Более 80 человек было арестовано.

Одновременно с этим южноафриканские полицейские обнаружили 400 ампул поддельной вакцины, которых хватило бы примерно на 2400 доз, на складе неподалеку от Йоханнесбурга.

Совместное расследование координировалось Интерполом. Генсек организации Юрген Шток заявил, что обнаружение этой сети - лишь верхушка айсберга.

В декабре Интерпол предупреждал о риске того, что преступные группировки будут пытаться воспользоваться глобальным спросом на вакцины от Covid-19 и будут либо заниматься продажей поддельных препаратов, либо кражей настоящих.

FT пишет, что обнаружила резкий рост продаж вакцин в даркнете за биткоины. Эксперты утверждают, что многие из рекламируемых товаров являются подделкой, а другие никогда не дойдут до адресата.

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