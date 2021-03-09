Вопреки критике ученых: законопроект о просветительской деятельности в России принят во втором чтении

Автор фото, Russian State Duma Photo Service/TASS

Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности, который критиковали российские деятели науки и культуры. Согласно документу, просветительскую деятельность, в том числе научно-популярные лекции, а также любую работу вузов, связанную с международным взаимодействием, должно будет контролировать правительство.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

По мнению авторов инициативы, отсутствие регулирования просветительской деятельности в России "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий".

Документ предполагает усиление контроля чиновников за просветительской деятельностью. В нем предлагается закрепить определение просветительской деятельности, наделить минобрнауки и минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделить сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями.

Предлагается также запретить сообщать учащимся "недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов", если эти сведения могут разжечь социальную или национальную рознь.

Сенатор Андрей Климов, объясняя необходимость поправок, приводил в пример запрещенную в России организацию "Исламское государство" и схожие структуры, которые "тоже считают, что занимаются просвещением".

Порядок получения лицензии на просветительскую деятельность или наказание за ее отсутствие законопроект не прописывает. Эти нормы должно выработать правительство.

Критика законопроекта

Против законопроекта выступили многие российские деятели науки и культуры. Петицию, инициированную астрофизиком, ведущим научным сотрудником ГАИШ МГУ Сергеем Поповым, подписали более 200 тысяч человек.

В ней говорится, что принятие закона "откроет путь ряду ограничительных мер, которые негативно скажутся на популяризаторской деятельности в нашей стране", а многие просветительские проекты, основанные на энтузиазме их участников, "могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции".

Открытое письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект подписали более 600 российских деятелей культуры.

"Если данный законопроект будет принят, это, на наш взгляд, создаст предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования. В текущем виде из-за расплывчатости формулировок и непроработанности он ставит под угрозу конституционные права граждан России и развитие сфер образования и культуры нашей страны", - говорится в письме.

С заявлением против законопроекта выступили также создатели и руководители 17 независимых российских просветительских проектов, таких как "Синхронизация", Arzamas и "ПостНаука".

"Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе", - заявили они.

Кроме того, призыв отозвать законопроект о просветительской деятельности поддержали все члены президиума Российской академии наук.

"Было направлено письмо от президента РАН на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, но, к сожалению, никто даже не подумал связаться с нами и обсудить текст законопроекта. Мне кажется, это странно, особенно с учетом того, что просветительская деятельность - уставная для РАН", - рассказывал после принятия законопроекта в первом чтении президент академии Алексей Хохлов.

Законопроект напоминает "лучшие" образцы советских традиций в этом направлении, что не является шагом в сторону либерализации, говорил Би-би-си руководитель центров общественно-политических проектов Константин Листратов.

"С другой стороны, не совсем понятно, какими ресурсами власти собираются обеспечивать выполнение этого закона, учитывая количество образовательных учреждений и разного рода образовательных проектов и программ", - отмечал он.