"Стреляйте в меня": как монахиня пытается остановить насилие в Мьянме

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 1 февраля военные захватили власть в стране, фактический лидер Мьянмы – под арестом.

Посреди кровопролития в Мьянме, где в столкновениях погибло уже больше 60 человек, одна женщина пытается остановить насилие. Это монахиня Энн-Роуз Ну Таунг. Она приходит на акции протеста в городе Мьичина, встает на колени перед силовиками и умоляет их не стрелять в толпу.

Сотни тысяч жителей страны выходят на улицы в знак протеста против военных, захвативших власть 1 февраля.

Генералы арестовали Аун Сан Су Чжи, главу демократически избранного правительства, а полиция жестко подавляет протесты. В крупнейший город страны Янгон введены танки.

Католическая монахиня приходит на акции протеста в надежде остановить насилие с 28 февраля, когда силовики стали открывать огонь на поражение.

"С 28 февраля я считаю себя умершей", - рассказала сестра Таунг в интервью Франс пресс.

В понедельник к ней присоединились другие монахини и местный епископ.

"Я встала на колени… умоляя их не стрелять и не пытать детей, а лучше стрелять в меня и убить меня", - сказала женщина в интервью агентству Франс пресс.

Полиция все-таки открыла огонь по протестующим. По меньшей мере двое погибли в Мьичине в тот день.

"Дети запаниковали и побежали вперед… Я не могла ничего сделать, но я молила Бога спасти детей и помочь им", - рассказала монахиня.

На ее глазах упал мужчина, пораженный выстрелом в голову, и в этот момент она почувствовала слезоточивый газ.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протесты продолжаются и в крупнейшем городе страны Янгоне

"Мне казалось, что мир рушится", - говорит сестра Таунг.

"Я не могу стоять, смотреть и ничего не делать, когда вижу, что происходит у меня на глазах, когда вся Мьянма скорбит".

Больше 60 человек погибли в результате подавления протестов против военной хунты, по данным агентства Рейтер. Правозащитники сообщают о 1,8 тыс. задержанных протестующих с момента захвата власти армией.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, ЗОЖ на фоне путча: как переворот в Мьянме случайно попал в ролик по фитнесу.

Переворот уже осудили США, Евросоюз, Британия и ряд стран региона, включая Индонезию, Малайзию, Филиппины и Сингапур.

Они призвали хунту освободить политзаключенных, остановить насилие и вернуть страну на путь демократических реформ.

Против генералов уже введены санкции, а администрация Байдена заблокировала около 1 млрд долларов, которые представители военных пытались вывести со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Военные оправдывают свои действия нарушениями на выборах в ноябре со стороны партии "Национальная лига за демократию" (NDL), которую возглавляет Аун Сан Су Чжи. Избирательная комиссия признала выборы честными.

Лидер хунты генерал Мин Аун Хлаин обещает провести новые выборы и передать власть победившей на них силе, но не называет конкретных сроков.