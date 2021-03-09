ЕСПЧ занялся жалобой из России на допросы несовершеннолетней о сексуальном насилии

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Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело несовершеннолетней девушки из Татарстана, подвергшейся сексуальному насилию, которая заявила о повторной психологической травматизации. Ей пришлось пересказывать обстоятельства преступления более 20 раз. Би-би-си подробно писала об этом в 2019 году.

Первое такое дело в ЕСПЧ

Жалоба была подана в августа прошлого года, сейчас ЕСПЧ вступил в переписку с российскими властями по этому делу. Коммуникацию суда, то есть вопросы по делу, передали изданию "Открытые медиа" представители проекта "Правовая инициатива", который представляют заявительницу в суде (ее имя не называется).

ЕСПЧ впервые принял к рассмотрению дело из России о повторной психологической травматизации детей, подчеркивает издание.

По делу о сексуальном насилии, которое совершалось над потерпевшей из Татарстана с шестилетнего возраста, проходят четыре мужчины, один из них осужден.

Би-би-си рассказала драматическую историю этой девушки в декабре 2019 года.

После смерти матери 11-летнюю девочку отдали в приют, где она рассказала психологу и воспитателю, что пережила сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины, сообщает "МБХ медиа". По данным издания, гинеколог, не обнаружил повреждений, опросы пострадавшей были уничтожены.

Позже классная руководительница девочки оформила над ней опеку и отвела к психологу, где ребенок снова сообщила о насилии. Жительница Казани больше полугода не решалась сообщить в полицию о том, что ее приемная дочь несколько лет назад пострадала от сексуального насилия.

"Как обычного человека меня пугало, будет ли вообще больше вреда или пользы от этого. Я понимала, что девочку просто затаскают", - рассказывала она Би-би-си.

В 2019 году на основании показаний девочки было возбуждено четыре уголовных дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Рассказать о сексуальном насилии больше 20 раз

В жалобе в ЕСПЧ говорится, что во время следствия и суда пострадавшей пришлось пересказывать обстоятельства сексуального насилия не менее 23 раз, хотя у следствия была видеозапись ее показаний (при этом первый вариант записи был утерян), уточняют "Открытые медиа".

В ходе следственных действий девочка вынуждена была повторять обстоятельства пережитого насилия 21 раз - ее допрашивали следователи, адвокаты обвиняемых, обвиняемые, эксперты и судьи. Ее также возили на места предполагаемых преступлений. Девочке нужно было показать и рассказать, где в тот момент стояла мебель и как выглядела обстановка.

Опекун, до того как обратиться в полицию, советовалась с психологами, и те говорили, что много допрашивать девочку не будут.

В 2019 году девушке диагностировали депрессию. От психологического истощения попала в неврологический стационар. Психологи рекомендовали прекратить участие потерпевшей в следственных действиях и минимизировать стрессовые ситуации, однако допросы продолжились.

Представители пострадавшей считают такое обращение с потерпевшей нарушением статьи 13 Конвенции о правах человека (о праве на эффективное средство правовой защиты). Кроме того, опекун ребенка в жалобе заявила о нарушении статьи 3 (о запрете пыток и жестокого обращения), а также на отсутствие эффективных средств правовой защиты.

Закон в России предписывает возбуждать отдельное уголовное дело на каждого обвиняемого, если преступление было совершено не в соучастии, и в случае заявительницы это значительно увеличило число следственных действий, отмечает издание.

Кроме того, в жалобе подчеркивается еще одно травмирующее, по мнению защитников девушки, обстоятельство - ее допрашивали мужчины, в том числе адвокаты подозреваемых. Среди них была только одна женщина-следователь, назначенная для расследования, уточняет "МБХ медиа".

Ребенку, по данным издания, в частности, задавали вопросы, почему она не кричала и почему не рассказала взрослым в тот же день.

Какие вопросы у ЕСПЧ

ЕСПЧ просит российские власти ответить на опросы о том, как регулируется проведение расследований по преступлениям в отношении несовершеннолетних, чем регулируются действия представителей власти и являются ли нормы закона эффективными средствами защиты для пострадавших несовершеннолетних, сообщают "Открытые медиа".

Европейский суд также задал вопрос, уделялось ли в ходе следствия приоритетное внимание интересам ребенка.

Допрос пострадавших младше 14 лет должен длиться не более двух часов в день с обязательным перерывом, "но на практике допросы длятся дольше, а перерыв является формальностью, и ребенку не хватает времени, чтобы восстановиться", рассказала изданию юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.