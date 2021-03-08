Губернатор Нью-Йорка был звездой либеральной Америки. Теперь его обвиняют в харассменте и сокрытии данных о смертях от Covid-19

Григор Атанесян

Би-би-си

Автор фото, Reuters

Коронавирус сделал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо национальной знаменитостью. Ежедневные брифинги об эпидемиологической ситуации принесли ему премию "Эмми" и любовь телезрителей далеко за пределами его штата.

Политологи видели в Куомо потенциального кандидата в президенты, его книга стала бестселлером, а либеральные колумнисты признавались ему в любви.

"Помогите, кажется, я влюбилась в Куомо???" - писала автор феминистского издания Jezebel.

"Почему мы все сейчас запали на Куомо", - гласил заголовок на сайте журнала Vogue.

Но сейчас губернатор борется за выживание: пять женщин обвиняют его в нежелательном ухаживании и домогательствах, а ФБР проводит предварительное расследование данных о том, как его администрация обращалась со статистикой смертей от Covid-19.

На этом фоне Куомо стремительно теряет поддержку среди своих однопартийцев-демократов. В воскресенье к его отставке призвала лидер Сената Нью-Йорка, а лидер нижней палаты усомнился в его способности править.

Администрация президента США поддержала независимое расследование, которое проводит генпрокурор штата Нью-Йорк.

Куомо отказывается уходить: он говорит, что его избрал народ, а не политики, и они не имеют права требовать его отставки без фактов, имея на руках лишь обвинения.

В чем обвиняют Куомо?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Митинг с требованием отставки Куомо

В конце февраля две бывших помощницы Куомо обвинили его в домогательствах. Первой выступила его советник по экономическому развитию Линдси Бойлан.

По ее словам, во время ее работы в правительстве штата в 2016-2018 годах губернатор предлагал ей сыграть в покер на раздевание, на работе называл ее именем своей бывшей девушки, трогал за руки и за ноги и касался спины.

Бойлан говорит, что однажды губернатор без спроса поцеловал в ее губы. Вскоре после этого она уволилась.

Женщина жаловалась на поведение Куомо своему мужу, коллегам и друзьям еще до своей отставки.

Она говорит, что решила выступить публично, потому что увидела имя Куомо в списке потенциальных кандидатов на пост министра юстиции в администрации Байдена.

Пресс-секретарь губернатора назвала обвинения Бойлан ложными.

Четверо бывших и действующих чиновников штата заявили, что присутствовали во время ее совместных поездок с губернатором и не слышали, чтобы Куомо предлагал играть в карты на раздевание, как она утверждает.

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Через несколько дней после выступления газета New York Times опубликовала интервью с бывшей помощницей губернатора Шарлоттой Беннетт, которая рассказала, что в июне 2020 года губернатор выразил нездоровый интерес к ее личной жизни.

Она утверждает, что Куомо спрашивал: состоит ли она в отношениях, придерживается ли моногамности и был ли у нее секс с мужчинами старше нее.

Куомо 63 года, Беннетт на тот момент только что исполнилось 25 лет.

Беннетт была шокирована этими вопросами, это подтверждает и ее переписка с друзьями.

"Я поняла, что губернатор хочет переспать со мной. И почувствовала себя ужасно смущенной и испуганной", - сказала она в интервью.

Один бывший чиновник подтвердил, что говорил с Беннетт вскоре после поразившей ее встречи, и она была уверена - Куомо хотел заняться с ней сексом.

Обсудив инцидент с друзьями и родителями, девушка обратилась к Джилл Дерозье, главе администрации губернатора. Они договорились о переводе ее на другую работу в правительстве штата, где она не будет прямо взаимодействовать с Куомо.

Осенью Беннетт все-таки ушла из правительства Нью-Йорка и переехала в соседний штат.

В ответ на запрос журналистов Куомо заявил, что действовал как наставник, не имел в виду ничего непристойного и никогда не пытался ухаживать или приставать к Беннетт.

