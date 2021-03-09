Московский полицейский, выстреливший в ногу девочке, получил условный срок

Автор фото, Mskagency Подпись к фото, Симоновский суд Москвы отправил Ивана Князева под домашний арест. Такая мера пресечения возмутила многих пользователей соцсетей

В Москве вынесли приговор бывшему сотруднику полиции, выстрелившему в 13-летнюю девочку из травматического пистолета: обвиняемый отделался условным сроком. В прошлом году это дело вызвало общественный резонанс. Тем не менее время до суда уволенный из полиции мужчина провел под домашним арестом, а не в СИЗО.

Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего полицейского Ивана Князева, который выстрелил из травматического пистолета в ногу девочке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ему запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Инцидент произошел поздно вечером 5 декабря на улице Судостроительной в Москве. Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили там 33-летнего сотрудника патрульно-постовой службы Князева в гражданской одежде.

Полицейские установили, что их коллега выстрелил из травматического оружия в 13-летнюю девочку. Его задержали и отправили под домашний арест (такая мера пресечения вызвало волну критических комментариев в соцсетях).

МВД объявило, что по результатам служебной проверки Князева уволили из органов внутренних дел. По данным следствия, Князев был другом семьи ребенка, он был приглашен в гости ее родственниками, пишет ТАСС.

Очевидец рассказывал изданию "Медиазона", что раненая девочка обвиняла Князева в попытке изнасилования. По словам очевидца, прибывший наряд полиции поначалу не стал задерживать полицейского - его задержали только на следующий день, отстранили от службы и отправили под домашний арест.

"Мы с подругой гуляли на районе, она тоже там живет. Идем по нашему двору, и сначала услышали один хлопок, потом второй хлопок. Подумали, что это петарды или еще что-то. А потом услышали женский крик - очень сильный", - рассказывал собеседник издания.

По его словам, Князев пытался поднять бившуюся в истерике девочку и затащить в дом: "Когда подходил, крикнул: че происходит? Он, видимо, испугался и сначала даже убежал".

Пострадавшая сказала этому мужчине: "Мне прострелили колено". "Я сначала не поверил, потом смотрю, там реально, типа… у нее кровь идет из колена. После того, как я все это увидел, сразу позвонил 112, чтобы вызвать скорую, полицию", - рассказал он.