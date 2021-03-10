Дайджест: цензура для российского просвещения и первые последствия интервью Меган и Гарри

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Телеведущий не поверил Меган. Он вынужден уйти

Известный в Британии ведущий утренней программы на телеканале ITV Пирс Морган был вынужден уволиться после потока жалоб, вызванных его комментариями в адрес Меган Маркл.

Морган заявил в своей передаче, что не поверил ни одному слову супруги принца Гарри, когда та рассказывала в интервью Опре Уинфри о своих психологических проблемах и об отказе Букингемского дворца помочь ей, когда она обратилась за помощью.

Руководство телеканала получило более 40 тыс. жалоб от возмущенных телезрителей и решило расстаться с популярным ведущим.

Во вторник, уже после того, как вокруг Пирса Моргана разразился этот скандал, он заявил: "У меня остаются серьезные сомнения в правдивости того, что сказала Меган, хотя это и не мое дело - сомневаться в том, думала ли она о самоубийстве".

Подпись к фото, Редактор отдела СМИ Би-би-си Амол Раджан считает, что Пирс Морган (на фото) пал жертвой культурной войны. Хотя жертвой, отмечает Раджан, назвать его трудно: у Моргана огромные гонорары и масса заманчивых предложений от различных СМИ

Морган, бывший главный редактор газеты Daily Mirror, известен своими нелицеприятными высказываниями, нелюбовью к Меган Маркл, которую он называл выскочкой, дружбой с Дональдом Трампом, неудачной попыткой заменить в США американского телеведущего Ларри Кинга, неуемной критикой футболистов своего любимого "Арсенала" и тем, что в телепередаче, в которой зашла речь о гендерной нейтральности, он заявил, что идентифицирует себя как пингвин.

Королевская семья, тем временем, пообещала серьезно отнестись к словам Гарри и Меган, особенно там, где речь зашла о расизме, и разобраться в ситуации в частном порядке.

Российское просвещение ставят под контроль чиновников

Автор фото, Russian State Duma Photo Service/TASS

Несмотря на широкие протесты ученых, открытое письмо Путину 600 деятелей культуры и петицию с 230 тысячами подписей, российская Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности.

Законопроект ставит под контроль чиновников просветительскую деятельность и любую работу вузов, связанную с международными связями.

Создатели и руководители 17 крупнейших российских просветительных проектов назвали этот законопроект формой цензуры, напоминающей мрачные советские годы.

Суд над Любовью Соболь

Автор фото, Reuters

В среду на выездном заседании в Перовском суде Москвы пройдет рассмотрение по существу дела о нарушении неприкосновенности жилища в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. ФБК признан в России иностранным агентом.

Любовь Соболь обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

Обвинение связано с событиями 21 декабря 2020 года, когда Соболь пыталась нанести визит предполагаемому сотруднику ФСБ, которого Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению.

Еще 60 интернет-спутников

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эта интернет-станция Starlink Илона Маска находится во Франции, недалеко от Бордо

Компания SpaceX Илона Маска запустит на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 стартует с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Это будет уже 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink.

Сейчас на орбите уже 1203 космических аппарата SpaceX.

SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тыс. космических аппаратов для создания сети, позволяющей обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Британская политика и российская угроза

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 10 марта начинает свой визит в Эстонию и Норвегию.

Как сообщает британский МИД, визит в эти государства-единомышленники Соединенного Королевства проходит на фоне подготовки к публикации новых программ британской внешней и оборонной политики.

МИД называет эти программы самым всеобъемлющим пересмотром со времен холодной войны, они включают в себя новые долгосрочные стратегические цели.

Среди тем переговоров в Таллине, где он встретится также с представителями Латвии и Литвы - тема региональной безопасности и российской угрозы.

"Угрозу безопасности, которую представляет Россия, наиболее остро ощущают ее соседи. Великобритания привержена поддержке наших близких друзей в Северных и Балтийских регионах как в военном отношении, так и в борьбе с российской дезинформацией и дестабилизирующей деятельностью в регионе", - заявил перед визитом Доминик Рааб.

Пять пожизненных за убийство российского посла

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мевлют Алтынташ открыл огонь по Андрею Карлову 16 декабря 2016 года в 19:05 по местному времени. По данным обвинительного заключения, его самого полиция застрелила в 19:42 - то есть спустя 37 минут после нападения на посла

Уголовный суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил в пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова

Всего к различным срокам лишения свободы приговорены около 20 обвиняемых по этому делу.

NYT: создатели "Спутника V" требуют извинений

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей с "русской рулеткой" использование этого препарата без надлежащей проверки.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", - говорится в заявлении, опубликованном в "Твиттере".

Этот эпизод, пишет NYT, высвечивает углубляющиеся противоречия между Россией и Западом в этой сфере: каждая из этих сторон обвиняет другую в принижении качества ее вакцин.

Криста Виртумер-Хохе возглавляет агентство, которое сертифицирует медицинские препараты для использования в 27 странах ЕС.

Три страны ЕС - Венгрия, Чехия и Словакия - уже либо одобрили использование «Спутника V" у себя, либо рассматривают такую возможность.

Криста Виртумер-Хохе заявила в воскресенье, что до тех пор, пока ее агентство не закончит проверку вакцины на эффективность и безопасность, ее использование в чем-то сравнимо с "русской рулеткой".

Отношения между Россией и Западом из-за "вакцинной политики", заключает газета, свертываются уже в течение нескольких месяцев.

Каждая из сторон обвиняет другую в пренебрежении человеческими жизнями, которым оборачивается очернение вакцины соперничающей стороны, и все это приводит к скептицизму среди населения по поводу вакцинации.

NYT: quid pro quo и Конституция США

Во вторник судья штата Нью-Йорк отклонил иск команды Дональда Трампа против компании New York Times, выпускающей одноименную газету. Иск был подан в связи с опубликованнымв ней эссе, утверждавшим, что перед выборами 2016 года тогдашний кандидат в президенты Трамп якобы заключил сделку с российскими официальными лицами.

Материал был опубликован в марте 2019 года с заголовком "Реальный quid pro quo Трамп-Россия". Quid pro quo - латинское выражение, означающее обмен чего-либо на что-либо, в американской юриспруденции оно повсеместно используется применительно к коррупционным сделкам, когда официальное лицо что-либо получает взамен на свои услуги.

В статье утверждалось, что, по условиям сделки, Россия поможет Трампу победить на президентских выборах Хиллари Клинтон взамен на то, что его внешняя политика будет более пророссийской.

Несмотря на то, что доказательств такой сделки так и не нашлось, судья посчитал, что эссе, которое представляло собой мнение автора, защищено статьей Конституции США о свободе слова, сообщает New York Times.

Магический реализм грузинской идиллии

Автор фото, Faraz Fesharaki Подпись к фото, Весь фильм пронизан теплом, воздухом и светом

Наш обозреватель Александр Кан рассказывает об успехе на Берлинском кинофестивале фильма грузинского режиссера Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?"

"Многое, что есть в этом фильме, - события, люди, отношения между людьми - показаны такими, какими бы нам хотелось, чтобы они были. А не такими, какие они есть, или какими они были, - говорит Коберидзе. - Это романтическое представление о времени, которое прошло".

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