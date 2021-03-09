Коронавирус в России: впервые с октября новых случаев меньше 10 тысяч

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Вакцинация препаратом "Спутник V" в мобильном пункте выездной бригады в екатеринбургском торговом центре "Дирижабль"

Суточный прирост случаев Covid-19 в России продолжает сокращаться и уже ниже 10 тысяч - впервые за пять месяцев. Создатели "Спутника V" требуют извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств - за сравнение перспективы экстренного одобрения российской вакцины с русской рулеткой. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Меньше 10 тысяч случаев

За сутки в России зарегистрировали 9 445 заражений, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальное значение с 2 октября. Минимум к октябрю обновляется уже четвертый раз за неделю, и впервые с осени этот показатель опустился ниже 10 тысяч.

Накануне штаб сообщал о 10 253 новых случаях, еще днем ранее - о 10 595 заражениях, а в субботу - о 11 022 случаях. Ниже отметки 11 тысяч суточный прирост опустился в прошлый вторник, а в четверг показатель подскакивал до 11 385 после 10 535 зарегистрированных случаев днем ранее.

В Москве, где, как и в России, в последние месяцы заболеваемость снижается, за последние сутки выявили 1066 заразившихся. Это минимум с 24 сентября (а накануне был 1 421 случай).

В России за сутки умерли 336 пациентов с Covid-19 (49 из них в Москве). Общее число умерших за время пандемии штаб оценивает в 89 809 человек.

Это более чем в два раза меньше, чем следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу, согласно которым, число умерших россиян с коронавирусом уже достигло 200 432. Самая высокая смертность, связанная с Covid-19, была в декабре - тогда умер 45 331 человек. В январе - 37 107 человек.

Росстат учитывает и те случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти и не оказал существенного воздействия на развитие других заболеваний.

"Спутник V" требует извинений

Тем временем создатели "Спутника V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективу экстренного одобрения российской вакцины от коронавируса с русской рулеткой.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы", - говорится в сообщении в аккаунте Sputnik V в "Твиттере".

Сравнив слишком поспешное одобрение "Спутника" с русской рулеткой, Криста Виртумер-Хохе, представляющая в EMA Австрию, в эфире телеканала ORF рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное использование вакцины, сославшись на недостаток данных о препарате.

Опасения в связи с применением российского препарата звучат с момента регистрации вакцины в России (ее зарегистрировали первой в мире). Российские власти высказывали предположения, что критика может быть частью недобросовестной конкурентной борьбы.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за попытками Кремля подорвать доверие к вакцинам от коронавиурса компаний Moderna и Pfizer.

По ее утверждению, работа по дискредитации вакцин ведется сразу на нескольких интернет-платформах, за которыми стоят российские спецслужбы. О российской дезинформации заявил в понедельник и представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны", - ответил на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"А если добавить к этой ситуации одиозные официальные высказывания председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе, вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой", - добавил Косачев.

4 марта президент России Владимир Путин признал, что при вакцинации российскими вакцинами возникли "проблемы с логистикой, с распределением". В девяти регионах страны, по его словам, вообще не приступали даже к вакцинации".