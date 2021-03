Беларусь пошлет на Евровидение группу, известную "сатирой" над протестующими против Лукашенко

Дудочка и удочка

"Отправлять на Евровидение фриков — нормальная традиция"

Прецеденты были: в 2009 году, через полгода после войны с Россией, Грузия заявилась на Евровидение с песней под названием "We Don't Want to Put In". Дословно это можно перевести как "мы не хотим вставлять", но последние два слова в названии слишком явно читались как одно. Организаторы Евровидения потребовали изменить текст, грузинская сторона отказалась и в знак протеста снялась с конкурса.