Без паранджи. Жители Швейцарии на референдуме поддержали запрет закрывать лицо

Автор фото, EPA Подпись к фото, Плакат в поддержку запрета закрывать лицо. На фоне женщин в мусульманской одежде были лозунги "Нет экстремизму" и "Нет радикальному исламу"

В Швейцарии состоялся референдум, на котором с небольшим перевесом победили сторонники закона о запрете закрывать лицо в общественных местах. После того, как соответствующее законодательство будет принято, в стране больше нельзя будет носить женскую мусульманскую одежду, скрывающую лицо, в том числе паранджу и никаб.

Принятие закона поддержали 51,2% участников референдума, против высказались 48,8%. Голосование было проведено по инициативе правой Швейцарской народной партии, которая вела агитацию под лозунгом "Нет экстремизму".

Новый закон будет касаться всех, кто находится в стране, включая местных жителей и приезжих. Однако в нем предусмотрены несколько исключений: закрывать лицо можно в местах, где проводятся молитвы, а также по соображениям охраны здоровья и безопасности.

Кампания за принятие закона началась еще до пандемии коронавируса, во время которой все взрослые жители Швейцарии обязаны носить маски во многих общественных местах.

В предложенном законе ислам не упоминается, но правозащитники и представители некоторых мусульманских организаций считают, что он направлен против этой религии. Одна из основных мусульманских организаций Швейцарии, Центральный совет мусульман, назвала голосование "черным днем".

"Сегодняшнее решение открывает старые раны, усугубляет юридическое неравноправие и посылает мусульманскому меньшинству ясный сигнал о его изоляции", - сказано в заявлении организации, которая намерена оспаривать результаты референдума в суде.

Символический закон

Против принятия закона также выступали власти Швейцарии, по мнению которых государство не должно решать, как именно следует одеваться женщинам.

Эксперты говорят, что это решение имеет скорее символическое, чем практическое значение. По данным исследования Университета Люцерна, в Швейцарии почти нет тех, кто носит паранджу (женский халат, закрывающий лицо сеткой), а около 30 женщин носят никаб (головной убор, оставляющий открытым только прорезь для глаз).

Мусульмане составляют около 5% из 8,6 млн жителей Швейцарии, большинство из них - семьи мигрантов из Турции, Боснии и Косова.

В Швейцарии многие вопросы решаются прямым голосованием жителей, при этом проблемы, связанные с исламом, выносятся на референдум уже не в первый раз. В 2009 году швейцарцы поддержали запрет на строительство минаретов - вопреки позиции властей. Этот закон также предложила Швейцарская народная партия, которая утверждала, что таким образом борется с исламизацией страны.

Анализ

Имоджен Фоукс, корреспондент Би-би-си в Женеве

Касалось ли сегодняшнее голосование только одежды, закрывающей лицо, в том числе паранджи, никабов и платков, которые иногда натягивают на голову участники массовых беспорядков?

Автор фото, EPA Подпись к фото, После того, как стало известно о результатах референдума, в Швейцарии состоялась акция протеста его противников. На плакате написано "Вместе против расистской патриархии".

Именно так утверждают сторонники принятия закона из Швейцарской народной партии. Впрочем, их агитационные материалы позволяли сделать совсем другой вывод: в них фигурировали предупреждения об исламском экстремизме на фоне угрожающего вида женщин в черных никабах.

Но означает ли результат голосования, что жители Швейцарии становятся более радикальными в своих взглядах на ислам? Можно ли их назвать исламофобами? По всей вероятности, нет. Не будем забывать, что запрет был одобрен только с небольшим перевесом. И в прошлом Швейцарская народная партия получала намного более внушительную поддержку своих инициатив, часто направленных на ограничение иммиграции и предоставления убежища.

В 2009 году партии уже удалось добиться запрета на строительства минаретов.

Но вопрос об одежде, закрывающей лицо, вовсе не такой однозначный. Многие швейцарские феминистки считают никаб и паранджу средством угнетения женщин, но также выступают против законов, которые регламентируют, какая одежда им позволена или запрещена.

Во время этого референдума мнения разделились. Нередко в ответ на вопрос, как они будут голосовать, от местных жителей можно было услышать "яйн" (то есть нечто среднее между "ja" - "да" и "nein", то есть "нет"). Результатом сегодняшнего голосования стало именно такое "яйн".

Одна из швейцарских мусульманок Сания Амети сказала Би-би-си, что ее очень огорчала агитационная кампания, которую вела Швейцарская народная партия, и то, как ее сторонники изображали женщин в исламе.

"Очень многие мусульманки в Швейцарии чувствуют, что их оскорбляют, что они не являются частью общества. Их заталкивают в какой-то отдельный от всех угол. Мы не похожи на тех женщин, которых они изображают на плакатах. Мы совсем другие", - говорит она.

Однако некоторые другие представители мусульманской общины Швейцарии запрет поддерживают. Имам Мустафа Мемети из Берна сказал Би-би-си, что по его мнению мотивы организаторов референдума были "скорее всего, исламофобскими". Однако он считает закон правильным, поскольку он поможет эмансипации мусульманок Швейцарии.

Председатель комитета по организации референдума и член парламента от Швейцарской народной партии Волтер Вобман назвал мусульманскую одежду женщин, скрывающую лицо, "символом радикального политического ислама, который получает все большее распространение в Европе и которому не место в Швейцарии".

"По нашей швейцарской традиции лицо должно быть открытым. Это часть наших основных свобод", - заявил Вобман.

Правозащитная организация "Международная амнистия" резко осудила планы принять такой закон, назвав его "опасным решением, которое нарушает права женщин, в том числе право на свободу выражения и религии".

Ношение женской мусульманской одежды становилось причиной споров в нескольких других европейских странах. Франция запретила женщинам-мусульманкам закрывать лицо в 2011 году, подобные законы также приняты в Нидерландах, Дании, Австрии и Болгарии.

Женская одежда в исламе