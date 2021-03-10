"Меня замедлил Роскомнадзор". Российские пользователи "Твиттера" шутят о новых ограничениях

Автор фото, Getty Images

Роскомнадзор объявил о замедлении работы "Твиттера" с 10 марта - и вызвал волну шуток, в самом "Твиттере".

Решение было принято, поскольку компания не удалила с платформы контент, запрещенный в России, заявило ведомство. Речь о сообщениях с призывами к суициду, детской порнографией и информацией о наркотиках.

Позже в тот же день перестал работать сайт самого Роскомнадзора. Также зависли сайты Кремля, Госдумы, Совета Федерации и ряда министерств. Роскомнадзор утверждает, что сбои в работе сайтов не связаны с решением по "Твиттеру".

Российские пользователи соцсетей шутят над тем, как в "Твиттере" замедляется время, гадают над истинными мотивами Роскомнадзора и сравнивают происходящее с попытками блокировки мессенджера Telegram.

"Не слился, а замедлился"

В "Твиттере" многие попытались представить, как замедление соцсети будет выглядеть на самом деле. Одни предположили, что твиты будут загружаться с большим отставанием, другие - что соцсеть будет в принципе плохо работать.

Утром 10 марта комик Александр Долгополов пошутил: "Привет! Я поставил этот твит на ночь загружаться, надеюсь когда проснусь, он уже будет в сети".

"Сегодня вышло новое приложение называется клабхаус, скорее бы заценить новинку, думаю буду там делать комнаты каждый день до конца своей жизни," - продолжил шутить Долгополов, намекая на снизившийся интерес к платформе, которая стала очень популярна в России в середине февраля.

Некоторые поделились идеями о том, как заставить "Твиттер" работать быстрее, а кто-то уже начал искать плюсы в медленной работе соцсети.

"Предлагаю вернуться к формату 140 знаков, чтобы грузилось быстрее," - предлагает медиа-менеджер Илья Красильщик.

"Теперь долгие ответы в реплаях можно будет оправдывать замедлением, а не недостаточностью аргументов и осведомленности в вопросе. Не слился, а замедлился!" - отмечает пользовательница @leni_kotik.

Настоящие мотивы Роскомнадзора

Пользователи выдвигают различные теории о том, зачем на самом деле Роскомнадзор решил замедлить работу соцсети.

"Твиттер замедлился, чтобы все могли вдумчиво вычитывать свои посты. Государство заботится о грамотности населения, не иначе," - предполагает пользователь @mouniiiee.

"Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России, чтобы неуспевающие за современными скоростями россияне могли чувствовать себя здесь, как дома," - делится своей теорией @MestnyiJitel.

"Роскомнадзор уже не знает, как еще приучить тебя пользоваться VPN, лентяй," - замечает @kozlovsky.

Что еще замедлил Роскомнадзор?

Некоторые иронизируют, что Роскомнадзору удалось повлиять на их личную скорость.

"Я не тупой, просто Роскомнадзор замедлил мои умственные способности," - жалуется в "Твиттере" писатель Александр Пелевин.

"Я сегодня ещё не начинал работать, потому что меня замедлил Роскомнадзор," - шутит комик Денис Чужой.

"Если на работе спросят почему опоздала скажу что Роскомнадзор замедлил метро," - рассуждает пользовательница @cheril_la.

"Роскомнадзор пригрозил замедлить вращение земного шара из-за того, что не все страны считают Россию великой державой," - шутит пользователь @Leonid_IB.

Блокировка Telegram

Некоторые российские пользователи вспоминают попытки Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram, который до сих пор работает.