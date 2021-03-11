Первый визит премьера Израиля Нетаньяху в ОАЭ сорвался. Иордания долго не пропускала его самолет

Нетаньяху

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Запланированный на четверг визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты пришлось отложить на неопределенное время, потому что Иордания слишком долго не согласовывала пролет его самолета через свое воздушное пространство.

Поездка должна была стать первым в истории визитом лидера еврейского государства в ОАЭ.

В Абу-Даби Нетаньяху ожидал наследный принц эмирата и всего государства, Мухаммед бин Зайед Аль-Нахайян.

В аппарате премьера сообщили, что в конце концов Иордан открыл свое воздушное пространство, но было слишком поздно. Мухаммед бин Зайед и Нетаньяху подберут новую дату визита позже, говорится в сообщении.

В окружении премьера связали проблемы в координации планов с Иорданией с препятствиями, встреченными другим наследным принцем на израильской границе.

В среду Хусейн ибн Абдалла, сын короля Иордании, планировал посетить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, третью по значимости святыню ислама.

Однако израильские пограничники отказались пропускать многочисленную вооруженную охрану принца, как сообщают местные СМИ.

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В четверг глава МИД Иордании подтвердил, что принц Хусейн отменил поездку. Министерство обвинило израильские власти во вмешательстве в дела королевства.

Хашимиты, правящая династия Иордании, имеет статус хранителей исламских и христианских святынь Иерусалима.

Израиль аннексировал Иерусалим во время войны 1967 года и считает город своей столицей.

ООН настаивает, что статус города должен быть определен на финальной стадии урегулирования палестино-израильского конфликта.

Новость о срыве поездки Нетаньяху власти Иордании пока не комментировали .

Королевство вторым из арабских государств установило дипломатические отношения с Израилем в 1994 году. Первым был Египет.

В прошлом году при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа к ним присоединились еще четыре члена Лиги арабских государств - ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко.

Израильские комментаторы считают, что визит Нетаньяху в Абу-Даби был рассчитан на то, чтобы прибавить ему популярности перед парламентских выборами 23 марта.

Поездка планировалась в атмосфере секретности - ОАЭ официально не анонсировали предстоящую встречу (похожим образом в ноябре была обставлена поездка Нетаньяху в Саудовскую Аравию, которую власти этой страны так и не подтвердили).

По данным агентства Рейтер, в Эмиратах Нетаньяху мог встретиться с еще двумя идеологически близкими ему политиками - премьерами Чехии и Венгрии Андреем Бабишем и Виктором Орбаном. Эта встреча состоится в четверг в Иерусалиме.

Первыми о ней сообщили в израильские СМИ в среду, со ссылками на анонимные источники.