Папа римский в Ираке посетил регионы, освобожденные от исламистов, и разрушенные церкви

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В мессе, проведенной папой на стадионе в Эрбиле, приняли участие тысячи человек

Папа римский Франциск в ходе своей исторической поездки по Ираку посетил северные районы страны, ранее находившиеся под контролем группировки "Исламское государство", и призвал христиан, вынужденных бежать оттуда, к возвращению в родные места.

Четырехдневный визит папы – это его первая зарубежная поездка после начала пандемии коронавируса и первая в истории поездка римского понтифика в Ирак.

В Эрбиле Франциска встретил глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани. Затем папа отправился на вертолете в Мосул, где посетил Соборную площадь и помолился за жертв войны с джихадистами ИГ (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию), в результате которой погибли тысячи горожан.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Визит папы в Ирак стал его первой зарубежной поездкой с начала пандемии

Выступая посреди осыпающихся руин четырех находившихся на площади церквей, уничтоженных исламистами, папа Франциск с горечью отметил, что массовый исход христиан из Ирака и в целом с Ближнего Востока причинил неизмеримый вред не только гражданам и их общинам, но и всему обществу, которое они покинули.

Понтифик упомянул Месопотамию, на территории которой в древности находилась большая часть современного Ирака.

"Как же жестоко, что этой стране, колыбели цивилизации, довелось ощутить столь варварский удар, в результате которого были разрушены древние святыни, а тысячи людей – мусульман, христиан, езидов и других – были вынуждены уехать или были убиты", - сокрушался понтифик.

"Однако сегодня мы вновь подчеркиваем нашу позицию, что братство сильнее братоубийства, что надежда сильнее ненависти, что мир сильнее войны", - заключил он.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На Соборной площади и рядом с ней в Мосуле находились церкви четырех основных христианских конфессий Ирака

Автор фото, EPA Подпись к фото, Папа Франциск прибыл в Эрбиль утром в воскресенье

В то время, когда Мосул был главным оплотом ИГ, джихадисты оскверняли христианские святыни города, обезглавливали религиозные памятники и минировали храмы.

Десятки тысяч христиан бежали из города, а те, кто остались, лишились своего имущества и были вынуждены выбирать между выплатой штрафа, принятием ислама, изгнанием или смертной казнью.

На площади, где выступал папа, был установлен деревянный крест, сделанный из стульев, которые удалось вынести из разрушенных церквей, сообщало местное издание The National.

Следующим пунктом поездки понтифика стал город Бахдида (Каракош). Там он провел встречу с христианами в церкви Непорочного зачатия, которую пытались сжечь исламисты, но которая затем была отреставрирована.

"Я не могу описать свою радость. Это историческое событие, которое никогда не повторится", - сказала 33-летняя Йосра Мубарак накануне приезда папы. Семь лет назад она покинула свой дом на третьем месяце беременности, спасаясь от насилия. Вместе с ней уехали муж и сын.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Понтифик встретился с верующими в храме Непорочного зачатия в Бахдиде (Каракоше)

Автор фото, EPA Подпись к фото, Понтифик приветствовал верующих по прибытии в собор Святого Иосифа Халдейской католической церкви в Багдаде, где он отслужил мессу в субботу

"Это был очень сложный путь, у нас с собой была только та одежда, что была на нас. - рассказала Йосра в интервью агентству Рейтер. - Когда мы вернулись, ничего уже не осталось, но нашей главной мечтой было вернуться. И вот мы здесь, и папа приезжает".

Во второй половине дня в воскресенье глава католиков прибыл в кортеже автомобилей к стадиону в Эрбиле, чтобы отслужить там мессу, после чего пересел в бронированный прозрачный "папамобиль" к большой радости собравшихся.

Автор фото, Reuters

О чем говорит папа Франциск в Ираке?

С момента своего прибытия в Багдад в минувшую пятницу Франциск призывал к прекращению насилия и экстремизма, а также говорил, что сокращающееся христианское сообщество Ирака должно играть более активную роль в обществе в качестве граждан с полноценными правами, свободами и ответственностью.

В субботу во время встречи с духовным лидером иракских шиитов - великим аятоллой Али аль-Систани – папа повторил эти слова, отметив, что христиане должны жить в мире и безопасности, как и все другие граждане Ирака.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Субботняя встреча папы с духовным лидером шиитов продолжалась около 50 минут

90-летний аятолла крайне редко принимает посетителей, однако беседа с Франциском продлилась почти 50 минут. Затем папа отправился в древний город Ур, где, как считается, родился пророк Авраам, почитаемый в иудаизме, христианстве и исламе.

В последние годы в Ираке не прекращаются межконфессиональные и внутриконфессиональные конфликты, от которых страдают не только религиозные меньшинства, но и представители суннитов и шиитов.

Насколько велика угроза для христиан в Ираке?

Автор фото, EPA Подпись к фото, Визит папы проходит в обстановке строжайших мер безопасности

Одно из старейших в мире христианских сообществ за последние два десятилетия сократилось в несколько раз – с 1,4 миллионов до 250 тысяч человек, и сейчас составляет менее 1% населения Ирака.

Многие христиане были вынуждены уехать в другие страны, чтобы убежать от насилия, в которое погрузилась страна после вторжения войск США и свержения режима Саддама Хуссейна в 2003 году.

По данным доклада госдепартамента США о религиозных свободах в Ираке, опубликованном в 2019 году, христиане, наряду с мусульманами-суннитами, жаловались на оскорбления со стороны шиитских служб безопасности, а также на дискриминацию в сфере образования.

Христиане в Ираке