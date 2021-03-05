В итальянском словаре среди синонимов "женщины" указана puttana. Феминистки просят вычеркнуть

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В итальянском словаре синонимы к мужчине - бизнесмен и сердечный человек, к женщине - проститутка

Итальянские писатели, юристы, депутаты и сенаторы подписали обращение к Институту итальянской энциклопедии Треккани с призывом убрать из статьи "женщина" в словаре синонимов оскорбительные и уничтожительные синонимы.

Письмо составила инициативная группа во главе с живущей в Англии итальянской активисткой Марией Беатриче Джованарди.

В нем отмечается, что в издаваемом институтом толковом словаре среди синонимов слова "женщина" перечисляются puttana (в итальянском языке, откуда оно заимствовано в русский, описывает распутную женщину и не привязано к сексу на коммерческой основе) и cagna ("сука").

Синонимы редко имеют полностью одинаковый смысл и не всегда взаимозаменяемы.

В ноябре прошлого года аналогичная петиция, организованная Джованарди, собрала десятки тысяч подписей и заставила издательство Оксфордского университета университета убрать ряд синонимов к слову "женщина" в своих изданиях.

Что говорят активистки?

Словарь содержит "женоненавистнические стереотипы, которые объективирует женщин и представляют их как низших [существ]", говорится в открытом письме, составленном инициативной группой во главе с Джованарди и опубликованном в газете La Repubblica.

"Это опасно, потому что язык формирует реальность и влияет на то, как женщин воспринимают и как к ним относятся", - подчеркивают авторы обращения.

Под письмом подписались ряд сенаторов и депутатов итальянского парламента, а также заместитель директора Банка Италии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Неловкие вопросы": отвечают феминистки

Институт итальянской энциклопедии пока не прокомментировал обращение.

В ноябре прошлого года в институте заявили, что словари отражают использование слов, а оскорбительные синонимы помечены как таковые.

"Если общество и культура выражают негативное отношения через слова, словарь не может отказаться описывать это", - говорилось в заявлении.

Это не первый эпизод в борьбе Джованарди с сексистскими синонимами.

Она была среди организаторов кампании, которая убедила издательство Оксфордского университета убрать уничижительные синонимы слова "женщина" из своих изданий - наприме, bitch ("сука").

Джованарди говорит, что в итальянском словаре синонимы еще оскорбительнее, чем в английском.

Она насчитала в статье "женщина" 30 разных терминов, которые описывают секс-работницу (иными словами, проститутку).

"Эти слова попросту не являются синонимами слова "женщина". Они могут быть уничижительными синонимами слова "секс-работница", но никак не "женщина", - сказала она в интервью фонду Томсон-Рейтер.

"Надо постараться, чтобы найти что-то позитивное в этом определении, оно очень устарело", - считает Джованарди.

Она также заметила, что среди частичных синонимов слова "мужчина" словарь предлагает uomo d'affari (бизнесмен), uomo di cuore (сердечный человек) и uomo d'ingegno (талантливый человек).

Активистка надеется, что ее письмо приведет к дискуссии о сексизме в ее стране.