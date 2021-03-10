Дом Скрипаля в Солсбери выкупит муниципалитет. Перестроит и снова продаст как жилье

Автор фото, PA Media Подпись к фото, После ремонта дом продадут - строго как частное жилье

Муниципальный совет графства Уилтшир принял решение выкупить и перестроить дом, в котором жил бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль до отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте 2018 года.

Власти Уилтшира объявили, что после перестройки и ремонта дом будет выставлен на продажу с возможностью выкупа части постройки и аренды остальной площади (это распространенное условие продажи жилья в Великобритании, особенно для тех, кто покупает жилище впервые и не может позволить себе полную стоимость квартиры или дома).

Музеем, пабом или отелем он точно не станет: его можно будет использовать только как частное жилье.

Также в условиях продажи будет прописан запрет субаренды и коммерциализация его истории. Такое решение было принято после консультаций с соседями.

Дом находится на Кристи-Миллер-роуд в Солбсери, и именно там впервые были обнаружены следы нервно-паралитического вещества "Новичок" три года назад.

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Случайной жертвой покушения также стала мать троих детей Дон Стерджес. Ей было 44 года.

Еще пять человек подверглись воздействию "Новичка", включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым осмотрел дом Скрипалей.

В прошлом году Бейли уволился со службы из-за проблем со здоровьем. Он отслужил в полиции 18 лет.

В прошлом году газета Sunday Times со ссылкой на на высокопоставленные источники в правительстве сообщала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. Официального подтверждения эта новость не получила.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Скрипаль просто подонок": Владимир Путин - о скандале с "Новичком"

"Будет хорошо вновь увидеть этот дом жилым", - сказал глава муниципалитета Филип Уайтхед о доме Скрипалей.

"Мы поддерживали связь с местными жителями, и после консультаций с ними мы договорились отремонтировать этот дом и выставить его на продажу [...] по согласованной рыночной цене. В течение следующих месяцев мы перестроим и отремонтируем дом, чтобы снова сделать его жилым, а чтобы защитить местных жителей, мы проследим за тем, чтобы его можно было использовать только как жилье", - добавил он.

Дом в соседнем городе Эймсбери, в котором располагалась квартира погибшей от "Новичка" англичанки Стерджес, был снесен в прошлом году.

Стерджес умерла в больнице Эймсбери в июле 2018 года после того, как отравилась "Новичком", находившемся во флаконе из-под духов. Флакон подобрал ее друг Чарли Роули на улице. Он также получил дозу вещества, но выжил.

Подпись к фото, 44-летняя Дон Стерджес стала случайной жертвой покушения на Скрипаля

По версии британской полиции, российские агенты нанесли "Новичок" на ручку двери дома Скрипалей, а затем выбросили флакон с веществом в урну.

Местный житель Чарли Роули принял его за флакон с духами и принес Стерджес, своей подруге.

В июле 2018 года она умерла от острого отравления.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж. В 2010 году его обменяли на арестованных в США граждан России, обвиненных в шпионаже.

Британия считает покушение на Скрипалей операцией российских спецслужб, проведенной двумя агентами, въехавшими в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия отрицает свою причастность к случившемуся со Скрипалями.