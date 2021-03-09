"Стреляйте в меня": как монахиня пытается остановить насилие в Мьянме
Посреди кровопролития в Мьянме, где в столкновениях погибло уже больше 60 человек, одна женщина пытается остановить насилие. Это монахиня Энн-Роуз Ну Таунг. Она приходит на акции протеста в городе Мьичина, встает на колени перед силовиками и умоляет их не стрелять в толпу.
Сотни тысяч жителей страны выходят на улицы в знак протеста против военных, захвативших власть 1 февраля.
Генералы арестовали Аун Сан Су Чжи, главу демократически избранного правительства, а полиция жестко подавляет протесты. В крупнейший город страны Янгон введены танки.
Католическая монахиня приходит на акции протеста в надежде остановить насилие с 28 февраля, когда силовики стали открывать огонь на поражение.
"С 28 февраля я считаю себя умершей", - рассказала сестра Таунг в интервью Франс пресс.
В понедельник к ней присоединились другие монахини и местный епископ.
"Я встала на колени… умоляя их не стрелять и не пытать детей, а лучше стрелять в меня и убить меня", - сказала женщина в интервью агентству Франс пресс.
Полиция все-таки открыла огонь по протестующим. По меньшей мере двое погибли в Мьичине в тот день.
"Дети запаниковали и побежали вперед… Я не могла ничего сделать, но я молила Бога спасти детей и помочь им", - рассказала монахиня.
На ее глазах упал мужчина, пораженный выстрелом в голову, и в этот момент она почувствовала слезоточивый газ.
"Мне казалось, что мир рушится", - говорит сестра Таунг.
"Я не могу стоять, смотреть и ничего не делать, когда вижу, что происходит у меня на глазах, когда вся Мьянма скорбит".
Больше 60 человек погибли в результате подавления протестов против военной хунты, по данным агентства Рейтер. Правозащитники сообщают о 1,8 тыс. задержанных протестующих с момента захвата власти армией.
Переворот уже осудили США, Евросоюз, Британия и ряд стран региона, включая Индонезию, Малайзию, Филиппины и Сингапур.
Они призвали хунту освободить политзаключенных, остановить насилие и вернуть страну на путь демократических реформ.
Против генералов уже введены санкции, а администрация Байдена заблокировала около 1 млрд долларов, которые представители военных пытались вывести со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Военные оправдывают свои действия нарушениями на выборах в ноябре со стороны партии "Национальная лига за демократию" (NDL), которую возглавляет Аун Сан Су Чжи. Избирательная комиссия признала выборы честными.
Лидер хунты генерал Мин Аун Хлаин обещает провести новые выборы и передать власть победившей на них силе, но не называет конкретных сроков.
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