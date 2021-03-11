Первый визит премьера Израиля Нетаньяху в ОАЭ сорвался. Иордания долго не пропускала его самолет

Автор фото, EPA

Запланированный на четверг визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты пришлось отложить на неопределенное время, потому что Иордания слишком долго не согласовывала пролет его самолета через свое воздушное пространство.

Поездка должна была стать первым в истории визитом лидера еврейского государства в ОАЭ.

В Абу-Даби Нетаньяху ожидал наследный принц эмирата и всего государства, Мухаммед бин Зайед Аль-Нахайян.

В аппарате премьера сообщили, что в конце концов Иордан открыл свое воздушное пространство, но было слишком поздно. Мухаммед бин Зайед и Нетаньяху подберут новую дату визита позже, говорится в сообщении.

В окружении премьера связали проблемы в координации планов с Иорданией с препятствиями, встреченными другим наследным принцем на израильской границе.

В среду Хусейн ибн Абдалла, сын короля Иордании, планировал посетить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, третью по значимости святыню ислама.

Однако израильские пограничники отказались пропускать многочисленную вооруженную охрану принца, как сообщают местные СМИ.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как и зачем пастухи из Ливана и Сирии переходят границу с Израилем?

В четверг глава МИД Иордании подтвердил, что принц Хусейн отменил поездку. Министерство обвинило израильские власти во вмешательстве в дела королевства.

Хашимиты, правящая династия Иордании, имеет статус хранителей исламских и христианских святынь Иерусалима.

Израиль аннексировал Иерусалим во время войны 1967 года и считает город своей столицей.

ООН настаивает, что статус города должен быть определен на финальной стадии урегулирования палестино-израильского конфликта.

Новость о срыве поездки Нетаньяху власти Иордании пока не комментировали .

Королевство вторым из арабских государств установило дипломатические отношения с Израилем в 1994 году. Первым был Египет.

В прошлом году при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа к ним присоединились еще четыре члена Лиги арабских государств - ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко.

Израильские комментаторы считают, что визит Нетаньяху в Абу-Даби был рассчитан на то, чтобы прибавить ему популярности перед парламентских выборами 23 марта.

Поездка планировалась в атмосфере секретности - ОАЭ официально не анонсировали предстоящую встречу (похожим образом в ноябре была обставлена поездка Нетаньяху в Саудовскую Аравию, которую власти этой страны так и не подтвердили).

По данным агентства Рейтер, в Эмиратах Нетаньяху мог встретиться с еще двумя идеологически близкими ему политиками - премьерами Чехии и Венгрии Андреем Бабишем и Виктором Орбаном. Эта встреча состоится в четверг в Иерусалиме.