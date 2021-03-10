Купи кирпич: компания получила крашеные камни вместо меди

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В прошлом году швейцарская Mercuria Energy Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, заплатила 36 млн долларов за партию меди.

Но когда груз пришел, оказалось, что в контейнерах - крашеные камни, замаскированные под листы металла.

Турецкая полиция установила, что компания стала жертвой мошенничества, совершенного организованной группой, и задержала 13 человек, подозреваемых в участии в этой афере.

Первым о грандиозном обмане сообщило агентство Блумберг, восстановив события на основе судебных исков, поданных швейцарской компанией в британских и турецких судах, а также интервью и сообщений в местной прессе.

В июне женевская фирма заказала 10 тыс. тонн черновой меди (то есть меди с высоким содержанием примесей).

Поставщиком выступила турецкая компания Bietsan, с которой Mercuria Group уже работала в прошлом, как говорит представляющий ее в Турции адвокат.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пострадавшая сторона считает, что под покровом ночи груз подменили

Первая партия состояла из 6 тыс. тонн, погруженных в 300 контейнеров на восьми судах. Перед отправкой из порта Амбарли неподалеку от Стамбула груз проверила инспекция и запечатала контейнеры.

Однако ночью контейнеры были распечатаны, металл заменили на булыжник, а на контейнеры поставили поддельные пломбы, утверждает адвокат пострадавшей стороны.

Когда груз покинул порт отправления, Mercuria сделала пять переводов на счет поставщика на общую сумму в 36 млн долларов.

Обман был обнаружен, когда груз достиг порта Ляньюньган в Китае.

Блумберг пишет, что обычная практика в данном случае - обратиться в страховую компания, которая должна возместить убытки.

Однако швейцарская фирма обнаружила, что шесть из семи контрактов о страховании груза были подделаны.