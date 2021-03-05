Фото: "Персеверанс" впервые проехал по поверхности Марса

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Подпись к фото, В течение следующего марсианского года робот объедет около 15 км

Марсоход "Персеверанс" НАСА совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. Фотографии достигли земли в пятницу.

Судя по полученным кадрам, это была короткая поездка.

Весящий тонну робот, название которого переводится как "упорство" или "настойчивость", успешно достиг поверхности Марса две недели назад.

Его миссия - поиск возможных следов жизни в районе кратера Езеро.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

В течение следующего марсианского года (около двух земных лет) робот должен объехать около 15 км.

Ученые надеются, что он сможет достичь нескольких особенно интересующих их скальных образований в кратере Езеро, где могли остаться следы биологической активности.

Среди них есть место, которое на спутниковых снимках выглядит как бывшая дельта - структура, образовавшаяся из ила и песка, нанесенных рекой при впадении в водоем.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Подпись к фото, Камера анализирует поверхность на предмет возможных препятствий

Предполагается, что на месте кратера несколько миллиардов лет назад было озеро.

Прежде чем отправиться на поиски, "Персеверанс" проведет экспериментальный запуск небольшого вертолета, который был доставлен с ним с Земли.

Он был окрещен "Индженьюити" (изобретательность).

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Следующие несколько недель марсоход будет совершать небольшие поездки в поисках подходящего места для запуска вертолета и возвращаться на прежнее место стоянки.

Сейчас вертолет закреплен под кузовом "Персеверанса".