Миллионеры поневоле: есть ли будущее у венесуэльского боливара?

Гильермо Д. Ольмо

Би-би-си, Каракас

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На улицах Каракаса можно купить поделки из обесценивающейся валюты

Гиперинфляция в Венесуэле c каждым днем продолжает бить новые рекорды. В конце прошлой недели Центробанк страны ввел в обращение новую банкноту в 1 миллион боливаров - это крупнейший номинал купюры в истории страны, однако обменять ее можно лишь на половину доллара США (52 цента). Будущее венесуэльской национальной валюты уже давно вызывает тревогу у экономистов и у властей страны.

В минувшую пятницу венесуэльский регулятор объявил о введении в оборот трех новых банкнот достоинством 200 и 500 тысяч, а также 1 млн боливаров "с целью удовлетворить потребности национальной экономики".

Испаноязычная служба Би-би-си Mundo запросила комментарии по поводу дальнейшей судьбы боливара у венесуэльского правительства, однако на данный момент ответа не получила.

Почти 66% транзакций в венесуэльской экономике реализуется в долларах США, свидетельствуют данные аналитической компании Ecoanalitica. Однако дефицит наличных денег в национальной валюте затрудняет ежедневные финансовые операции обычных венесуэльцев, поэтому ЦБ и пришлось пойти на выпуск новых банкнот.

Так, из-за нехватки денежных купюр венесуэльцам, к примеру, приходится оплачивать билет на общественный транспорт (150 тыс. боливаров или 0,07 доллара) банкнотой в 1 доллар США, и у кондукторов и водителей просто не находится денег на сдачу.

Стремительная девальвация боливара привела к тому, что доллар в последние годы фактически превратился в основную валюту страны, а боливар в основном используется лишь для небольших покупок в розничной торговле. Однако из-за дефицита банкнот он перестает справляться и с этой функцией.

По оценкам компании Econometrica, наличные деньги составляют лишь 1,9% от общего объема находящихся в обращении боливаров.

К нехватке наличных боливаров прибавляется и дефицит долларовых банкнот низкого номинала, что часто превращает покупку упаковки муки или билета на автобус в почти невыполнимую задачу.

"Они [власти] выпускают банкноту с самым высоким номиналом в истории, но в реальности она будет нужна для того, чтобы просто иметь возможность дать сдачу", - объясняет венесуэльский экономист Луис Висенте Леон из компании Datanalisis.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Поездку на метро в Каракасе сегодня можно оплатить кредитной картой

"Экономическая война"

Выпуск новой банкноты был встречен с изрядной долей скепсиса. Большинство прогнозов сводится к тому, что и она быстро потеряет свою ценность, как многие ее предшественники.

"Эта мера будет иметь эффект лишь несколько недель или месяцев, потому что сам по себе боливар не внушает никакой уверенности", - полагает Леон.

События последних лет также не дают поводов для оптимизма.

Летом 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении новой монетарной политики в рамах плана по восстановлению экономики, развития и процветания. Эти меры были призваны бросить вызов "экономической войне" с Соединенными Штатами, которые Мадуро обвинял практически во всех экономических проблемах страны.

Тогда был представлен так называемый суверенный боливар - ЦБ сократил предыдущие номиналы нацвалюты сразу на пять нулей, чтобы сгладить эффект гиперинфляции.

Мадуро таким образом продолжил линию, которую проводил его предшественник Уго Чавес несколькими годами ранее. Его правительство периодически изменяло номинал боливара политическими решениями, однако эти меры едва поспевали за обесцениванием национальной валюты в результате гиперинфляции.

Как подсчитал венесуэльский экономист и оппозиционный политик Хосе Герра, если восстановить все нули, которые власти сократили за последние годы, то новая банкнота в миллион боливаров на самом деле стоила бы 100 млрд.

"Отдушина для экономики"

Хотя в конституции Венесуэлы четко прописано, что единственной национальной валютой страны является боливар, сегодня есть слабая надежда на то, что ему удастся сохранить свою ценность и роль в экономике страны.

"Сокращать нули у валюты или придумывать ей новое название - это не решение [проблемы]", - утверждает Луис Висенте Леон.

Венесуэла уже несколько лет погружена в глубокий экономический кризис, который урезал ВВП страны более чем в два раза и усилился из-за пандемии коронавируса.

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, Венесуэльцам тяжело делать покупки из-за дефицита наличных денег

После нескольких лет запрета на использование долларов в стране правительство наконец разрешило расширить обращение американской валюты в качестве, как сформулировал Мадуро, "отдушины для экономики".

"Я не вижу ничего плохого в этом процессе, который называют долларизацией; она может помочь в восстановлении и расширении производственных сил страны, и экономика, слава богу, функционирует", - заявлял Мадуро несколько месяцев назад.

"У Венесуэлы всегда будет своя валюта, у нас всегда будет боливар, мы будем восстанавливать и защищать его", - обещал при этом президент.

Мадуро также подчеркивал важность развития плана цифровизации экономики, который власти хотят реализовать уже в этом году: в качестве первого шага была введена электронная оплата за проезд в метро Каракаса.

Венесуэльский лидер убежден, что санкции со стороны США и "международная блокада" стали главными причинами экономических проблем страны.

Однако эксперты и ряд международных организаций предупреждают, что пока в стране не будут проведены структурные реформы, восстановить стоимость боливара будет невозможно. Венесуэльским властям также советуют прекратить практику монетизации бюджетного дефицита (покрытия за счет печатания денег дисбаланса между доходами и расходами государства).

Валюты, которые не выдержали гиперинфляции