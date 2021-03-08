Дайджест: скандальное интервью Меган и Гарри; запрещенные марши в Международный женский день

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

Американское телевидение показало первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган и принца Гарри, которые поговорили с телеведущей Опрой Уинфри и рассказали ей немало сенсационных подробностей о жизни королевской семьи.

Среди прочего из интервью стало известно, что:

Некие члены королевской семьи проявляли интерес к тому, насколько темной будет кожа первого ребенка Гарри и Меган;

Меган чувствовала себя одинокой, и у нее были суицидальные мысли;

Гарри и Меган обвенчались еще за три дня до официальной церемонии, которую демонстрировали в прямом эфире по всему миру;

Второй ребенок, которого сейчас ждут Гарри и Меган, будет девочкой;

В определенный момент отношения принца Чарльза и Гарри были настолько плохими, что наследник британского престола перестал отвечать на телефонные звонки своего сына.

Мы рассказываем о самом главном из интервью.

А еще почитайте рассказ нашего корреспондента Яны Литвиновой о главных скандалах в британской королевской семье.

Коронавирус: Европа смягчает ограничения... и закрывается

В понедельник некоторые европейские страны смягчают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, а некоторые наоборот вводят новые карантинные меры на фоне роста заболеваемости.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вакцинация в Венгрии продолжается, однако число заболевших неуклонно растет

В Великобритании, где с декабря прошлого года действует жесткий локдаун, число заболевших и умерших от Covid-19 продолжает снижаться. Здесь активно продолжается вакцинация населения, кроме того, остаются закрытыми непродовольственные магазины, рестораны и школы. С 8 марта в Англии за парты начнут возвращаться ученики старших и младших классов, однако до того, как отправиться в школу, они должны будут сдать отрицательный анализ на коронавирус.

Частично карантинные ограничения также смягчают в Германии. Здесь начнут работать книжные и цветочные магазины, однако клиенты смогут находиться в помещении только в расчете один человек на 10 квадратных метров. При этом массажные салоны и другие заведения, требующие физического контакта, заработают для тех, кто предъявит негативный тест. С понедельника каждый житель Германии получит право сделать один бесплатный анализ на коронавирус в неделю.

Между тем, в Финляндии с 8 марта начинает действовать трехнедельный локдаун, из-за резкого роста случаев Covid-19 власти страны готовы ввести чрезвычайное положение. Здесь закрываются рестораны, школьники в возрасте 13 лет и старше переводятся на удаленное обучение.

Заражаемость растет и в Венгрии, власти которой с понедельника расширяют комендантский час и закрывают большинство магазинов, кроме того, перестанут работать школы.

Марши за права женщин

По всему миру состоятся акции в защиту прав женщин по случаю Международного женского дня.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Марш за права женщин в Сальвадоре

В том числе активистки в Азербайджане намерены провести марш в Баку, однако власти страны предупредили, что эта акция не согласована и будет пресечена сотрудниками полиции.

Феминистки в Турции планируют марш в Стамбуле, однако акция также запрещена властями. В прошлом году попытка провести здесь демонстрацию в Международный женский день закончилась применением слезоточивого газа, центр Стамбула был перекрыт полицией.

По всей Польше состоятся акции протеста против новых законов, ограничивающих аборты. Недавно наш корреспондент Святослав Хоменко рассказывал, почему польские власти решили ввести фактический запрет на аборты и как эта проблема расколола жителей страны.

В столице Испании Мадриде акция женской солидарности пройдет, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Власти разрешили демонстрацию с участием до 500 человек.

Мы рассказываем о появлении Международного женского дня и о том, какие еще праздники посвящены правам женщин.

Смягчение ограничений в Москве

С понедельника отменяется обязательный домашний режим для жителей Москвы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Их социальные карты для проезда на общественном транспорте, заблокированные с октября 2020 года, снова заработают.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Москвичи покупают цветы к 8 марта

При этом мэр Москвы Сергей Собянин призвал наиболее уязвимых для коронавируса людей воздерживаться от поездок, поскольку "По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек".

Швейцарцы поддержали запрет закрывать лицо

Жители Швейцарии на референдуме поддержали запрет закрывать лицо в общественных местах. В том числе после официального одобрения соответствующего закона швейцарские мусульманки не смогут носить паранджу и никаб.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Плакат в поддержку запрета закрывать лицо. На фоне женщин в мусульманской одежде были лозунги "Нет экстремизму" и "Нет радикальному исламу"

Запрет касается как жителей страны, так и приезжих, и в нем предусмотрены некоторые исключения: закрывать лицо по-прежнему можно будет в местах молитв, а также по соображениям безопасности или здоровья.

