Переворот в Мьянме: массовые протесты и похороны девушки в футболке "Все будет хорошо"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Ангела" застрелили в среду во время акции протеста в Мандалае

В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, в четверг прошли похороны 19-летней девушки, застреленной накануне во время протестов против военного переворота в стране.

Кьял Син по прозвищу "Ангел" в момент гибели была одета в футболку с надписью "Все будет хорошо".

В социальных сетях многие называют ее героиней.

После военного переворота 1 февраля Мьянму охватили протесты с требованием освободить задержанных избранных лидеров государства.

По данным Управления ООН по правам человека, с начала протестов погибли более 54 человек. Другие источники оценивают число жертв значительно выше.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала мьянманские силы безопасности "прекратить жестокое подавление мирных протестующих".

В четверг в Мандалае люди выстроились вдоль маршрута похоронной процессии. По сообщению агентства Рейтер, скорбящие пели революционные песни и скандировали лозунги против переворота.

Изображения девушки в футболке с надписью "Все будет хорошо" во время акций протеста стали вирусными.

Понимая опасность участия в протестах, она оставила в своем "Фейсбуке" данные о группе крови и попросила в случае ее смерти пожертвовать ее органы нуждающимся.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Изображения "Ангела" в футболке с надписью "Все будет хорошо" мгновенно распространились в интернете

Находившийся рядом на акции протеста в среду Мьят Ту рассказал, что она пинком ноги сломала водопроводную трубу, чтобы помочь протестующим смыть слезоточивый газ с лиц. Она также пыталась помочь ему, когда полиция открыла огонь боевыми патронами.

По словам Мьята Ту, "Ангел", впервые проголосовавшая на выборах в прошлом году в прошлом году, была "счастливой девушкой".

"Она любила свою семью, и семья тоже ее очень любила, - сказал он. - Мы не на войне. Нет причин стрелять по людям боевыми патронами".

В социальных сетях тоже отозвались на убийство девушки. "Сердце разрывается", - написал один из ее друзей. "Покойся с миром, подруга. Мы доведем эту революцию до конца", - говорится в другом посте.

"Покойся с миром, Ма Кьял Син. Одна из многих, застреленных сегодня военными Мьянмы. Мне так грустно и хотелось бы сделать больше, чем эти рисунки. Международное сообщество не отводит глаз. Продолжайте давление. Это наименьшее, что мы можем сделать для народа Мьянмы," - говорится в твите Тамс Лю.

Автор фото, AFP

Массовые протесты продолжаются в Мьянме с 1 февраля, когда военные лишили власти гражданское правительство. Демонстранты призывают положить конец военному правлению и освободить демократически избранных лидеров страны, в том числе Аун Сан Су Чжи.

Десятки стран осудили насилие в Мьянме, но члены хунты практически никак не реагируют на эти заявления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие требуют освобождения Аун Сан Су Чжи

Несмотря на жертвы демонстраций в среду, протестующие вышли на улицы Янгона и Мандалая - двух крупнейших городов страны - а также улиц других городов и поселков.

Согласно новостному сайту Myanmar Now, десятки тысяч людей протестовали в городе Мингьян, где накануне был застрелен один из демонстрантов.

Агентство Рейтер сообщает, что полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Янгоне и городе Монива.

По словам местных жителей, рано утром в четверг пять истребителей пролетели в боевом порядке низко над Мандалаем - по всей видимости, это было демонстрацией силы армии.

В заявлении Мишель Бачелет говорится, что после переворота более 1700 человек, включая членов парламента и протестующих, были задержаны. По ее словам, в последнее время число арестов растет: в последние дни задержано 29 журналистов.

Она предупредила, что цифры могут быть намного выше из-за масштабов протеста и трудностей с мониторингом событий.

Что случилось в среду?

По сообщениям, полиция и солдаты без предупреждения открыли огонь боевыми патронами в нескольких городах и поселках.

"Они не поливали нас из водомета, [не было] предупреждения о том, чтобы мы разошлись, они просто открыли огонь", - рассказал Рейтер один из протестующих.

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Другая протестующая рассказала Би-би-си, что несколько демонстрантов убили возле ее дома.

"Они не предупреждали ... они просто начали стрелять. Они использовали резиновые пули, а также боевые пули, чтобы убивать мирных жителей", - сказала она.

Посланник ООН в Мьянме Кристин Шранер Бургенер заявила, что в одном видеоклипе было показано, как полиция избивает невооруженного медика-добровольца.

Почему люди протестуют?

Военные Мьянмы отстранили от власти демократически избранное правительство и объявили чрезвычайное положение.

Всего через несколько дней возникло движение гражданского неповиновения, многие отказывались возвращаться к работе.

Движение быстро начало набирать обороты, и вскоре в уличных протестах начали принимать участие сотни тысяч людей.

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