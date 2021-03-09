С Пучдемона сняли неприкосновенность. Лидеру каталонских сепаратистов грозит тюрьма в Испании

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону снова грозит выдача испанским властям и тюрьма

Депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников. Теперь их могут выдать Испании, где им грозит тюрьма за референдум о независимости 2017 года.

За лишение Карлеса Пучдемона и его соратников, бывших членов правительства Тони (Антони) Комина и Клары Понсати, проголосовало уверенное большинство депутатов парламента Европейского союза: в случае с Пучдемоном - 400 голосов за при 248 против, в случаях Комина и Понсати - 404 за и 247 против.

Парламент Евросоюза провел тайное голосование в понедельник вечером, а результаты были объявлены во вторник.

Единомышленники Пучдемона тем временем ведут переговоры о формировании нового правительства Каталонии после победы на выборах в середине февраля.

В 2017 году власти Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном провели референдум о независимости Каталонии от Испании, а затем провозгласили независимость. Центральные власти Испании объявили референдум незаконным, а участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости - остальные жители Каталонии его бойкотировали.

После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них в 2019 году получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет - за "подстрекательство к мятежу" и "растрату бюджетных средств" (на референдум).

Такое же обвинение предъявлено и бежавшим из Испании Пучдемону с соратниками.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Каталонские политики (слева направо) Антони Комин, Карлес Пучдемон и Клара Понсати заявили, что опротестуют ордер на их арест, выданный властями Испании, в Европейском суде

Пучдемон и Комин весной 2019 избрались депутатами Европарламента, а Понсати присоединилась к ним позже, когда Британия официально вышла из Евросоюза, и ее квота в Европарламенте была частично распределена между разными странами ЕС, в том числе и Испанией.

Теперь суды стран, где живут беглецы - Бельгии и Британии (Шотландии) - будут снова решать вопрос об их выдаче Мадриду. До сих пор они отказывались это делать, ссылаясь в том числе на неприкосновенность каталонцев как депутатов Европарламента. Кроме того, правительство Испании уже обратилось и в Суд Европейского союза.

В Европейский суд собираются подать и трое каталонских политиков - об этом они объявили на пресс-конференции во вторник.

"Только Европейский суд сможет возместить тот урон демократии, который нанесен тем фактом, что трое депутатов Европарламента лишены неприкосновенности по политическим мотивам", - цитирует Пучдемона каталонская пресса.

"Это печальный день для Европейского парламента. Мы потеряли нашу неприкосновенность, но Европарламент потерял еще больше, и европейская демократия тоже понесла потери", - сказал Пучдемон.

Официальный Мадрид в лице министра иностранных дел Аранчи Гонсалес Лайя приветствовал решение Европарламента.

Автор фото, NurPhoto/Getty Подпись к фото, На выборах парламента Каталонии в середине февраля сторонники независимости от Испании собрали совсем небольшое, но большинство

"Это тройной сигнал. Во-первых, этим решением они заявили, что депутат Европарламента не может прикрываться своим статусом от суда за возможные нарушения национальных законов. Во-вторых, это сигнал о верховенстве права и уважении к испанской системе правосудия. Третий сигнал - о том, что каталонская проблема должна решаться внутри Испании, а не на европейском уровне", - сказала Аранча Гонсалес Лайя журналистам, добавив, что Мадрид протягивает политическим силам Каталонии руку, предлагая искать решение на переговорах.

Карлес Пучдемон совсем недавно, в начале февраля, напоминал о каталонской проблеме во время дебатов в Европарламенте о санкциях против российского руководства за преследование Алексея Навального и его сторонников.

Пучдемон не оправдывал то, что происходит в России, но высказался в том духе, что политики Евросоюза не имеют морального права осуждать кого-то за политические репрессии, когда похожие - на его, Пучдемона, взгляд - репрессии происходят в стране ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС, испанский социалист и каталонец по происхождению Жозеп Боррель ответил на это, что сравнивать положение в России с Испанией и Каталонией, где сторонники независимости свободно участвуют в демократических выборах, совершенно неправомерно.

На выборах каталонского парламента 14 февраля партии, выступающие за независимость - и в том числе партия, предвыборный список которой возглавлял, находясь за границей, Пучдемон - впервые в истории собрали абсолютное большинство голосов и сейчас пытаются сформировать правительство.