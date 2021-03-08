В России выявлено 10,2 тыс. новых случаев Covid-19. Это минимум с начала октября

Автор фото, Alexander Sherbak/Tass Подпись к фото, Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от коронавируса

По итогам 7 марта в России выявлено 10 253 случаев заражения коронавирусом - это минимальный суточный показатель с 3 октября, отмечается в сообщении оперштаба по борьбе с Covid-19.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (1421), при этом в Ненецком и Чукотском АО не зарегистрировано ни одного нового случая. За сутки по всей стране зарегистрированы 379 смертей от коронавируса.

Всего с начала пандемии в России выявлено более 4,33 млн случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 89 473 человек, сообщает оперштаб.

В мэрии Москвы "готовы к любому сценарию"

Несмотря на постепенное снижение числа заболевших, власти Москвы допускают новый подъем заболеваемости коронавирусом, сообщила в понедельник заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы не делаем прогнозы ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью. На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, с начала пандемии более миллиона москвичей переболели Covid-19, на сегодняшний день антитела есть у почти у 40% жителей столицы, более 700 тысяч москвичей сделали прививки от коронавируса.

Тем не менее, заммэра отметила, что все временные больницы в столице, открытые для лечения коронавируса, будут сохранены до конца текущего года, даже если за этот период в городе не будет ни одного больного.

Ракова также сообщила, что рынок труда в Москве сильно пострадал в прошлом году из-за пандемии - уровень безработицы составлял примерно 3%.

WSJ: Россия ведет кампанию против западных вакцин

Российские спецслужбы развернули в СМИ кампанию по дезинформации по поводу эффективности и безопасности иностранных вакцин, сообщает в понедельник издание Wall Street Journal.

Издание ссылается на сотрудника Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США и упоминает четыре публикации, якобы сделанные по инициативе российской разведки. Авторы материалов, по данным WSJ, ставят под сомнение эффективность и безопасность американской вакцины Pfizer и утверждают, что Вашингтон якобы ускорил процедуру регистрации препарата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в интервью изданию, что российские спецслужбы не имеют отношения к подобным публикациям.