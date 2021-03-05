Борис Джонсон и его невеста ищут деньги на ремонт служебной квартиры. Официального бюджета не хватит

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пресса пишет, что ремонтом занимается невеста премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс обсуждают различные варианты финансирования ремонта квартиры на Даунинг-стрит. По информации Би-би-си, рассматривается возможность создания благотворительного фонда, чтобы привлечь пожертвования.

Пара живет в квартире с четырьмя спальнями по адресу Даунинг-стрит, 11, над официальной резиденцией министра финансов.

Там жили и несколько их предшественников, потому что она значительно больше квартиры над резиденцией премьера соседству - на Даунинг-стрит, 10.

Джонсон и Саймондс въехали в эту квартиру в июле 2019 года, а в апреле прошлого года родился их общий сын Уилфред.

По словам источников Би-би-си, ремонт уже практически закончен, и сейчас идут обсуждения на высоком уровне, чтобы решить, кто будет за него платить.

Премьер-министр Соединенного Королевства может тратить до 30 тыс. фунтов в год (3 млн рублей) на ремонт и обстановку служебного жилья. Нынешние обсуждения касаются расходов, превышающих эту сумму.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пара живет в квартире на Даунинг-стрит, 11 с июля 2019 года

Пресс-секретарь премьера отказался от комментариев и сказал, что все подробности ремонта будут опубликованы в надлежащее время.

Первой о возможности создания благотворительного фонда написала газета Daily Mail.

В статье таблоида говорится, что официальной миссией фонда может быть сохранение и реставрация всего комплекса правительственных зданий в домах 10 и 11 по Даунинг-стрит, но настоящая его цель - оплатить ремонт квартиры, где живут Джонсон и Саймондс.

Таблоид также подчеркивает, что идея создания фонда не нова: в США президенты таким образом покрывают дополнительные расходы на ремонт Белого дома, выходящие за положенные им на это 100 тыс. долларов бюджетных средств.

Британские СМИ пишут, что именно невеста премьера занимается выборов обоев, предметов интерьера и других деталей.

Сообщается, что она наняла Лулу Литл, соосновательницу фирмы Soane Britain, которая предлагает дорогой интерьерный дизайн и мебель британского производства с использованием экологичных материалов и традиционных ремесел.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мастерскую Лулу Литл незадолго до пандемии посетил принц Чарльз

Среди клиентов фирмы - дорогие отели, например лондонские Connaught и Claridges, рестораны и закрытые джентльменские клубы; она также занимается интерьерами яхт и частных домов.

Источник Би-би-си подтвердил участие Литл в ремонте.

Последний раз квартира на Даунинг-стрит, 11 ремонтировалась в 2011 году, когда там жил тогдашний премьер Дэвид Кэмерон с супругой и детьми,.

Все расходы сверх положенных 30 тыс. фунтов бюджетных средств он оплатил из своего кармана.

Оппозиция считает, что Джонсон должен поступить так же; она также указывает на возможный конфликт интересов.

Премьер-министр Великобритании получает за свою работу жалование (в текущем финансовом году - более 75 тыс. фунтов стерлингов) и еще одно жалование в качестве члена Парламента - без доплат оно составляет около 82 тыс. фунтов в год. После вычета всех налогов и социальных отчислений остается около 109 тыс. в год (151 тыс. долларов или 11, 2 млн руб. по текущему курсу)

Шотландская национальная партия назвала идею создания фонда "крайне неприличной".

Депутат от Лейбористской партии Сара Оуэн написала премьер-министру письмо с просьбой рассказать об использовании денег налогоплательщиков на ремонт резиденции.