Ливан: зарплаты падают, солдаты на грани голода, преступность растет

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В результате непрекращающегося финансового и экономического кризиса ливанский фунт потерял 85% стоимости с конца 2019 года. Правительство ушло в отставку еще в августе прошлого года, после взрыва в порту Бейрута, но новый кабинет сформировать до сих пор не удалось.

Главнокомандующий армией Джозеф Аун в понедельник предупредил политиков, что кризис поставил под угрозу само существование вооруженных сил.

"Солдаты голодают, также как и народ", - сказал генерал на пресс-конференции в понедельник.

"Им нужна армия или нет? Вы хотите, чтобы армия крепко стояла на ногах, или нет? Им все равно".

Протестующие возводят баррикады на дорогах столицы и за ее пределами.

Генерал Аун не уточнил, против кого направлен его гнев.

Но днем ранее президент страны Мишель Аун собрал экстренное совещание и потребовал от силовых структур не допустить блокировки дорог во время "понедельника гнева", как назвала свою акцию оппозиция.

(Джозеф и Мишель Аун - однофамильцы. Оба носят звание генерала).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генерал Джозеф Аун предупредил о риске распада армии

Военные не противоречат президенту прямо. Однако источник агентства Рейтер рассказал, что требование президента привело к разногласиям между ним и главнокомандующим.

В понедельник Джозеф Аун призвал политиков найти выход из продолжающегося третий год кризиса.

"Офицеры тоже страдают и голодают. Я обращаюсь к чиновникам: куда вы идете? Чего вы ждете? Что планируете сделать?" - заявил генерал.

"Распад армии означает конец этой структуры, этого нельзя допустить. Армия держится, и опыт 75-го не повторится", - сказал Аун, имея в виду гражданскую войну в Ливане 1975-1990 годов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Офицеры говорят о риске дезертирства в рядах силовых структур

На прошлой неделе ливанский фунт в очередной раз достиг рекордно низких показателей.

Всего он упал в стоимости на 85% с 2019 года. В пересчете на американскую валюту, базовая зарплата солдата и полицейского упала с 800 до 120 долларов.

В прошлом году армия была вынуждена исключить мясо из рациона солдат. В феврале посольство Франции пожертвовало продовольствие для ливанской армии.

Больше половины населения находится за чертой бедности, зарплаты падают, а цены растут.

Армия и министерство внутренних дел отрицают сообщения о дезертирстве в рядах силовых структур. Однако три источника агентства Рейтер признались, что положение низшего звена армии и полиции вызывает реальные опасения.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Массовые протесты в Бейруте не прекращаются третий год

Один силовик, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности, сказал, что подумывает об уходе со службы, потому что ему не хватает денег на содержание семьи и аренду квартиры. Он рассказал, что трое его сослуживцев самовольно оставили свои посты, несмотря на угрозу уголовного наказания.

Если его прошение об отставке будет отклонено, ему придется бежать, признался офицер.

Его коллега сказал, что число дезертиров не превышает докризисного уровня. По его словам, сил придает как чувство долга, так и отсутствие перспектив на рынке труда.

Кризис привел и к росту преступности. Число убийств в стране выросло в 2020 году на 91%, а ограблений - на 57%, согласно исследованию фирмы Information International на основе данных полиции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, До 10 тыс. крышек от люков могли быть украдены с улиц Бейрута

В пресс-службе полиции не прокомментировали эту информацию.

Благотворительная организация YASA, занимающаяся безопасностью на дорогах, подсчитала, что около 10 тыс. крышек от люков пропали с улиц Ливана.

Их крадут и продают скупщикам чугуна по 100 фунтов каждую - больше, чем прожиточный минимум в стране.