Предложившая запрет правая Швейцарская народная партия вела агитацию под лозунгами о борьбе с исламским экстремизмом. Однако правозащитники и представители мусульманских организаций считают, что одобренные на референдуме меры являются дискриминационными по отношению к исламу.

Погиб французский миллиардер Дассо

Во Франции в результате авиакатастрофы погиб один из самых богатых людей страны - политик и бизнесмен Оливье Дассо. Его вертолет разбился на северо-западе страны.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Оливье Дассо был на 361-м месте в рейтинге самых состоятельных людей мира

Дассо был старшим сыном Сержа Дассо, в индустриальную группу которого входил авиапроизводитель Dassault Aviation (в том числе выпускающий военные самолеты Rafale) и газета Le Figaro. В 2002 году Оливье Дассо был избран депутатом французского парламента, после чего он прекратил заниматься бизнесом, чтобы избежать конфликта интересов.

Дассо, которому было 69 лет, установил несколько рекордов скорости как пилот, его состояние оценивалось в 7 млрд евро.

Взрыв динамита в Экваториальной Гвинее: 500 раненых

В Экваториальной Гвинее произошел сильнейший взрыв динамита, который хранился на одной из военных баз в экономической столице страны - городе Бата. Погибли по меньшей мере 15 человек, около 500 получили ранения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Государственное телевидение показало, что происходит на месте взрыва

Многие дома около места взрыва разрушены. Власти заявили, что причиной происшествия стали нарушения правил хранении взрывчатки. Правительство попросило международное сообщество помочь в ликвидации последствий взрыва, по сообщению властей страны, три больницы, принимающие раненых, уже переполнены.

40 лет Ленинградскому рок-клубу

7 марта исполнилось 40 лет со дня создания Ленинградского рок-клуба - полуформального музыкального объединения, из которого вышли многие легендарные российские рок-группы.

Автор фото, Ivan Kurtov/TASS Подпись к фото, Концерт группы "Аквариум" в Ленинградском рок-клубе, 1987 год

Наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан, который своими глазами видел, как создавался рок-клуб, вспоминал об этом 10 лет назад, в день его 30-летия.

И почитайте некоторые другие статьи Русской службы Би-би-си об участниках Ленинградского рок-клуба.

Кибератаки: Байден готовит ответный удар по России (но еще есть Китай)

New York Times сообщает, что администрация президента США Джо Байдена готовит киберудар по России в ответ на масштабный хакерский взлом американских правительственных агентств, о котором стало известно в конце прошлого года.

Автор фото, Getty Images

По мнению Пентагона, за этим нападением стоят российские правительственные агентства.

Согласно сведениям издания, ответ Вашингтона ожидается в течение ближайших трех недель, и это будет "серия тайных ударов по российским сетям, которые должны заметить президент Владимир Путин и его разведслужбы, но не весь остальной мир". Источники New York Times пишут, что эти действия будут сочетаться с экономическими санкциями, однако здесь возможности США ограничены, поскольку у них осталось очень немного способов ввести против Москвы по-настоящему действенные меры.

Как сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сочетание вполне публичных санкций и негласных киберударов призвано склонить Россию к "широкой стратегической дискуссии". Однако, как пишет американская газета, теперь у Вашингтона появилась новая проблема - агрессивные действия Китая, который, согласно данным компании Microsoft, осуществил нападение на ее серверы.

"Нет сомнений, что масштаб этого нападения заставит американских чиновников подумать о необходимости ответного удара и по Китаю, - пишут авторы публикации. - Это поставит их перед угрозой потенциально нарастающего конфликта сразу с двумя странами, которые также являются крупнейшими противниками США с ядерным оружием".

На прошлой неделе США выразили обеспокоенность в связи с решением властей Кыргызстана освободить из тюрьмы криминального "авторитета" Камчы Кольбаева. Вашингтон также объявил вознаграждение в 5 млн долларов за информацию, которая поможет в разгроме его преступной группировки.

Автор фото, YouTube Подпись к фото, Кольбаев был арестован в октябре 2020 года

Наш корреспондент в Бишкеке Наргиза Рыскулова рассказывает о Кольбаеве и о том, какое он может иметь отношение к "Братскому кругу" - международной преступной группировке, действующей в Евразии.