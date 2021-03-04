Мосгорсуд прекратил уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной

Автор фото, MOSGORSUD PRESS OFICCE

В 2018 году врач-гематолог Елена Мисюрина получила 2 года колонии общего режима по обвинению в смерти пациента. В четверг 4 марта Мосгорсуд отменил этот приговор, а уголовное дело против врача прекращено за отсутствием состава преступления.

Процесс прошел без журналистов, но после его окончания пресс-служба Мосгорсуда распространила видеокадры заседания. На них видно, что на решение суда врач отреагировала эмоционально: она не смогла сдержать слез и утирала глаза рукой.

Русская служба Би-би-си вспоминает, как разворачивалось самое громкое за последние годы уголовное преследование врача.

Смерть через три дня после биопсии

События, которые легли в основу продлившегося несколько лет разбирательства, произошли в 2013 году. В то время Мисюрина, в прошлом врач Национального медицинского исследовательского центра гематологии минздрава, работала в частном клинико-диагностическом центре "ГеноТехнология". Позже, в 2014 году, она возглавила гематологическую службу московской городской больницы №52.

Летом 2013 года в "Генотехнологию" пришел пациент. Незадолго до этого у 55-летнего мужчины диагностировали онкозаболевание предстательной железы. На ближайшее время была назначена операция по квоте.

Мужчине требовалось провести трепанобиопсию - пункцию костного мозга в области таза. По словам одной из дочерей пациента, с показаниями которой ознакомился "Коммерсант", чтобы провести исследование бесплатно, требовалось время, поэтому он обратился на платной основе в центр "ГеноТехнология".

Мисюрина за время своей врачебной практики делала трепанобиопсию около 8 тысяч раз. "Для специалиста такого класса эта процедура не может вызвать никаких проблем", - отмечала в разговоре с "Медузой" главврач 52-ой больницы Марьяна Лысенко.

Пункцию взяли утром 25 июля 2013 года. После процедуры мужчина отправился на работу. Его коллеги, по данным "Коммерсанта" и "Медузы", рассказали следствию, что в течение дня он жаловался на боль в области проведения биопсии. Но вечером, уже дома, состояние пациента ухудшилось: появилась боль в животе.

Скорая помощь госпитализировала мужчину в одну из клиник сети "Медси" с подозрением на острый аппендицит. Несмотря на предполагаемый диагноз, оперировать сразу его не стали. Но к утру ему стало еще хуже: появились признаки внутреннего кровотечения. Тогда пациента отправили на операционный стол.

Хирургом удалось остановить кровопотерю, но лишь на время. Утром 28 июля мужчина скончался в реанимации.

Как шло расследование?

Вскрытие тела тоже проходило в "Медси" - несмотря на то, что по приказу московского департамента здравоохранения все умершие в стационарах негосударственных клиник направляются на судебно-медицинскую экспертизу в государственные учреждения, уточняет "Медуза". Кроме того, по данным защиты Мисюриной, у "Медси" на тот момент не было лицензии на такую деятельность.

В пресс-службе "Медси" не ответили на вопрос издания о наличии специальной лицензии в 2013 году и не стали комментировать работу с погибшим пациентом и проведение вскрытия, сославшись на врачебную тайну.

В 2014 году родственники умершего пациента обратились в прокуратуру и попросили разобраться в причинах его смерти. Следователи начали опрашивать медиков, оказывавших в последние дни жизни помощь погибшему, опросили Мисюрину и пришли к выводу, что она могла допустить ошибку во время проведения биопсии.

В начале 2015 года Следственный комитет возбудил против гематолога дело о причинении смерти по неосторожности. Однако затем обвинение переквалифицировали на статью об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как проходил суд?

Дело против Мисюриной рассматривал Черемушкинский суд Москвы. Одним из основных свидетелей обвинения стал патологоанатом, который проводил вскрытие пациента в клинике "Медси".

На слушаниях он предполагал, что во время биопсии Мисюрина ввела иглу не в подвздошную кость, как того требует процедура, а в область крестца. Это, по его мнению, привело к "сквозному повреждению крестца и сосудов", писала "Медуза".

При этом, как уточняет издание, показания эксперта строились только на его же заключении: фотографий никто не делал, а примерное место биопсии свидетель показывал на скачанной из интернета схеме таза.

Мисюрина вину не признавала. Она настаивала, что проводила процедуру правильно и что при тех повреждениях, которые описал в суде патологоанатом, пациент потерял бы сознание уже в течение ближайшего часа. По словам Мисюриной, так навредить пациенту во время проведенной ею биопсии было невозможно даже технически - из-за недостаточной длины иглы.

Медсестра, присутствовавшая при трепанобиопсии, подтвердила слова врача. На ее стороне выступил и допрошенный в суде академик РАН, гематолог Андрей Воробьев, который считает, что причиной кровотечения стало нарушение свертываемости крови на фоне имевшихся заболеваний.

Суд доводам Воробьева не поверил и усомнился в объективности свидетеля из-за его знакомства с обвиняемой.

Свидетельства медсестры также были поставлены под сомнения: ее показания о том, что игла была введена не в крестец, суд "расценил как стремление помочь Елене Мисюриной избежать ответственность за содеянное, поскольку она работает процедурной сестрой в ООО "ГеноТехнология", длительное время знает Мисюрину и заинтересована в исходе дела", цитировал "Коммерсант" приговор Черемушкинского суда.

В январе 2018 года Мисюрину приговорили к 2 годам колонии общего режима - несмотря на то, что даже прокурор не настаивал на реальном сроке. Суд пришел к выводу, что гематолог ввела иглу "в область крестца, а не в гребень правой подвоздушной кости", "нарушив методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии".

Реакция и последствия

Елену Мисюрину взяли под стражу прямо в зале суда: все то время, пока шло расследование, она находилась под подпиской и продолжала работать. После оглашения решения ее отправили в следственный изолятор.

Решение суда и арест Мисюриной вызвали шок в медицинском сообществе. В ее защиту выступили не только коллеги из ГКБ №52, но и сотрудники других медучреждений, профсоюзы медиков, Национальная медицинская палата.

Автор фото, MOSGORSUD PRESS OFFICE

Вскоре прокуратура сама предложила изменить меру пресечения. На заседании Мосгорсуда, который решал этот вопрос, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил "посадить в клетку" себя вместо осужденной Мисюриной. Ее преследование он назвал "травлей врачебного сообщества", сообщал "Коммерсант". В итоге суд отпустил Мисюрину под подписку о невыезде.

В апреле того же 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру "для устранения процессуальных нарушений".