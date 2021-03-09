Дайджест: Букингемский дворец думает, как ответить на интервью Меган и Гарри; привитые в США снимут маски

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Сразу несколько британских газет сообщают, что британская королевская семья ведет "кризисные переговоры", пытаясь решить, как отвечать на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри.

Среди прочего Меган заявила, что некий неназванный член королевской семьи интересовался, насколько темной будет кожа Арчи - первого сына герцога и герцогини Сассекских. Кроме того, супруга принца Гарри призналась, что у нее были суицидальные мысли, но она не получила от придворных никакой помощи. Подробнее об интервью читайте в нашем подробном пересказе.

Откровения Меган и Гарри вызвали в Британии настоящую бурю, которую уже сравнивают со знаменитыми интервью принцессы Дианы в 1995 году, когда она рассказала о супружеской измене своего мужа, принца Чарльза. Мы собрали реакцию на последние заявления принца Гарри и Меган Маркл.

Обычно королевская семья не отвечает на громкие обвинения в ее адрес. Однако британские журналисты, в том числе из газет I, Daily Mail и Guardian пишут, что на Букингемский дворец оказывается небывалое давление, чтобы он все же сделал заявление в связи с обвинениями Меган. Guardian в связи с этим цитирует лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, который заявил, что проблемы расового равноправия и психического здоровья, которые подняла герцогиня, "касаются не только королевской семьи" и их нельзя игнорировать.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Интервью Опре: Меган о самоубийстве, жизни в королевской семье и отношении к сыну

Некоторые американцы смогут снять маски

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что жители США, которые прошли полную вакцинацию, могут находиться в помещении без маски. Это касается только тех, кто получил вторую дозу вакцины против коронавируса; таких людей в стране уже более 30 миллионов.

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Согласно заявлению CDC, по истечении двух недель после второй прививки американцы могут встречаться с другими иммунизированными людьми в помещениях, при этом носить маски и соблюдать социальную дистанцию не требуется.

Они также могут встречаться в закрытом помещении с членами одной семьи - даже если те не получили прививку. Но это касается только людей, которые не принадлежат к группе риска. Кроме того, полностью привитые американцы не должны самоизолироваться и проходить тестирование, если они встречались с заболевшими Covid-19, но у них нет симптомов.

Тем временем губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо оказался в центре скандала, связанного с Covid-19 и обвинениями в харассменте. О нем рассказывает наш корреспондент Григор Атанесян.

ЕСПЧ рассмотрит дело девочки, которую заставляли свидетельствовать об изнасиловании более 20 раз

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск адвокатов девочки из Казани, которую российские правоохранительные органы вынуждали давать показания об изнасиловании по меньшей мере 23 раза.

Девочка, которой в тот момент было 11 лет, пострадала от сексуального насилия, а после этого ей пришлось пережить серию допросов, три опознания, две очных ставки, выезд на место происшествия, одну судебно-медицинскую и пять психолого-психиатрических экспертиз. В результате ребенок попал с нервным истощением в неврологический стационар. "Несмотря на зафиксированную у ребенка пролонгированную депрессивную реакцию, тревожное расстройство и суицидальный риск, допросы продолжились", - написала в "Фейсбуке" Ольга Гнездилова, адвокат группы "Правовая инициатива", которая представляет заявительницу в суде.

Адвокаты, подавшие жалобу в ЕСПЧ, требуют компенсации и утверждают, что российская судебная система не обеспечивает адекватную защиту детей, ставших жертвами сексуального насилия. "В сопроводительном письме суд указал, что дело может стать leading case, то есть определяющим судебную практику", - пишет Гнездилова.

Эту страшную историю впервые рассказали корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Назарова и журналист Елена Догадина, прочитайте их расследование, которое мы опубликовали в декабре 2019 года.

Бразилия: Лула может вернуться в политику

Судья Верховного суда Бразилии аннулировал судимость бывшего президента страны и решил, что Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в коррупции незаконно. Хотя решение было принято по процедурным основаниям (согласно решению, дело должен был рассматривать другой суд), и оно еще должно быть одобрено Верховным судом, у экс-президента теперь появляется надежда на возвращение в политику.

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Если с него будет окончательно снята судимость, он сможет принимать участие в президентских выборах, которые состоятся в 2022 году. Лула да Силва вышел на свободу в конце 2019 года, пробыв в заключении полтора года. Он руководил Бразилией с 2003 по 2010 год. Мы рассказывали о том, за что его отправили за решетку, и что такое "Операция Автомойка".

Почитайте также о том, президенты каких еще стран мира сталкивались с уголовными обвинениями.

США: Москва занимается дезинформацией о вакцинах

Администрация президента США обвинила Россию в попытках подорвать доверие к вакцинам против коронавируса производства компаний Moderna и Pfizer.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам Джен Псаки, Белому дому хорошо известно об информационной войне, которую пытается вести Кремль

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Москва ведет кампанию по дезинформации на нескольких интернет-платформах, за которыми стоят российские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Wall Street Journal назвал обвинения "ерундой".