После этого выступила третья женщина. По словам Анны Рук, она впервые встретилась с Куомо на свадьбе друзей и поблагодарила его за тост в честь новобрачных.

После этого, по версии Рук, губернатор положил руку на нижнюю часть ее спины. Она убрала руку, после чего Куомо взял ее за щеки - об этом свидетельствует фотография - и попросил поцеловать ее.

По словам девушки, эти слова услышал один из ее друзей. Она отвернулась.

В субботу с похожими обвинениями выступили еще две женщины, в интервью Washington Post и Wall Street Journal.

В ответ Куомо настаивает, что никого не домогался, но мог перейти личные границы, сам того не желая.

"Сейчас я понимаю, что мое общение могло быть нечувствительным или слишком личным, и что с учетом моей должности некоторые мои замечания могли заставить других чувствовать то, что я не имел в виду", - заявил губернатор.

"Я признаю, что некоторые сказанные мной вещи были ошибочно интерпретированы как нежелательное ухаживание. Если кому-то так показалось, я искренне сожалею об этом".

Что говорят политики штата?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Законодатели штата выступили против Куомо

Первым независимую проверку обвинений анонсировал сам Куомо. При этом он попытался выбрать человека, который будет ей руководить.

Ему было в этом отказано, и делом занялась генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Ожидается, что она обратится к частной юридической фирме для проведения независимого расследования.

Оба сенатора от штата Нью-Йорк, влиятельные демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, поддержали независимое расследование. При этом Джиллибранд назвала обвинения против Куомо серьезными и крайне тревожащими.

Президент Джо Байден надеется, что расследование начнется как можно скорее, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Тот факт, что за две недели пять разных женщин под своим именем выступили с похожими обвинениями, заставил законодателей штата выступить против губернатора.

В воскресенье Андреа Стюарт-Казинс, лидер Сената штата, потребовала отставки Куомо.

"Нам нужно править, не отвлекаясь каждый день. Губернатор Куомо должен уйти в отставку", - заявила она.

А лидер нижней палаты законодательного органа Нью-Йорка Карл Хисти сказал, что Куомо стоит всерьез задуматься, может ли он успешно служить народу штата.

На собственной пресс-конференции Куомо решительно отверг их призывы.

Автор фото, Reuters

"Я не собираюсь уходить в отставку из-за обвинений", - сказал Куомо.

Он назвал это предложение антидемократическим и потребовал дождаться результатов расследования.

"Я ни в коем случае не подам в отставку", - подчеркнул губернатор.

Он обвинил одну из пяти выступивших против него женщин во лжи, настаивая, что она всегда была его политическим противником. Речь идет о Кэрен Хинтон, рассказавшей свою историю Washington Post.

"Трамп ушел, но Куомо идет по его стопам, обвиняя жертв в своем собственном непозволительном поведении," - ответила на это женщина.

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Дома престарелых: еще один повод для отставки?

На прошлой неделе газеты Wall Street Journal и The New York Times сообщили, что в июле помощники губернатора попросили чиновников департамента здравоохранения штата убрать из отчета о смертности от Covid-19 в домах престарелых данные об умерших в больнице после госпитализации.

В итоге из отчета исчезла информация о трех тысячах смертей обитателей домов престарелых, скончавшихся вне их стен - или около 30% от общей цифры, представленной в отчете.

Это произошло в то время, когда критики связывали высокий уровень смертности в домах престарелых именно с решениями Куомо.

После публикаций в правительстве штата заявили, что помощники губернатора руководствовались не политическими соображениями, а стремлением к научной точности.

Ранее стало известно, что федеральный прокурор в Бруклине и ФБР начали предварительное расследование информации о том, как администрация Куомо публиковала данные о смертности.

"Сначала губернатор Эндрю Куомо скрыл от общества правду о смертях в домах престарелых. Потом его администрация соврала о причинах. Потом, якобы рассказывая правду, она соврала о причинах своей лжи", - отреагировала на новость Times Union of Albany, главная газета столицы штата Нью-Йорк.