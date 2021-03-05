Силовики на Урале проводят обыски в скитах сторонников бывшего схиигумена Сергия
- Елена Бердникова
- Би-би-си, Курган
В Свердловской области проходят новые обыски у сторонников бывшего схимонаха Сергия, сообщают СМИ и очевидцы. По их данным, силовики продолжают поиски монаха Силуана, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в 1999 году, который жил в Среднеуральском женском монастыре, когда им управлял схимонах Сергий.
"Поступила информация, что ОМОН штурмует скиты! Молимся", - говорится в сообщении паблика "Паломники Среднеуральского женского монастыря" во "ВКонтакте".
"В Алапаевском районе, в скитах Сергия, а также в населенном пункте Новоселово силовики проводят силовые действия. Проводится проверка документов всех, кто там проживает, проходят поиски Силуана", - сказал источник ТАСС.
Скиты Сергия - это там, где жили его сторонники за пределами Среднеуральского женского монастыря. Деревня Новоселово находится примерно в 500 километрах от Екатеринбурга вблизи границы с Тюменской областью. Это последний населенный пункт на пути к скитам, расположенным в тайге.
"Силовики у храма Спиридона Тримифунтского [в Новоселово]. Ранее было сообщение от сестры, видевшей утром ОМОН с сопровождением за три деревни от скитов. Там девочки живут, молитвенницы", - сказала екатеринбургскому изданию E1.ru одна из местных жительниц.
Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что в ближайшее время силовики планировали проводить следственные действия в отношении сторонников Сергия.
Издание Ura.ru со ссылкой на очевидцев утверждает, что ночью "колонна из 20 единиц техники с бойцами ОМОН" выдвинулось Новоселово, где располагается подворье монастыря и скиты.
"Выгнали монашек и насельников из келий. Кроме того, проверяют транспорт на подъездных дорогах", - заявил один из очевидцев, также предположив, что ищут монаха Силуана.
Утром жительница деревни Новоселово сняла на видео два автобуса и две "Газели" силовиков, а также нескольких людей в черном со служебной собакой.
Официально информация об этом не поступала. "Пока не комментируем", - сказали Би-би-си в региональном управлении Следственного комитета России. "Когда мы посчитаем нужным рассказать, кто и куда поехал, мы расскажем. Сейчас такой необходимости нет",- заявили Би-би-си в пресс-службе ГУВД по Свердловской области. Представитель управления при этом подтвердил, что "работа по его [монаха Силуана] розыску продолжается".
В поисках Силуана
В ночь на 26 февраля оперативно-розыскные мероприятия проходили на территории самого Среднеуральского женского монастыря. Задержали около 20 мужчин без документов, их отвезли в отдел полиции Верхней Пышмы.
Неделю назад силовикам не удалось найти и задержать монаха Силуана - келейника бывшего схиигумена Сергия. Именно его фотографию участники рейда показывали тогда монахиням и насельницам. Как писал портал E1.ru, монах "скрылся от бойцов ОМОНа в лесу".
Уральское издание "Коммерсанта" также сообщало, что искали 47-летнего Андрея Кузнецова, который, как полагает следствие, служил в монастыре под именем отец Силуан.
"Разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - заявлял 26 февраля представитель областного управления МВД Валерий Горелых.
Следственные действия в монастыре проводят, чтобы найти подозреваемого в давнем убийстве, говорил Интерфаксу информированный источник. "Оно было 20 лет назад совершено", - пояснял собеседник агентства.
Во время ночных розысков в монастыре безостановочно бил набат, а когда силовики повели задержанных, сестры истошно начали звать на помощь архангела Михаила, рассказывали очевидцы.
29 декабря в обитель прибыл ОМОН, бывший схимонах Сергий был задержан и увезен в Москву. 25 февраля Басманный суд продлил ему арест до 28 мая.
Бывший схиигумен Сергий Романов был духовником Среднеуральского монастыря. Весной 2020 года стало известно о его конфликте с епархией. Он отрицал существование коронавируса и призывал не подчиняться властям. Сергий не покидал обители до конца декабря. За это время его лишили сана и отлучили от церкви.
После ареста Сергия в декабре келейник Силуан, чьи поиски сейчас продолжаются, выполнял в монастыре функции управляющего, писал "Коммерсант".
Келейник - род слуги высокопоставленного монаха или старца. Он организует быт, встречи и ведет переписку. Келейник Силуан мог быть сведущ о многих делах отлученного от церкви Сергия.
Источник Би-би-си ранее высказал предположение, что скрытый мотив поисков келейника Силуана может состоять в том, что "силовиков интересует какая-то информация, которую они или не могут получить от Романова" (бывшего схиигумена Сергия в миру зовут Николаем Романовым).
"Очень приближенным к Романову человеком была игумения Варвара (Крыгина), но она покинула монастырь в самом начале конфликта, - говорил собеседник Би-би-си. - Судя по всему, нужна информация, которая касается последних месяцев".
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