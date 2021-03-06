Сенат одобрил пакет Байдена в 2 трлн долларов на борьбу с последствиями пандемии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джо Байден рассчитывает подписать законопроект о выделении средств на следующей неделе

Сенат США одобрил уже третий по счету пакет помощи, направленный на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, в размере 1,9 триллиона долларов. Обсуждение плана, предложенного Джо Байденом, длилось более суток, и завершилось с преимуществом всего в один голос.

Предыдущие два пакета помощи были приняты при Дональде Трампа и оба раза были без проволочек утверждены республиканцами, контролировавшими тогда Белый дом и Сенат.

Сейчас Сенат поделен поровну - 50 республиканцев и 50 демократов (включая двух независимых сенаторов, находящихся в коалиции с Демократической партией). Ни один из республиканцев законопроект так и не поддержал, и демократы не могли себе позволить потерять ни одного голоса.

Сложнее всего для них оказалось заручиться поддержкой сенатора от штата Западная Вирджиния Джо Манчина, отличающегося консервативными, по меркам Демпартии, взглядами. Он требовал уменьшить размер еженедельных выплат безработным на 100 долларов и в итоге настоял на своем. По его мнению, изначально предложенные 400 долларов в неделю стали бы стимулом к тому, чтобы не пытаться найти работу.

Обсуждения, а также голосования по поправкам, вносимым республиканцами для затягивания процесса, продолжались 27 часов, сенаторы не расходились даже ночью.

В результате пакет был принят с минимальным перевесом голосов - 50 сенаторов проголосовали за, 49 были против. Один из республиканцев во время голосования отсутствовал.

Лидер сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл раскритиковал документ, заявив, что сенат еще никогда так поспешно не распоряжался судьбой двух триллионов долларов.

США сильно пострадали от пандемии: заболело почти 29 млн человек, более 520 тыс. умерли - это больше, чем американские потери в двух мировых войнах и войне во Вьетнаме вместе взятых.

На что потратят деньги

В рамках пакета помощи большинство американцев - те, кто имеет доходы не выше 75 тыс. долларов год на человека или 150 тыс. на супружескую пару, - получат единовременные выплаты в размере 1400 долларов.

Кроме того почти 2 триллиона долларов предлагается распределить следующим образом: 350 млрд властям штатов и округов, 130 млрд - школам, 49 млрд - на расширение системы тестирования на Covid-19 и на исследования вируса, 14 млрд - на закупки и распределение вакцин.

Ключевым пунктом плана помощи многие называют продление выплат пособий по безработице до сентября. Если бы пакет не был утвержден сенатом, выплаты прекратились бы уже в марте.

Также помощь будет оказана малому и среднему бизнесу: 25 млрд - барам и ресторанам, 15 млрд - авиакомпаниям, 8 млрд - аэропортам и около 35 млрд - другим транспортным компаниям и сервисам.

Теперь документ с новыми поправками должен быть заново утвержден Палатой представителей и подписан президентом Байденом до 14 марта, когда истекает срок выплат по безработице. На Капитолийском холме уверены, что ни на одном из оставшихся этапов проблем не возникнет.