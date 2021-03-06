"Голос в защиту гонимых". Папа римский поблагодарил аятоллу аль-Систани за защиту христиан Ирака

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аятолла Али аль-Систани и папа римский Франциск в Наджафе

Папа римский Франциск во второй день своего визита в Ирак встретился с самым влиятельным духовным лицом иракских шиитов - великим аятоллой Али аль-Систани. Во время встречи в священном для шиитов городе Наджафе религиозные лидеры обсудили судьбу иракских христиан, которые в последние годы неоднократно становились жертвами нападений.

Представитель аятоллы аль-Систани, духовного лидера миллионов мусульман-шиитов, заявил, что на переговорах особое внимание было уделено миру. 90-летний аятолла принимал папу Франциска в своем доме в Наджафе.

Это первая поездка понтифика в Ирак и его первый международный визит с начала пандемии коронавируса. Глава Ватикана отправился в Ирак, несмотря на всплеск пандемии Covid-19 в этой стране и угрозу его безопасности.

84-летний Франциск ранее сказал журналистам, что чувствовал себя обязанным совершить "знаковое" четырехдневное путешествие в Ирак.

В прошлые годы Франциск неоднократно встречался с духовными лидерами мусульман-суннитов, в том числе он посещал Бангладеш, Марокко, Турцию, ОАЭ и Египет.

Как прошли переговоры

В ходе встречи, которая длилась около 50 минут, аятолла аль-Систани заявил, что христиане в Ираке "должны жить, как и все иракцы, в мире и безопасности, с полным соблюдением их конституционных прав". После вторжения США в Ирак в 2003 году христианское меньшинство в стране страдало от многочисленных терактов и преследования со стороны радикальных исламистов.

Как сообщает радио Ватикана, Франциск поблагодарил аль-Систани "за то, что перед лицом насилия и больших трудностей последних лет он - вместе с шиитской общиной - возвысил голос в защиту самых слабых и гонимых, подтвердив священный характер человеческой жизни и важность единства иракского народа".

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Для охраны Франциска во время его визита в Ирак привлечены около десяти тысяч сотрудников иракских сил безопасности. В стране также введен круглосуточный комендантский час, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Против визита главы католической церкви в Ирак выступали некоторые шиитские вооруженные группировки, заявлявшие, что его приезд означает вмешательство Запада в дела страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Папа Франциск также посетил древний город Ур, который считается местом рождения пророка Авраама.

Марк Лоуэн, Би-би-си, Багдад

Сегодняшняя встреча главы католической церкви и одного из самых влиятельных лидеров шиитов готовилась годами и даже десятилетиями.

Предшественники Франциска пытались встретиться с аль-Систани, учитывая его влияние на Ближнем Востоке.

Сегодня папе Франциску в ходе своего первого визита в Ирак удалось добиться этого - чрезвычайно важной встречи для двух религиозных лидеров.

Их переговоры, по всей видимости, были посвящены важности межконфессионального диалога и защите христианского меньшинства Ирака, которое долгое время подвергалось преследованию со стороны вооруженных шиитских группировок.

Для понтифика, который считает очень важным установить контакт со сторонниками других религий, это, вероятно, самый символический момент его визита в Ирак.

Теперь папа отправляется в Ур - древний город, где родился пророк Авраам, которого почитают христиане, мусульмане и иудеи. Понтифик может надеяться, что сейчас эта фигура поможет наладить диалог.

Что уже заявил Франциск

Папа Франциск прибыл в Багдад в пятницу, 5 марта. В аэропорту его встречал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими. Вскоре после прибытия понтифик выступил с речью, в которой призвал "положить конец актам насилия, экстремизма и нетерпимости".

Автор фото, EPA Подпись к фото, В аэропорту Багдада понтифика встретили красной ковровой дорожкой

"Ирак пострадал от катастрофических последствий войн, терроризма и межконфессиональных конфликтов, причиной которых часто был фундаментализм, не принимающий мирное сосуществование разных народов и религий, идей и культур", - сказал он в своей речи.

По мнению понтифика, Ирак должен продемонстрировать всем, особенно на Ближнем Востоке, что религиозные и культурные различия должны становиться не поводом для конфликта, а служить гармонии в обществе.

Франциск призвал иракские власти гарантировать "признание, уважение, защиту и соблюдение прав всех религиозных общин" и отметил, что сокращающаяся христианская община Ирака должна играть более заметную роль в жизни страны.

За два десятилетия численность христиан в Ираке - одной из древнейших христианских общин мира - сократилась с 1,4 млн до примерно 250 тыс. человек, составив менее 1% населения страны.

Многие христиане бежали из Ирака, спасаясь от насилия на религиозной почве, охватившего страну после военного вторжения США в 2003 году, в результате которого был свергнут режим Саддама Хусейна.

Десятки тысяч христиан вынуждены были оставить свои дома, когда боевики группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) вторглись в северный Ирак в 2014 году, разрушив церкви, захватив их собственность и поставив их перед выбором: платить налог, перейти в ислам, бежать или умереть.

Христиане в Ираке

На территорию современного Ирака христианство пришло еще в I веке нашей эры;

По данным госдепартамента США и оценкам христианских лидеров, к настоящему времени в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом наибольшее число - около 200 тыс. - проживает на Ниневийской равнине и в регионе Курдистан на севере страны;

Примерно 67% из них - последователи Халдейской католической церкви, придерживающейся восточной литургической и обрядовой традиции, но признающей власть папы. Еще 20% состоят в Ассирийской церкви Востока, которая считается древнейшей в Ираке;

Остальные - члены Сиро-яковитской, Сирийской католической, Армянской католической и Армянской апостольской церквей, а также англикане, евангелисты и другие протестанты.

Что еще запланировано во время визита

По соображениям безопасности и на фоне резкого роста числа заражений Covid-19 в Ираке общение 84-летнего Франциска с паствой будет ограничено.

Папа, как и его окружение, уже сделал две прививки вакциной BioNTech/Pfizer, однако масштабных встреч с его участием не будет из-за риска массового заражения коронавирусом.

В пятницу, когда папа Франциск прибыл в Багдад, было заметно, что он сильно хромает. Известно, что понтифик страдает от ишиаса - воспаления седалищного нерва.

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После прилета папа провел встречу с премьер-министром и президентом Ирака, а также встретился с епископами и другими представителями духовенства в сирийской католической церкви Богоматери Спасения в Багдаде.

В воскресенье глава католической церкви посетит Мосул, где произнесет молитву о жертвах войны с ИГ, в результате которой погибли десятки тысяч мирных жителей.

Позже папа должен возглавить мессу на футбольном стадионе в Эрбиле на севере страны, на которую, как ожидается, соберется до 10 тысяч человек.