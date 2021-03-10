Исследование: от французских ядерных испытаний в Полинезии пострадали 110 тыс. человек

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На атолле Муруроа Франция проводила атмосферные ядерные испытания до 1974 года

Власти Франции годами занижали число пострадавших от радиации в результате ядерных испытаний на атоллах в Тихом океане, и на самом деле их может быть более 100 тысяч - таковы результаты нового исследования, опубликованного на этой неделе.

Французский сайт расследовательской журналистики Disclose, эксперты из американского Принстонского университета и британская фирма Interprt, изучив около 2 тысяч рассекреченных французскими военными документов, поговорив со свидетелями событий и проведя расчеты, пришли к выводу, что атмосферные ядерные испытания во Французской Полинезии в 1966-1974 годах нанесли ощутимо больше вреда местному населению, чем следовало из официальных докладов.

По мнению авторов исследования, радиоактивные осадки могли затронуть около 110 тысяч человек, то есть все тогдашнее население Таити и соседних Подветренных островов, в том числе все 80 тысяч жителей главного города острова Таити, Папеэте.

Франция проводила испытания своего ядерного оружия на островах в Тихом океане, в том числе на знаменитом полигоне на атолле Муруроа, в течение 30 лет, при этом до 1974 года ядерные заряды взрывали в том числе в воздухе. Затем Франция вслед за США, СССР и Великобританией перешла на исключительно подземные испытания.

Авторы исследования обратили особое внимание на три ядерных взрыва в атмосфере над атоллом Муруроа - испытания 1966, 1971 и 1974 годов под кодовыми названиями "Альдебаран", "Энцелад" и "Кентавр".

Именно реконструкция движения радиоактивных облаков и выпадения осадков позволила авторам утверждать, что от этих испытаний пострадало практически все население Французской Полинезии.

По их оценке, масштаб последствий только последнего атмосферного испытания, "Кентавра", французские власти могли занизить примерно на 40%.

Во время того испытания ядерный грибок поднялся не на расчетные девять километров, а всего на 5200 метров, и облако двинулось не на север, как надеялись ученые и военные, а на запад, на Таити, многотысячное население которого было никак не защищено от радиоактивных осадков.

"Государство очень постаралось похоронить ядовитое наследие тех испытаний, и это - первая по-настоящему независимая попытка научными методами измерить масштаб ущерба и признать существование тысяч жертв ядерных экспериментов Франции в Тихом океане", - сказал журналистам главный редактор Disclose Джеффри Ливолси.

Власти Франции в целом не отрицают наличие пострадавших, в том числе заболевших раком, в результате ядерных испытаний - просто, по мнению авторов нового исследования, оценка властями числа этих пострадавших серьезно занижена.

Так, авторы исследования полагают, что только после "Кентавра" все 110 тысяч жителей Таити и Подветренных островов могли получить дозу радиации в один миллизиверт и больше - именно этот порог установлен властями как критерий для выплаты компенсаций заболевшим раком.

В исследовании цитируется документ министерства здравоохранения Полинезии, согласно которому дозу в пять миллизивертов и больше получили около 11 тысяч человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Таити. Полвека назад здесь выпадали радиоактивные осадки

Кроме того, исследователи цитируют секретную переписку военных от 2017 года, в которой те предположительно впервые признают, что целая треть - 2000 из 6000 - солдат и офицеров, участвовавших в ядерных испытаниях в Полинезии в 1966-1974 гг, с тех пор заболела по крайней мере одной из форм рака.

Власти Франции только в 2010 году создали комиссию по компенсациям жертвам ядерных испытаний. Компенсацию выплачивают тем, кто получил дозу радиации выше предельной и затем заболел одной из тех форм рака, которые вызывает именно радиация.