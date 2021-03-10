"Твиттер" обеспокоен попытками ограничить работу соцсети в России. Роскомнадзор не исключает полной блокировки

Автор фото, Getty Images

Компания Twitter выразила обеспокоенность в связи с решением Роскомнадзора замедлить работу соцсети в России.

В среду утром Роскомнадзор заявил, что замедляет скорость работы "Твиттера" за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента".

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, замедление коснется только передачи фото- и видефайлов и не затронет текстовую информацию.

Роскомнадзор также оставил за собой право полностью заблокировать Twitter в случае, если компания проигнорирует требования об удалении запрещенного контента.

Этот шаг усиливает противостояние Москвы и американских соцсетей, начавшееся с того, что несколько недель назад российские власти обвинили "Твиттер" и ряд других западных соцсетей в том, что они отказываются удалять тексты, в которых, как утверждает Москва, содержатся незаконные призывы к детям принять участие в антикремлевских акциях.

Роскомнадзор упомянул также иные, якобы имевшие место нарушения, такие как размещение материалов, содержащих детскую порнографию, информацию об употреблении наркотиков и подталкивание несовершеннолетних к самоубийству.

Компания Twitter категорически отрицает, что платформа используется для пропаганды незаконых действий.

"Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети, - говорится в заявлении компании. - Мы хотим однозначно дать понять, что придерждиваемся политики нулевой толерантности в отношении сексуальной эксплуатации детей, правила "Твиттера" не допускают рекламы, прославления или подталкивания к самоубийству или причинению себе телесного вреда, и мы не разрешаем использовать "Твиттер" в каких-либо незаконных целях, включая покупку или продажу наркотиков".

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Twitter проявляет лицемерие, поскольку "выражает обеспокоенность тем, чем сам и занимается".

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал [бывшего] президента США [Дональда Трампа], или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", - написала Захарова в "Фейсбуке".

Полная блокировка?

В отличие от Китая, Россия раньше не стремилась к тотальному контролю над интернетом, однако по мере роста протестных настроений в связи с арестом и приговором Алексею Навальному она переходит к более жестким мерам.

"Твиттер" стал одной из пяти соцсетей, против которых начато расследования в связи с отказом удалять сообщения, якобы призывающие детей и подростков принимать участие в несанкционированных антиправительственных акциях.

И хотя Кремль утверждает, что вовсе не хочет блокировать соцсети, а просто добивается соблюдения закона, актитвисты протестного движения уверены, что это связано с их последними акциями в поддержку Навального.

Между тем представитель Роскомнадзора дал понять, что власти могут замедлить и работу других соцсетей, если те не будут подчиняться требованиям закона.

В Роскомнадзоре также заявили, что могут полностью заблокировать "Твиттер" на территории России, если соцсеть не удалит запрещенный контент.

"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена", - сообщили в Роскомнадзоре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки Twitter в данный момент не стоит, но она возможна.