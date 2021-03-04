Нарусова возмутилась пикетами "маргинальных людей". Ей пришлось объясняться

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что ей неприятно, когда "маргинальные люди" стоят с одиночными пикетами возле Совета Федерации, чем вызвала волну негодования в соцсетях.

Что произошло

2 марта в официальном сообществе верхней палаты российского парламента во "ВКонтакте" была опубликована запись с заседания комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В конце заседания Нарусова взяла слово и поинтересовалась у коллег, законно ли в России проводить одиночные пикеты.

"Мы ведь, по-моему, приняли закон о допустимости одиночных пикетов, так? Есть у нас? Одиночные пикеты можно проводить?" - спросила она.

"Можно проводить, конечно", - ответили ей коллеги.

"Вы знаете, коллеги, я не знаю, как кто к этому относится... Но когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ну вообще ни в какие рамки не укладываются, ну неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И с тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по‑моему, неприятно", - сказала Нарусова.

"Тогда, Людмила Борисовна, ждем от вас проект закона о запрете одиночных пикетов", - ответил ей председатель комитета сенатор Андрей Клишас, после чего все засмеялись.

"Нет уж, нет уж", - так же со смехом ответила Нарусова.

На этом запись заканчивается.

Реакция

Слова Нарусовой возмутили пользователей соцсетей. Многих, в частности, удивило то, что представитель законодательной власти не знает, можно ли в стране проводить одиночные пикеты.

"Сенатор Людмила Нарусова уверена, что в России уже запрещены одиночные пикеты, поэтому ее возмущает, что "на ступеньках Совфеда стоят какие-то бомжового вида люди с непонятными требованиями". Это многое говорит и об отношении Нарусовой к людям и о ее профессиональном уровне", - написал блогер Рустем Адагамов.

Пользователи также отмечали, что люди станут "менее бомжеватыми", если работать над улучшением уровня жизни в России, а также обращали внимание на то, что Тува (регион, который Нарусова представляет в Совфеде) - один из самых бедных в стране.

Журналистка издания ROMB Софико Арифджанова вечером в среду вышла к Совету Федерации с одиночным пикетом в вечернем платье.

На ее плакате было написано: "Нарусова, а так ок?"

Многие отметили, что дочь самой Нарусовой - телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак - неоднократно была замечена стоящей в пикетах у государственных учреждений.

"Мама Ксюши Собчак Людмила Нарусова, голосующая за репрессивные законы и антинародные реформы едросов в Совете Федерации и обзывающая стоящих в пикетах граждан "маргинальными людьми бомжового вида", забыла, что ее дочь тоже выходила в пикеты? Или это другое?" - написал экономист Владислав Жуковский.

О том, что дочь Нарусовой участвовала в одиночных пикетах, напомнил и ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев. "Мама, разберитесь с дочерью!" - написал он в "Инстаграме".

Сама Собчак в ответ на комментарий одного из пользователей в "Инстаграме" написала, что не поддерживает взгляды своей матери. "Я совершенно не поддерживаю это и не разделяю эти взгляды. С мамой у меня сложные отношения, и я многократно об этом говорила. Я ее люблю, но я не могу отвечать за ее слова и поступки", - заявила она.

"Я сама бывала в пикетах"

Вечером 3 марта Нарусова заявила "Газете.Ru", что ее вопрос о пикетах был связан с тем, что по дороге на заседание комитета она увидела у Совета Федерации неопрятного мужчину с плакатом о необходимости судить первого президента СССР Михаила Горбачева, которому в тот день исполнялось 90 лет.

По словам Нарусовой, она возмутилась тем, что "вместо того чтобы в Совете Федерации выразить благодарность первому и последнему президенту СССР, который дал демократические свободы, мы должны вот это терпеть в день его юбилея".

"Ну, полный бред! И свое отношение к этому я высказала. Я сама бывала в пикетах, моя дочь постоянно стоит в пикетах. Поэтому только фантазия недобросовестных журналистов может придумать, что я могу запрещать пикеты. Речь шла о конкретном случае. Фразу вырвали из контекста и сделали столько шума", - сказал она.

Еще раз свои слова, сказанные на заседании комитета, Нарусова объясняла уже утром в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

На вопрос, хотела ли она обидеть пикетчика или всех людей, которые выходят на акции протеста, Нарусова заявила: "Это из разряда [передачи] "НТВ. Ты не поверишь". Почему когда я говорю об одном факте, нужно говорить обо всех пикетчиках, а уж тем более, как ваши наиболее ретивые недобросовестные коллеги, делать выводы о том, что Нарусова хочет отменить пикеты?"

"Это был юбилей Михаила Сергеевича Горбачева. И в этот день я иду на заседание, а на ступенях стоит человек - я это повторю совершенно спокойно - совершенно какого-то бомжового вида, не очень чистый, чесанный и прочее. С плакатом, где он обвиняет Горбачева, что он агент империализма-сионизма, и требует его судить. В общем, какой-то совершенно маразматический текст, - еще раз объяснила Нарусова. - И моя реакция касалась не самого пикета как такового, а того, что, если этот человек в течение некоторого времени стоит на ступенях Совета Федерации, а у нас там очень серьезно охраняют..."

"Я не представляю, чтобы встал человек с пикетом в поддержку Навального, он бы там не простоял и 10 минут. Я уже после комитета выразила свое отношение личное, это не возбраняется. Тем, что он стоит на ступенях, мы как бы молчаливо одобряем", - добавила Нарусова.