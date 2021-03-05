Дайджест: Всекитайское собрание обсуждает Гонконг, YouTube может разблокировать Трампа

Автор фото, Visual China Group

В Китае в пятницу открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа власти КНР.

В докладе о работе правительства, с которым на открытии сессии выступил премьер Госсовета Ли Кэцян, говорится, что Китай намерен решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела Гонконга.

"Мы будем решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Гонконга и Макао и будем поддерживать оба региона в развитии экономики и улучшении жизни людей", - заявил он.

По его словам, руководство КНР остается верным принципу "одна страна, две системы", в соответствии с которым жители Гонконга пользуются высокой степенью автономии.

Ожидается, что участники собрания рассмотрят проект реформы законодательной системы Гонконга, которая может дать Пекину больший контроль над управлением этой территорией.

Автор фото, AFP

Всекитайское собрание народных представителей проходит в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина и длится неделю.

В нем участвуют 3 тысячи делегатов со всей страны - представители провинций, автономных областей и специальных административных районов - Гонконга и Макао.

Автор фото, Getty Images

Глава видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки пообещала, что канал бывшего президента США Дональда Трампа может быть разблокирован, когда "мы решим, что риск насилия снизился".

Выступая на онлайн-конференции, организованной вашингтонским исследовательским центром "Атлантический совет" в четверг, Войчицки заверила, что она готова отменить решение о приостановке работы канала экс-президента, но уточнила, что пока для этого нет никаких оснований.

"Сейчас совершенно ясно, что риски новых актов насилия все еще сохраняются", - сказала она.

Страницы Трампа в YouTube были заблокированы через неделю после того, как 6 января этого года его сторонники ворвались в Капитолий. После этого компания объявила, что аккаунт экс-президента США будет заблокирован на неопределенное время.

После событий в Вашингтоне 6 января компании Facebook и Twitter также заблокировали аккаунты Трампа, сославшись на то, что президент США был одним из организаторов и вдохновителей штурма Капитолия.

После этого компания Twitter заявила, что блокировка является бессрочной, и аккаунт Трампа не будет восстановлен. Facebook передала право решить, будет ли ближайшее время разблокирована страница экс-президента, независимому совету, который пока не принял решение.

Автор фото, SOPA Images/Lightrocket

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью информацию о том, что участники группы, ответственной за убийство политика Бориса Немцова, в день преступления созванивались с чеченскими политиками.

"В эти дни ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев. На этот раз бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова", - написал Кадыров в "Телеграме".

По его словам, Запад и подконтрольные ему люди неоднократно заявляют о причастности чеченцев к тем или иным событиям, так как те "готовы жизнь отдать за Россию".

1 марта издание "Медиазона" опубликовало материал, в котором содержится хронология действий предполагаемых соучастников убийства Немцова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что если появятся новые факты, связанные с убийством, они не останутся без внимания.

США и Британия рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за применение химического оружия, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, санкции могут коснуться российских бизнесменов, однако если Россия будет признана виновной в серьезном нарушении запрета на химическое оружие, президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны.

Подобные санкции вводились после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Британии (Москва отрицает причастность к преступлению) три года назад и предусматривали запрет на участие американских банков в первичном размещении российского госдолга в иностранной валюте.

Кроме того, как сообщает Блумберг, британские официальные лица будут настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию, чтобы она дала ответы по поводу использования запрещенных веществ.

Российские власти ранее заявляли, что Москва давно выполнила все положения конвенции об уничтожении химического оружия. и ожидает того же от США.

Автор фото, Getty Images

Италия заблокировала отправку на экспорт в Австралию партии произведенной в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за нехватки препарата внутри ЕС, сообщает FT.

По данным итальянского МИД, речь идет о 250 тысячах доз. Сообщается, что Еврокомиссия не возражает против решения Италии.

Это первое подобное решение после того, как власти ЕС ввели новые правила контроля в отношении поставок вакцин за пределы блока.

Согласно этим правилам, производители вакцин из стран ЕС должны получить разрешение правительства страны, где был произведен препарат, прежде чем экспортировать его за пределы ЕС.

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите ЕС в феврале заявлял, что Брюссель должен ввести более строгий контроль за экспортом вакцин для компаний, которые не выполняют свои контрактные обязательства.

В январе AstraZeneca столкнулась c дефицитом поставок вакцин в ЕС из-за производственных проблем. В настоящее время она планирует поставить 40 млн доз - это значительно меньше запланированного показателя в 100 млн.

Автор фото, Laurance Ratner/WireImage

Почитайте статью нашего обозревателя по вопросам культуры Александра Кана об истории создания одной их самых известных песен группы Led Zeppelin.