В Пермском крае подросток зарубил топором свою семью. Что об этом известно

Автор фото, Investigative Comittee of Russia

В Екатеринбурге задержан подросток, подозреваемый в убийстве родителей и сестры. Он признался в убийстве, заявили в четверг в Следственном комитете России. Сначала полиция объявила в розыск убитого отца юноши, а юношу считали погибшим.

Отца перепутали с сыном

2 марта пермское управление Следственного комитета России (СКР) сообщило, что в частном жилом доме, расположенном в поселке Октябрьский Пермского края, нашли тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения, погибших от "травм криминального характера".

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью).

"По подозрению в совершении преступления разыскивается: Горбунов Алексей Владимирович, 1980 года рождения", - говорилось в сообщении СКР.

На следующий день источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку.

Следователи обнаружили, что Алексей Горбунов - в числе убитых, и начали искать его 16-летнего сына. Эту неразбериху они объяснили тем, что у мужского тела были обезображены лицо и голова.

Вечером в среду СКР сообщил, что подозреваемый в убийстве молодой человек задержан в Екатеринбурге - это более чем в 200 километрах от Октябрьского.

"Мотивом преступления назвал семейные конфликты"

А в четверг следствие заявило, что юноша дал признательные показания по уголовному делу об убийстве своей семьи. На данный момент неизвестно, есть ли у подростка адвокат и какую позицию займет защита.

По версии СКР, юноша зарубил членов своей семьи топором. После этого он уехал на такси.

"Молодой человек нанес множественные удары топором своей матери, после этого аналогичным способом совершил убийство отца и малолетней сестры, - говорится в пресс-релизе. - От полученных рубленых ран потерпевшие скончались на месте происшествия. Орудия преступления изъяты следствием".

5 марта суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подростка.

Ранее в СКР сообщали, что за первые двое суток было допрошено 175 свидетелей, в том числе родственников погибших, одноклассников детей, учителей, знакомых, а также коллег по работе и жителей близлежащих домов.

"Семья благополучная, полная, обеспеченная, на учетах не стояли. Родители работают, без вредных привычек. Мать - в больнице медсестрой, отец - вахтовым методом электросварщиком", - рассказали пермскому изданию 59.ru в краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

Сам подросток, признавшийся в убийстве, как рассказала изданию знакомая семьи, хорошо учился и помогал родителям.

Следователи опубликовали короткое видео с допросом юноши.

"1 марта 2021 года в районе пяти часов я совершил нападение на собственную мать. После, в районе полшестого-шести, я совершил второе убийство. Также по причине психологической травмы. Дальше, в районе от шести до семи, было совершено убийство моей 12-летней сестры", - говорит он на записи.