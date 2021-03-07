Умерла чеченская правозащитница и член СПЧ Хеда Саратова

Автор фото, Elena Afonina/Tass Подпись к фото, Хада Саратова более 20 лет занималась правозащитной деятельностью

Известная чеченская правозащитница, член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова скончалась в возрасте 55 лет.

"Хеда Саратова умерла от болезни, это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения", - сказал РИА Новости глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев.

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев в своем “Инстаграме” выразил соболезнования по поводу смерти Саратовой, отметив, что она не оставляла без внимания ни одно дело, требующее внимания со стороны правозащитников.

Как сообщает “МБХ медиа”, по предварительной информации, причиной смерти Саратовой стал коронавирус. Несколько месяцев назад сообщалось, что правозащитница переболела Covid-19.

C 1995 года Хеда Саратова работала журналистом, освещала военный конфликт в регионе, а также сотрудничала с правозащитным центром “Мемориал”. В конце 1990-х - начале 2000-х годов Саратова помогала российским и зарубежным журналистам в освещении событий в Чечне.

В 2007 году Саратова стала первым лауреатом правозащитной премии имени Анны Политковской.

В последние годы Саратова входила в рабочую группу СПЧ по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке - она помогала родственникам женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Сирии и Ираке, найти своих родных.

Хеда Саратова неоднократно выступала в качестве гостя радиопередач и других материалов Русской службы Би-би-си, где рассказывала о ситуации в Чечне.

Некоторые высказывания Саратовой последних лет вызывали бурные споры в обществе и в правозащитных кругах.