Роскомнадзор распорядился замедлить скорость работы "Твиттера" в России

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С 10 марта в России будет замедлена скорость работы "Твиттера", говорится в заявлении Роскомнадзора. Такое решение связано с тем, что компания не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент, сообщили в ведомстве.

Скорость работы соцсети будет замедлена на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных, уточнили в ведомстве.

"В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Как следует из сообщения регулятора, "Твиттер" так и не удалил 3 168 материалов с запрещенной информацией, которые требовал удалить Роскомнадзор, в том числе 2 569 - "с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 - с детской порнографией, 149 - "с информацией об использовании наркотиков".

"Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними)", - заявил Роскомнадзор.