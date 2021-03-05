Фото: "Персеверанс" впервые проехал по поверхности Марса
- Джонатан Эймос
- Корреспондент Би-би-си по вопросам науки
Марсоход "Персеверанс" НАСА совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. Фотографии достигли земли в пятницу.
Судя по полученным кадрам, это была короткая поездка.
Весящий тонну робот, название которого переводится как "упорство" или "настойчивость", успешно достиг поверхности Марса две недели назад.
Его миссия - поиск возможных следов жизни в районе кратера Езеро.
В течение следующего марсианского года (около двух земных лет) робот должен объехать около 15 км.
Ученые надеются, что он сможет достичь нескольких особенно интересующих их скальных образований в кратере Езеро, где могли остаться следы биологической активности.
Среди них есть место, которое на спутниковых снимках выглядит как бывшая дельта - структура, образовавшаяся из ила и песка, нанесенных рекой при впадении в водоем.
Предполагается, что на месте кратера несколько миллиардов лет назад было озеро.
Прежде чем отправиться на поиски, "Персеверанс" проведет экспериментальный запуск небольшого вертолета, который был доставлен с ним с Земли.
Он был окрещен "Индженьюити" (изобретательность).
Следующие несколько недель марсоход будет совершать небольшие поездки в поисках подходящего места для запуска вертолета и возвращаться на прежнее место стоянки.
Сейчас вертолет закреплен под кузовом "Персеверанса".
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