Россию на конкурсе "Евровидение" будет представлять Манижа

В результате голосования зрителей Первого канала определился участник песенного конкурса "Евровидение" этого года от России: в Роттердам поедет певица Манижа Сангин, которая родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Манижа на концерте в 2017 году

Она исполнит песню "Русская женщина", которая, по словам автора, посвящена положению женщин в России и их прогрессу "от крестьянской избы до права избирать и быть избранной".

Манижа известна не только музыкой, но и общественной деятельностью. В числе прочего она помогала запустить приложение для жертв домашнего насилия и стала послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мы рассказываем о Маниже и о том, как в этом году будет проходить "Евровидение".

Приговор по делу об убийстве Карлова

В Анкаре будет оглашен приговор подозреваемым в убийстве посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году. В причастности к этому преступлению обвиняются 28 человек, турецкая прокуратура просит приговорить к пожизненному заключению восьмерых из них.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Марина Карлова не верит, что настоящих убийц ее мужа когда-нибудь найдут

Убийца российского дипломата, согласно версии следствия, был застрелен спецназом вскоре после преступления. Вместо него приговора ждут политические оппоненты президента Эрдогана, а также фотограф и журналист.

Недавно наши корреспонденты Ольга Ившина и Ольга Просвирова рассказывали о версиях убийства и о том, почему вдова Андрея Карлова не верит, что это дело когда-то будет раскрыто.

Доклад ВОЗ о насилии против женщин

Всемирная организация здравоохранения представит доклад о насилии, которому подвергаются женщины во всем мире. В ВОЗ заявляют, что это самое масштабное исследование проблемы в истории и охватывает период с 2000 по 2018 год.

Мы неоднократно рассказывали о проблеме насилия над женщинами в России, прочитайте две таких заметки: в одной из них приводится пугающая статистика, а другая рассказывает об убийстве девушки, которую не смогли спасти от смерти полицейские.

Интервью Меган и Гарри: самые интересные заголовки

Во время своего интервью Опре Уинфри Меган Маркл и принц Гарри в числе прочего жаловались на действия британских газет, сотрудники которых постоянно преследовали пару и писали о ней гадости. Но как британские газеты отреагировали на нынешние откровения Гарри и Меган? Чтобы составить представление об их интонации, достаточно посмотреть на сегодняшние заголовки. Первые страницы изданий можно увидеть здесь (статья на английском языке), а переводы - ниже.

Автор фото, Daily Mail Подпись к фото, "ЧТО ОНИ НАДЕЛАЛИ? - вопрошает Daily Mail

Daily Mirror - таблоид, традиционно симпатизирующий лейбористам, восклицает: "САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ КРИЗИС В КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬЕ ЗА 85 ЛЕТ". Многие эксперты, впрочем, с журналистами этого издания не согласятся. Хотя с отречением короля Георга VI в 1936 году из-за брака с американской Уоллис Симпсон в современной истории действительно мало что сравнится, развод наследника престола принца Чарльза с принцессой Дианой в 1996 году можно назвать более значительным событием, чем нынешнее интервью Меган Маркл.

Консервативный таблоид Daily Mail немного менее драматичен, но тоже не жалеет красок. Рядом с фотографией Гарри и Меган на первой странице красуется риторический вопрос "ЧТО ОНИ НАДЕЛАЛИ?". Над ним газета вкратце описывает свое видение ситуации: "Пагубные утверждения. Провокационные обвинения в расизме против их собственной семьи. Дворец потрясен, а 94-летнеяя королева проводит экстренные консультации. Все после ЭТОГО уничтожающего интервью…"

Еще один таблоид, Daily Express, выбрал более умиротворяющую интонацию. На фоне фотографии королевы Елизаветы II и герцога и герцогини Сассекских на первой полосе сказано: "Разрушительное интервью Гарри и Меган, в котором озвучивается недовольство относительно расизма и психического здоровья, потрясло монархию. Учитывая, что королева празднует 70-й год правления, а 99-летний принц Филипп остается в больнице, единственное, на чем сейчас может сойтись народ, это КАК ЖАЛЬ, ЧТО ДО ЭТОГО ДОШЛО.

В отличие от таблоидов, более серьезные издания, как правило, воздерживаются от лозунгов. Симпатизирующая консерваторам респектабельная газета Daily Telegraph разместила на первой полосе фотографию плачущей Меган Маркл с заголовком: "Герцогиня проявила смелость, говорит Байден".

Обычно поддерживающая лейбористов или либеральных демократов Guardian пишет: "Кризис в королевском дворце из-за разрушительного обвинения в расизме".

Бесплатная лондонская газета Metro публикует черно-белую фотографию Гарри с беременной Меган и их сыном Арчи с большим заголовком: "ТЕПЕРЬ НАС ТОЛЬКО ЧЕТВЕРО".

Но оригинальнее всех поступил таблоид Daily Star. Вместо обычных заголовков эта газета опубликовала на своей первой полосе коллаж со сломанным телевизором и надписью: "Наш телек вчера вечером сломался в 20:59. Мы что-то пропустили?". Дело в том, что интервью Меган и Гарри в Великобритании вышло в эфир ровно в девять вечера, и Daily Star решила рассказать читателям, что в этот момент показывали по другим каналам.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE

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