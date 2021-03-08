Бывшая супруга богатейшего человека на земле Джеффа Безоса вышла замуж за школьного учителя

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Одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя своих детей спустя два года после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Согласно Forbes, состояние Маккензи, которая пожертвовала более четырех миллиардов долларов на благотворительность, оценивается в 53 миллиарда долларов.

Новость о ее браке с преподавателем естественных наук Дэном Джуэттом была опубликована на сайте международной филантропической кампании Giving Pledge.

"Дэн прекрасный парень, я очень рад за них", - прокомментировал сообщение Джефф Безос.

Маккензи Скотт была замужем 25 лет. Она помогла Джеффу Безосу основать компанию Amazon в 1994 году. Скотт посвятила большую часть своих пожертвований благотворительным организациям, возглавляемым женщинами, банкам продовольствия и колледжам для чернокожих. Скотт также автор двух романов.

Согласно ее авторской странице на Amazon, "Скотт живет в Сиэтле с четырьмя детьми и супругом Дэном". Дэн работает преподавателем в престижной школе, где учатся ее дети.

Автор фото, Giving Pledge Подпись к фото, Маккензи Скотт и Дэн Джуэтт

На момент развода в 2019 году Джефф Безос, который тогда владел более 16% акций Амазона, был самым богатым человеком в мире. При разводе Маккензи получила 4% компании.

Джефф Безос регулярно борется за звание самого богатого человека на планете с Илоном Маском: этот титул переходит от одного бизнесмена к другому в зависимости от курса акций их компаний.

На данный момент Безос, состояние которого оценивается в 177 миллиардов долларов, занимает первую позицию в рейтинге самых богатых людей в мире, в то время как его супруга находится на 22 месте.

"Счастливая случайность"

Вебсайт Giving Pledge ("Клятва дарения") был создан для миллиардеров, которые пообещали пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

Кампанию по благотворительности начали Билл и Мелинда Гейтс, а также Уоррен Баффет в 2010 году. С тех пор к проекту присоединилось более 200 наиболее богатых семей и бизнесменов, включая российского олигарха Владимира Потанина. Джеффа Безоса в списке нет.

"По счастливой случайности, я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых знаю. Я присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое состояние на пользу другим", - заявил Дэн Джуэтт в своем письме, размещенном на сайте Giving Pledge.